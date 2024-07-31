CrowdStrike BT kesintisi: Delta Air Lines 500 milyona kadar kayıpla karşı karşıya olduğunu ve tazminat talebinde bulunacağını söyledi

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Delta Air Lines, temmuz ayının başlarında hatalı bir CrowdStrike güncellemesinin neden olduğu BT kesintisinin ardından önemli bir mali gerilemeyle karşı karşıya kaldı ve tahmini kayıplar 500 milyon dolara ulaştı.

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Delta CEO’su Ed Bastian, mali etkiyi duyurdu ve şirketin binlerce uçağın yere indirilmesine ve yaygın yolcu kaosuna neden olan aksaklıklar nedeniyle tazminat talep etme niyetini vurguladı.

CrowdStrike BT kesintisinin boyutu

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Dünya çapında yaklaşık 8,5 milyon Windows cihazını etkileyen başarısız bir CrowdStrike güncellemesinden kaynaklanan BT kesintisi, çeşitli sektörlerde ciddi kesintilere yol açtı.

Olay, havayolu yolcularının mahsur kalmasına, hastane hizmetlerinin kesintiye uğramasına ve dünya çapındaki yayıncıların aksamasına neden oldu.

Merkezi Atlanta’da bulunan Delta, kesintiyi atlatmak için diğer havayollarına göre daha fazla çaba harcadı ve ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın konuyla ilgili bir soruşturma başlatmasına yol açtı.

Delta, 19 Temmuz Cuma sabahı kesinti başladığında tüm uçaklarını kısa süreliğine yere indirmek zorunda kalan, aralarında United ve American’ın da bulunduğu birçok büyük ABD havayolu şirketi arasındaydı.

Rakipleri hafta sonu uçuş programlarını yeniden düzenlemeyi başarırken, Delta’nın operasyonel sorunları ertesi hafta da devam etti ve 6.000’den fazla uçuşun iptal edilmesiyle sonuçlandı.

Bu uzun süreli kesinti Delta’nın yolcularını ve operasyonlarını önemli ölçüde etkiledi.

Mevzuat ve müşteri hizmetleriyle ilgili zorluklar

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BT kesintisinin sonuçları operasyonel kesintilerin ötesine geçerek, kriz sırasında Delta’nın müşteri hizmetlerine yönelik eleştirilere yol açtı.

Yolcuların havalimanlarında sekiz saate kadar telefonda bekledikleri ve uzun kuyruklarla karşılaştıkları yönünde raporlar ortaya çıktı.

Bu sorunlar ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir soruşturma yapılmasına yol açtı ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg hesap verebilirlik ihtiyacını vurguladı.

Buttigieg, “Diğer tüm havayolları bir veya iki gün içinde ayağa kalktı. Delta aslında ters yönde hareket ediyor gibi görünüyordu, bu yüzden özel dikkat gösteriyoruz. Bu arızayı hesap verebilirlik açısından araştırıyoruz” dedi.

Daha geniş sektör etkisi ve tepkiler

BT kesintisinin geniş kapsamlı etkileri oldu; birçok Avrupalı havayolu şirketi de kesinti sırasında ortaya çıkan maliyetler için tazminat talep etmeyi düşünüyor.

Ancak durumu bilen kaynaklara göre henüz somut bir karar alınmadı.

Kesintinin küresel doğası, sağlam BT altyapısının kritik rolünün ve yazılım güncellemelerinden kaynaklanabilecek potansiyel güvenlik açıklarının altını çiziyor.

Hatalı güncellemeden sorumlu siber güvenlik firması CrowdStrike, gelecekte benzer olayları önlemek için dahili test prosedürlerini iyileştirme sözü verdi.

Şirketin CEO’su George Kurtz, bazılarının tarihteki en büyük BT kesintisi olarak adlandırdığı olayda CrowdStrike’ın rolünü açıklamak üzere ABD Kongresi’nin siber güvenlik ve altyapı koruması alt komitesi tarafından çağrıldı.

BT kesintisi krizinden alınan dersler

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Olay, havayolu endüstrisi ve ötesi için birçok önemli dersi vurguluyor.

Krizler sırasında güçlü BT sistemlerinin, hızlı yanıt protokollerinin ve etkili müşteri hizmetlerinin önemi göz ardı edilemez.

Delta’nın rakiplerine kıyasla daha uzun toparlanma süresi, kriz yönetimi stratejilerinde, tüketici güvenini ve operasyonel dayanıklılığı yeniden sağlamak için ele alınması gereken potansiyel boşluklara işaret ediyor.

Delta tazminat talep ederken ve finansal etkiyi hafifletmeye çalışırken, endüstrinin daha geniş bir kesimi bunu yakından izleyecek.

Araştırmaların sonuçları ve şirketin BT sistemlerini ve müşteri hizmetleri protokollerini iyileştirme çabaları, muhtemelen gelecekte benzer aksaklıklarla başa çıkma konusundaki endüstri standartlarını ve beklentileri şekillendirecek.

Delta Air Lines’ın hatalı bir CrowdStrike güncellemesinin neden olduğu BT kesintisinden kaynaklanan 500 milyon dolarlık kaybı, havacılık endüstrisindeki siber güvenlik ve BT altyapısıyla ilgili önemli risklerin altını çizdi.

Devam eden düzenleyici soruşturmalar ve tazminat talepleri potansiyeli göz önüne alındığında, olay, sağlam BT sistemlerine ve etkili kriz yönetimi stratejilerine olan ihtiyacın kritik bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.

Havayolu sektörü, bu benzeri görülmemiş aksamaya yönelik gelişmeleri ve tepkileri yakından takip edecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.