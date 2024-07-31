ASML ve Tokyo Electron, ABD’nin müttefiklerini Çin çip kısıtlamalarından muaf tutacağı raporu üzerine atladı

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Yarı iletken stokları, Reuters’in Biden yönetiminin Japonya, Hollanda ve Güney Kore’deki önemli çip ekipmanı üreticilerini yaklaşan ihracat kısıtlamalarından muaf tutmayı planladığını belirten bir raporun ardından önemli bir artış yaşadı.

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Haber, ASML Holding NV ve Tokyo Electron Ltd.’nin liderliğinde sektörün büyük oyuncuları için önemli kazanımlar sağladı.

ASML hisseleri %11 artış göstererek Mart 2020’den bu yana en büyük gün içi kazancını kaydetti. Tokyo Electron’un hisseleri Şubat ayından bu yana en yüksek artışla %7,4 arttı.

Sektördeki diğer şirketler de dikkate değer kazanımlar elde etti: Silikon küp doğrama aletleri üreticisi Disco Corp. %5,8 oranında arttı ve gofret temizleme ve talaş paketleme ekipmanları üreten Screen Holdings Co. %9,2 arttı.

Biden’ın planı ne?

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Biden yönetimi, bazı yabancı ülkelerden Çinli çip üreticilerine yarı iletken üretim ekipmanı ihracatını durdurmak için ABD’nin yetkilerini genişletecek yeni bir kuralı önümüzdeki ay açıklamayı planlıyor.

ABD, Çin yarı iletken üretim tesislerini doğrudan etkileyecek bu planı uygulamak için Doğrudan Yabancı Ürün Kuralını (FDPR) kullanacak.

Halen taslak halinde olan kural, Çin’in gelişmiş çip üretim çabalarında ön saflarda yer alan yaklaşık yarım düzine Çinli fabrikanın çeşitli ülkelerden ihracat almasını yasaklayabilir.

Etkilenen ülkeler arasında İsrail, Tayvan, Singapur ve Malezya yer alıyor.

Ancak Reuters raporundaki kaynaklar, Japonya, Hollanda ve Güney Kore dahil olmak üzere önemli çip üretim ekipmanı ihraç eden müttefiklerden yapılan sevkiyatların hariç tutulacağını ve bu durumun kuralın etkisini sınırlayacağını söyledi.

1959’da uygulamaya konulan FDPR, ABD’nin, ABD teknolojilerinden yararlanılarak yurt dışında üretilen belirli öğelerin transferine kontrol koymasına olanak tanıyor.

ABD daha önce bu kuralı Huawei’nin akıllı telefon işine darbe vurmak için büyük bir şekilde kullanmıştı ve ABD’li düzenleyiciler bunu Ukrayna’nın işgalinden sonra çipleri kesmek için Rusya ve Beyaz Rusya’da kullandı.

ASML ve Tokyo Electron daha önce tartışma raporlarına düştü

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Daha önce Bloomberg News, ABD ile müttefikleri arasında FDPR ile ilgili olarak yapılan görüşmelerin başlangıçta ASML ve Tokyo Electron gibi şirketlerin hisselerinde düşüşe yol açtığını bildirmişti.

ABD hükümetinin, Çin’in özellikle yapay zeka ve kuantum hesaplama alanlarındaki teknolojik ilerlemelerini engellemeye odaklanması, yarı iletken üretim ekipmanları üzerinde sıkı ihracat kontrollerine yol açtı.

ASML ve Tokyo Electron gibi şirketleri muaf tutan Çinli üreticiler, Applied Materials Inc., Lam Research Corp. ve KLA Corp. gibi ABD şirketlerine uygulanacak daha katı kısıtlamaları potansiyel olarak atlayabilirler.

Stratejik önem ve diplomatik nüans

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Bu stratejik hamle, Çin’in yarı iletken endüstrisi üzerindeki baskıyı sürdürürken diplomatik sonuçları önlemeyi amaçlıyor.

Planlanan muafiyetler, ihracat kontrollerinin uygulanmasında diplomatik ustalığın önemini vurgulamaktadır.

ABD, iş birliği etkili uygulama için hayati önem taşıyan müttefiklerini yabancılaştırmadan Çin’in teknolojik ilerlemelerini engellemeyi amaçlıyor.

ABD’li bir yetkili, “Etkili ihracat kontrolleri çok taraflı satın almalara dayanıyor” dedi.

Ortak ulusal güvenlik hedeflerimize ulaşmak için sürekli olarak benzer düşüncelere sahip ülkelerle çalışıyoruz.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.