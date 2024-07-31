İngiliz sterlini G-10 para birimlerinden daha iyi performans gösteriyor: Analistler BOE’nin olası faiz indirimine rağmen daha fazla kazanç öngörüyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Çeşitli yatırım bankalarından analistlerin, İngiltere Merkez Bankası’nın yakında faiz oranlarını düşürme potansiyeline rağmen daha fazla büyüme öngörmesiyle birlikte, İngiliz sterlini bu yıl en iyi performans gösteren majör para birimlerinden biri olarak ortaya çıktı.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Goldman Sachs, yakın tarihli bir araştırma notunda sterline ilişkin olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu belirterek, sterlinin G-10’un başlıca döviz çaprazları sepetinde “listenin başında” olduğunu belirtti.

Banka, sterlinin dolar karşısında yükseleceği tahminini sürdürüyor ve 1,31 oranını hedefliyor.

Çarşamba sabahı itibariyle sterlin-dolar kuru 1,28’e yakın işlem görüyordu.

Siyasi istikrar ve BOE’nin yaklaşan kararı

Copy link to section

UBS, Goldman Sachs’ın düşüncelerini yineledi ve İşçi Partisi’nin Haziran başında yapılan seçimlerde kazandığı kapsamlı zaferin ardından Birleşik Krallık’ın “G-10 içindeki en istikrarlı siyasi hikaye haline gelmiş olabileceğini” belirtti.

Keir Starmer liderliğindeki yeni İşçi Partisi hükümeti, eski Başbakan Boris Johnson yönetimindeki siyasi istikrarsızlık ve Liz Truss’un kısa görev süresiyle damgasını vuran çalkantılı bir dönemin ardından bir istikrar duygusu getirdi.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, yatırımı teşvik etmek ve Bütçe Sorumluluğu Ofisi’nin (OBR) rolünü yeniden teyit etmek için ulusal servet fonu ve Bütçe Sorumluluğu Yasa Tasarısı gibi girişimleri duyurarak ekonomik büyümeyi ve pazar büyümesini vurguladı.

Rabobank Döviz Stratejisi Başkanı Jane Foley, yatırım büyümesinde düşük bir tabandan beklenen toparlanma nedeniyle poundun önümüzdeki aylarda değer kazanmaya devam edeceğini öne sürdü.

Sterlin güçlü performansına rağmen yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) ağustos ayında yapacağı faiz indiriminin potansiyel etkisini değerlendiriyor.

Tipik olarak düşen faiz oranları, Birleşik Krallık varlıklarının yabancı yatırımcılara sunduğu potansiyel getirileri azaltarak para birimi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Çarşamba sabahı piyasa fiyatları BOE’nin 1 Ağustos’taki toplantısında faiz indirimi olasılığının %60 olduğunu gösteriyordu. Bu belirsizlik önemli piyasa hareketlerine yol açabilir.

Hizmet enflasyonu yüzde 5,7’de kaldı

Copy link to section

Temmuz ayı raporundaki genel enflasyon rakamı BOE’nin %2 hedefiyle uyumlu olsa da hizmet enflasyonu %5,1’lik tahminin üzerinde %5,7 seviyesinde kalıyor.

Bu hizmet baskısı, fiyat baskılarının bir göstergesi olarak politika yapıcılar tarafından yakından izleniyor ve faiz indirimini etkileyebilir.

BOE’nin Baş Ekonomisti Huw Pill, Londra’daki Asia House’da yaptığı konuşmada temkinli bir üslup benimsedi ve bazı göstergelerin enflasyonun kalıcılığı konusunda yukarı yönlü bir risk işaret ettiğine dikkat çekti.

Ayrıca önemli yeni şokların olmaması durumunda Banka Faiz indirimi ihtimalinin uygun olmaya devam ettiğini belirtti.

Abrdn’deki kıdemli araştırma ekonomisti Sree Kochugovindan, BOE’nin Perşembe günkü kararının oldukça dengeli olduğunu ve faiz indirimi ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Sterlin bu ekonomik değişimlerden geçerken, para biriminin performansı hem yatırımcılar hem de politika yapıcılar tarafından yakından izlenecek.

Yeni İşçi Partisi hükümetinin getirdiği istikrar ve devam eden yatırım büyümesi potansiyeli, önümüzdeki aylarda sterlinin gücünü destekleyebilecek temel faktörlerdir.

BOE’nin faiz oranlarına ilişkin yaklaşmakta olan kararı, para biriminin gidişatını etkileyebilecek önemli bir an olmaya devam ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.