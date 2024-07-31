Deutsche Bank, Corning’in hisselerinin 46 dolara ulaşabileceğini düşünüyor: Satın almalı mısınız?

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Deutsche Bank, 31 Temmuz 2024’te Corning Inc.’i (NYSE:GLW) 46 $’lık yeni fiyat hedefiyle Bekletmeden Al’a yükseltti. Bu revizyon, Corning’in bir gün önce yayınladığı 2. Çeyrek kazanç raporunun ardından geldi.

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Analistlerin görüşleri

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Deutsche Bank’ın iyimserliği önümüzdeki birkaç yılda öngörülen çift haneli hisse başına kazanç büyümesine dayanıyor; özellikle de Corning’in 2024’ten 2027’ye kadar %13’lük bir Bileşik Büyüme Oranında büyüyeceği tahmin edilen optik segmenti öne çıkıyor.

Firma, bu büyümeyi iki ana etkene bağlıyor: Corning’in üretken yapay zekaya yönelik optik bağlantı ürünlerinin hızla benimsenmesi ve bir süre stok düzeltmelerinin ardından taşıyıcı faaliyetlerindeki artış.

Deutsche Bank’ın olumlu görünümünün aksine, diğer firmaların önceki değerlendirmeleri farklı bir tablo çiziyordu.

13 Haziran 2024’te Morgan Stanley, Corning’in notunu Fazla Kilo’dan Eşit Ağırlık’a düşürdü, ancak potansiyel yükselişlere rağmen dengeli bir risk-ödül senaryosunu öne sürerek fiyat hedefini 38 dolara yükseltti.

2024’ün sonlarında beklenen hizmet sağlayıcı iyileştirmelerinden ve yapay zeka veri merkezi genişletmelerinden kaynaklanan potansiyel büyümeyi kabul ettiler, ancak aynı zamanda döviz riskleri ve değerleme endişeleri gibi zorluklara da dikkat çektiler.

Benzer şekilde Mizuho Securities, 7 Mayıs 2024’te 36 $ fiyat hedefiyle Nötr notu yayınladı ve olağandışı döviz risklerinin önemli bir endişe olduğuna işaret etti.

Dikkatli duruşları, Asya para birimlerindeki olası toparlanmalara ve Corning’in vitrin camındaki fiyat artışlarını pazar payını kaybetmeden yönetme becerisine bağlı.

Ayrıntılı olarak 2. çeyrek kazançları

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Corning’in 2. çeyrek performansı güçlüydü; GAAP Dışı Hisse Hissesi 0,47 ABD Doları, beklentilerle uyumluydu ve 3,6 milyar ABD Doları gelir elde edildi; bu, tahminlerin 20 milyon ABD Doları üzerinde bir rakamdı.

Şirketin üçüncü çeyreğe ilişkin görünümü, esas olarak üretken yapay zekaya yönelik optik bağlantı çözümlerine yönelik devam eden güçlü talebin etkisiyle, EPS büyümesinin satışları geride bırakarak çekirdek satışlarının yaklaşık 3,7 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

Mali açıdan Corning sağlam görünüyor. İkinci çeyrek sonuçları, önümüzdeki üç yıl içinde güçlü kâr artışı ve nakit akışıyla birlikte yıllık satışlara 3 milyar dolardan fazla eklemeyi hedefleyen ‘Springboard’ planı kapsamındaki stratejik ilerlemeleri yansıtıyor.

Bu sonuçlar, yapay zeka destekli veri merkezlerini birbirine bağlamak için önemli miktarda fiber kapasitesi ayırmak üzere Lumen Technologies ile yapılan anlaşmalar gibi yeni anlaşmalarla desteklendi.

Corning’in büyümesinin temelinde, veri merkezi genişletmeleri ve geliştirilmiş fiber bağlantı çözümlerine yönelik artan ihtiyaç nedeniyle önemli talep gören Optik İletişim segmenti yer alıyor.

Bu talep, Corning’in önceden bağlantılı yapısal kablolama çözümleri ve RocketRibbon kabloları gibi yenilikçi ürünlerinin kurulum süresi ve performans verimliliği açısından önemli avantajlar sunduğu yapay zeka odaklı pazar tarafından daha da katalize ediliyor.

Bu yenilikler yalnızca modern veri merkezlerinin mevcut yüksek yoğunluk gereksinimlerini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Corning’i hızla gelişen bir sektörde önemli bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Değerleme açısından, bazı analistlerin spekülatif yapay zeka balonu dinamiklerine atfettiği hisse senedi fiyatlarındaki son artışlara rağmen, Corning’in uzun vadeli değerleme ölçümleri operasyonel performansına ve pazar genişleme stratejilerine dayalı olmaya devam ediyor.

Şirket, inovasyona dayalı büyüme ile finansal ihtiyat arasında sağlıklı bir denge kurmayı başararak güçlü brüt kar marjları ve operasyonel verimlilikler sağladı.

Corning hisselerinin teknik analizine dönerken, bu sağlam temellerin piyasa performansına nasıl yansıdığını incelemeyi amaçlıyoruz.

Bu analiz, Corning hisselerinin önümüzdeki aylarda izleyebileceği gidişatı anlamamıza yardımcı olacak.

Günlük grafiklerde yükseliş çekici

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Bu yıl %50’lik önemli bir artışın ardından Corning’in hisseleri, şirketin ikinci çeyrek kazançlarını açıklamasıyla birlikte dün ağır bir düşüşe tanık oldu.

Ancak hisse senedinin yükselişte olduğunu düşünen yatırımcıların endişelenmesine gerek yok çünkü hisse senedi grafiklerde çekiç deseni oluşturarak günü tamamladı.



Çekiç grafik deseni, kısa gövdeli ve uzun alt fitili olan bir çekiç gibi görünür; düşüş trendi sırasında potansiyel bir geri dönüş veya destek önermek için ortaya çıkar ve alıcıların satıcılardan daha ağır basmaya başladığını gösterir.



TradingView’den GLW grafiği

Bu modeli dikkate alarak, hisse senedi satın almak isteyen yatırımcılar ve kısa vadeli tüccarlar, dünkü düşük seviye olan 37,5 $’ın altında bir stop-loss ile 40 $ civarındaki mevcut seviyelerden bunu yapabilirler.

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar, kısa pozisyon başlatmak için hisse senedinin dünkü en düşük seviyesinin altına düşmesini beklemelidir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.