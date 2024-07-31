ABD Fed faiz oranlarını sabit tutuyor, Powell Eylül’de indirim sinyali veriyor

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Federal Reserve, borçlanma maliyetlerini art arda sekizinci toplantısında 23 yılın en yüksek seviyesinde tutma kararının ardından Eylül ayından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini belirtti.

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Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Fed Başkanı Jay Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bir sonraki toplantısında politika faizindeki indirimin masada olabileceğini belirtti.

Odak noktasının enflasyondan işgücü piyasası istikrarına kayması

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Powell, politika yapıcılar arasında oranların düşürülmesi konusunda “gerçek bir tartışma” yaşandığını vurguladı ve FOMC, enflasyonun %2 hedefine düşürülmesinde “daha fazla ilerleme kaydedildiğini” belirtti.

Ancak yetkililer, faiz indirimine gitmeden önce “daha fazla güvene” ihtiyaç duyacaklarını belirtti.

Powell, ikinci çeyrekte enflasyon rakamlarının kendilerine olan güveni artırdığını ve gelecek olumlu verilerin bu duruşu güçlendireceğini vurguladı.

Fed’in son duruşu, “yüzde 100 enflasyona odaklı” olmaktan, işgücü piyasasını da korumaya doğru bir değişimi yansıtıyor. FOMC, işgücü piyasasına ilişkin yeni ortaya çıkan endişeleri kabul ederek artık enflasyonu en önemli sorun olarak görmediğini doğruladı. Fed politika yolunda ilerlerken artan işsizlik oranları artık önemli bir husus.

Ekonomik veriler olası faiz indirimlerini destekliyor

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Son ekonomik veriler Fed’in temkinli iyimserliğini destekledi.

Fed’in temel kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine dayanan tercih ettiği enflasyon göstergesi, 2022’deki %5’in üzerindeki zirveden %2,6’ya geriledi.

Enflasyondaki bu istikrarlı düşüş, Fed’in %2 hedefine ulaşma çabalarıyla paralellik gösteriyor.

Eş zamanlı olarak ABD işgücü piyasası, işsizlik oranının son aylarda %4,1’e yükselmesi ve ücret baskılarının azalmasıyla soğuma işaretleri gösteriyor.

İş piyasası faaliyetlerindeki bu yavaşlama, enflasyonun resesyona yol açmadan kontrol altına alınabileceği olası bir yumuşak inişe işaret ediyor.

Piyasa tepkileri ve siyasi bağlam

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Powell’ın açıklamalarına yanıt olarak, kısa vadeli Hazine getirileri hafif düştü; iki yıllık Hazine getirisi ise 0,01 puan düşerek %4,35’e geriledi.

Vadeli işlem piyasasındaki trader’lar ilki muhtemelen Eylül ayında olmak üzere iki ila üç arasında faiz indirimi beklerken, yatırımcılar bu yıl gerçekleşecek faiz indirimlerine ilişkin bahislerini mütevazı bir şekilde artırdı.

Hisse senedi piyasası olumlu tepki verdi; birinci sınıf S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq’ın her ikisi de kazançlarını artırdı.

Bu tepki, piyasanın Fed’in ekonomik zorlukları etkili bir şekilde yönetme becerisine olan güvenini yansıtıyor.

Fed’in Eylül ayındaki olası faiz indirimi, Kasım başkanlık seçimlerinden hemen önce gerçekleşecek. Bu zamanlama siyasilerin dikkatini çekti

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Powell’ı seçim öncesinde faiz oranlarını düşürmemesi konusunda uyardı. Ancak Powell, Fed’in bağımsızlığını yineleyerek şunları söyledi:

Araçlarımızı asla bir siyasi partiyi, politikacıyı veya herhangi bir siyasi sonucu desteklemek veya karşı çıkmak için kullanmayız.

Uzun vadeli görünüm ve politika beklentileri

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Fed’in oybirliğiyle bu ay faiz oranlarını sabit tutma kararı geniş çapta bekleniyordu. İleriye bakıldığında çoğu politika yapıcı, Haziran ayı itibarıyla oranların gelecek yılın sonuna kadar %4-4,25’e düşmesini ve 2026’ya kadar da yaklaşık %3’e düşmesini bekliyor.

Bu öngörülen gidişat, enflasyonu ve işgücü piyasası istikrarını yönetirken ekonomik büyümeyi sürdürmeyi amaçlayan para politikasının kademeli olarak gevşetileceğine işaret ediyor.

Merkez bankasının stratejisi, önemli bir ekonomik aksaklığa yol açmadan enflasyonu düşürerek “yumuşak iniş” gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Şu ana kadar Fed, fiyat baskılarının azalması ve işsizlikte yönetilebilir bir artış ile yolunda gidiyor gibi görünüyor.

Federal Rezerv’in Eylül ayından itibaren olası faiz indirimlerine ilişkin göstergesi, ekonomik istikrarın yönetilmesine yönelik incelikli bir yaklaşımı yansıtıyor.

Fed, enflasyonu kontrol etme ihtiyacını işgücü piyasasını desteklemenin önemiyle dengeleyerek karmaşık bir ekonomik ortamda yol alıyor. Eylül ayında yapılacak olan FOMC toplantısı, ABD para politikasının gelecekteki yönünü şekillendirmede kritik öneme sahip olacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.