Ayılar, Enjin ekosisteminin büyümesine rağmen Enjin Coin’i (ENJ) baskı altında tutuyor

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Enjin Coin (ENJ), aşağı yönlü piyasa koşullarının fiyat gidişatını etkilemesi nedeniyle çalkantılı bir dönemden geçiyor. En son veriler itibarıyla ENJ, son 24 saatte %3,4’lük bir düşüş ve geçen yıl %39,9’luk dik bir yükselişi yansıtarak 0,1812 dolardan işlem görüyor.

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Bu düşüş, oyun sektöründeki heyecan verici gelişmeler de dahil olmak üzere Enjin ekosistemindeki önemli ilerlemelere rağmen devam ediyor.

ENJ’nin pozitif büyümenin ortasında neden bu zorluklarla karşı karşıya kaldığını anlamak, son pazar dinamiklerine ve ekosistem güncellemelerine daha yakından bakmayı gerektirir.

Coinbase’in listeden çıkarılması da dahil olmak üzere ENJ pazarındaki zorluklar

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Enjin Coin’in fiyat mücadeleleri, yakın zamanda büyük kripto para borsası Coinbase’den çıkarılmasıyla daha da kötüleşti.

Coinbase, kullanıcılara önceden bildirimde bulunduktan sonra 14 Haziran’da Coinbase.com, Coinbase Exchange, Coinbase Prime ve Native DEX dahil olmak üzere platformlarında ENJ ticaretini askıya aldı.

Trading will be suspended on https://t.co/Zkd27RUMRo (Simple and Advanced Trade), Coinbase Exchange, Coinbase Prime, and Native DEX. — Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) May 31, 2024

Listeden çıkarma, Coinbase’in Enjin Coin’in artık listeleme standartlarını karşılamadığını belirlediği bir inceleme sürecinin ardından gerçekleşti.

Bu hamlenin ENJ’nin likidite ve piyasa algısı üzerinde dikkate değer bir etkisi oldu ve devam eden fiyat düşüşüne katkıda bulundu.

Bu önemli ticaret platformunun yokluğu, potansiyel yatırımcıların ve tüccarların erişimini kısıtlayarak kripto paraya olan yeni ilgiyi potansiyel olarak caydırdı.

Enjin ekosistemindeki olumlu gelişmeler

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ENJ’nin fiyatındaki düşüşe rağmen Enjin ekosistemi önemli bir büyüme ve gelişme kaydetti.

26 Temmuz’da Enjin, risk sermayesi tarafından desteklenen bir Web3 oyun stüdyosu olan Mummy Labs’ın katılımıyla AAA oyunlarını platformuna davet etti.

AAA gaming has arrived.🎮💜@Mummylabs has joined the Enjin Ecosystem and is bringing you high-quality game tests!



Read this guide to participate and receive a Founder's Pack:https://t.co/ICZMrUKvGA



As a tester, you will complete four demos and play a pivotal role in shaping… pic.twitter.com/LMdPmGnfou — Enjin (@enjin) July 26, 2024

Epic Games, Square Enix, Sea of Thieves ve IBM gibi tanınmış şirketlerin yeteneklerinden oluşan Mummy Labs, yüksek kaliteli oyun testleri yürütmek için Enjin Ekosistemi’ne katıldı.

Bu işbirliği, Enjin platformunun yenilikçi ve yüksek profilli oyun projelerini destekleme kapasitesinin altını çiziyor ve onu blockchain oyun endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Mummy Labs, Mummyio oyunlarının geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayan test uzmanlarıyla, kullanıcılara oyunları aracılığıyla benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Bu ortaklık, Enjin ekosisteminin en ileri oyun deneyimlerinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını kolaylaştırma potansiyelini vurguluyor. Bu kadar öne çıkan stüdyoların ve projelerin gelişi, blockchain tabanlı oyunlar için sağlam ve büyüyen bir ortamın sinyalini veriyor.

Ancak bu umut verici gelişmelere rağmen ENJ fiyatı aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Daha geniş piyasa koşulları ve Coinbase’in listeden çıkarılmasının etkisi, Enjin ekosisteminden gelen olumlu haberleri gölgede bıraktı.

Piyasa alıştıkça ve uyum sağladıkça, ENJ yatırımcılarının Enjin platformundaki gelecekteki gelişmeleri göz önünde bulundurarak bu dalgalanmaları yönetmeleri gerekecektir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.