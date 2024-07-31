Gnosis AI lansmanından sonra GNO fiyatı dibe vurdu

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Ekosistemi güvenli ve merkezi olmayan bir EVM Katman 1 ağı olan Gnosis Chain üzerine kurulu olan Gnosis, yakın zamanda yeni bölümü Gnosis AI’nın lansmanıyla manşetlere çıktı.

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30 Temmuz 2024’te duyurulan Gnosis AI, tahmin pazarlarını ve temsilciler arası ödemeleri geliştirmeye odaklanarak yapay zekayı Web3 teknolojileriyle birleştirmeye hazırlanıyor.

Ancak bu önemli ilerlemeye rağmen, Gnosis’in yerel tokeni GNO, Gnosis AI lansmanından sonra iyileşme belirtileri göstermesine rağmen piyasa değerinde kayda değer bir düşüş gördü.

GnosisDAO tarafından başlatılan Gnosis AI

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Gnosis AI’nın piyasaya sürülmesi, kendisini AI ve blockchain’in kesişiminde merkezi bir merkez olarak kurmayı amaçlayan GnosisDAO için çok önemli bir anı işaret ediyor.

We are excited to introduce Gnosis AI, a division of Gnosis Labs working at the intersection of AI and web3!



Our vision is to make Gnosis the Schelling point for AI agents in web3.



Details ↓ pic.twitter.com/pesqvtDRes — GnosisDAO (@GnosisDAO) July 30, 2024

Yeni bölüm, Gnosis’in 2017’deki ICO’sundan bu yana önemli bir uzmanlığa sahip olduğu bir alan olan tahmin pazarlarının doğruluğunu ve verimliliğini artırmak için AI aracılarından yararlanmayı amaçlıyor.

Tahmin piyasaları, şu anda diğer merkezi olmayan finans (DeFi) sektörleriyle karşılaştırıldığında daha az likit olsa da, kesin tahmin ve karar alma konusunda önemli bir umut vaat ediyor.

Gnosis AI’nin yenilikçi yaklaşımı, çeşitli stratejilerle pazar sorunlarının üstesinden gelebilen uzmanlaşmış AI ajanlarının geliştirilmesini içerir. En iyi performans gösteren ajanların yaklaşık %65 doğruluk elde ettiği rapor edilmiştir.

Gnosis AI’nin dikkate değer bir özelliği, en son piyasa bahislerini analiz ederek ve halka açık açıklamalar sağlayarak ticaret acenteleri için bir PR temsilcisi olarak görev yapan “Sosyal Temsilci”dir.

Bu girişim, GnosisDAO’nun daha şeffaf ve etkili bir tahmin pazarı ekosistemi yaratma vizyonuyla uyumludur.

GNO fiyatı muhtemelen dibe vurdu

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Gnosis’teki son olumlu gelişmelere rağmen GNO fiyatı düşüş eğiliminde. En son verilere göre Gnosis (GNO), 209,37$ fiyatıyla piyasa değeri açısından 131. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz 24 saat içinde token %1,9’luk mütevazı bir artış gördü ancak geçen hafta ve aydaki performansı farklı bir hikaye anlatıyor.

GNO fiyatı son yedi günde %12,7, son 30 günde ise %27,4 düştü. Bu düşüş, tokenın son 14 gün içinde %21,3 oranında değer kaybetmesiyle daha geniş bir düşüş eğiliminin parçası.

GNO price chart

Ancak bu kısa vadeli zorluklara rağmen GNO fiyatı geçen yıl %80,6 oranında kayda değer bir artış yaşadı.

Gnosis’in özellikle Gnosis AI lansmanı ile attığı yenilikçi adımlar ile GNO’nun mevcut piyasa performansı arasındaki zıtlık, kripto para piyasasının değişken doğasının altını çiziyor.

Gnosis AI’nın lansmanı önemli bir teknolojik ilerlemeyi temsil etse de, tokenın fiyat gidişatını henüz olumlu yönde etkilemedi.

Yatırımcılar ve sektör gözlemcileri, Gnosis AI’nin Web3 ile entegrasyonunun önümüzdeki aylarda GNO’nun pazar performansını nasıl etkileyeceğini görmek için sabırsızlanıyorlar.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.