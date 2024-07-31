JP Morgan, ikinci çeyrek kazançları öncesinde Mobileye Global’in notunu düşürdü: Hisse senedi düşmeye devam edecek mi?

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Mobileye Global Inc. (NASDAQ: MBLY) yarın için hazırlayacağı ikinci çeyrek kazanç raporuna girerken çok önemli bir anla karşı karşıya.

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Zaten yılbaşından bu yana hisse senedi değerindeki %54’lük düşüş nedeniyle baskı altında olan şirketin zorlukları, bugün JP Morgan’ın hisse senedinin notunu düşürmesiyle daha da arttı.

Analist Samik Chatterjee, SuperVision ürünü ve envanter sorunlarıyla ilgili endişelerini dile getirerek Mobileye’ın notunu Aşırı Kilolu’dan Nötr’e düşürdü ve fiyat hedefini 38 Dolar’dan 24 Dolar’a düşürdü.

Bu not düşüşü, otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelik kötüleşen hacim görünümüyle boğuştuğu, içten yanmalı motorlar ve hibritlerdeki zayıf satış trendlerinden daha da etkilendiği bir zamanda geldi.

Yüksek araç fiyatları ve artan faiz oranları tüketici talebini zorluyor ve Chatterjee, Mobileye’nin Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) işinin kısa vadeli görünümünü olumsuz etkileyebileceğine inandığı faktörler.

Ek olarak, otomotiv sektörüne doğrudan maruz kalan yarı iletken şirketlerinde görülen stok ayarlaması, Mobileye’nin operasyonları için daha fazla risk olduğunu gösteriyor.

Bu yılın başlarında, Nisan ayında Morgan Stanley, EV’nin benimsenmesindeki piyasayı şaşırtan yavaşlama nedeniyle Mobileye’ın notunu da düşürdü.

Analist Adam Jonas, Mobileye’ın bilgisayar görüşündeki liderliğinin değer yarattığını ancak beklenmedik yavaşlamanın büyümenin önünde önemli bir engel oluşturduğunu belirtti.

Jonas, Mobileye’ın derecelendirmesini Eşit Ağırlık’tan Düşük Ağırlık’a ayarladı ve fiyat hedefini 26 $’dan 25 $’a düşürdü.

Bu hareket, Mobileye’nin, 26 Mali Yıldaki PE’nin 36 katı olan, konsensüs tahminleri üzerindeki aşağı yönlü baskılar nedeniyle tam olarak değerlenmiş görünen değerlemesine ilişkin endişeleri yansıtıyor.

2. çeyrek kazanç önizlemesi

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Analistler, ikinci çeyrek kazançlarına bakıldığında, 423,55 milyon dolarlık gelir üzerinden hisse başına 0,14 dolarlık GAAP kaybının beklendiği zorlu bir rapor bekliyor.

Bu tahmin, hisse başına 0,03 dolarlık daha küçük bir kayıp ve 454 milyon dolarlık daha yüksek gelir içeren geçen yılın ikinci çeyrek performansıyla keskin bir tezat oluşturuyor.

Bu olumsuzluklara rağmen Mobileye, ADAS ve otonom sürüş alanında sınırları zorlamaya devam ediyor.

Şirketin REM (Yol Deneyimi Yönetimi) ve RSS (Sorumluluğa Duyarlı Güvenlik) sistemleri, otonom navigasyonda güvenliği ve verimliliği artırma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Ayrıca Mobileye’nin stratejisi, çevresel algılama teknolojilerinin potansiyel sistem arızalarına karşı dayanıklı kalmasını sağlayan Gerçek Yedeklemeyi de içeriyor.

Mali açıdan Mobileye’nin yolculuğu dalgalanmalarla damgasını vurdu. Şirketin 2024 yılının ilk çeyreğindeki geliri önceki yıla göre %48 oranında keskin bir düşüş yaşadı ve brüt kar marjı önemli stok ve fiyatlandırma zorluklarını yansıtarak %45,2’den %22,6’ya düştü.

Tartışmamızın teknik analiz kısmına yaklaştığımızda, bu temel hususların Mobileye’ın hisse senedi gidişatını nasıl etkileyebileceğini düşünmek büyük önem taşıyor.

Hikayenin daha fazlasını anlatmaya hazır grafiklerle, Mobileye’ın borsadaki geleceği hakkında rakamların ve trendlerin neler önerdiğini inceleyeceğiz.

Hem boğalar hem de ayılar temkinli kalmalı

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Mobileye’nin hisseleri, 2022 sonlarında gerçekleşen halka arzın ardından hızlı bir yükseliş gördü ve ardından bir yıl boyunca büyük ölçüde 32-48 dolar aralığında kaldı.

Ancak şirketin 4. Çeyrek ve 2023 için zayıf tahmin bildirmesinin ardından hisse senedi 2024’ün başında büyük bir düşüş gördü. O zamandan beri düşüş trendinde kaldı.

Kaynak: TradingView

Hisse senedi şu anda zaman dilimlerinde zayıflık göstermeye devam etse de ayılar tetikte kalmalı çünkü bir aydan biraz fazla bir sürede 33 dolar seviyesinden 20 dolara önemli ölçüde düştü ve geri dönüş yakın görünüyor.

Bu geri toparlanmanın güç kazanmasına ve daha yükseğe tırmanmasına mı yol açacağı, yoksa kısa pozisyon fırsatı olarak mı kullanılacağı henüz bilinmiyor.

Benzer şekilde, hisse senedine yükseliş bekleyen yatırımcıların da, hisse senedi mevcut seviyelerde istikrar göstermediği sürece uzun pozisyon almaktan kaçınmaları gerekiyor.

O zaman bile, küçük bir pozisyonla başlamalı ve ancak hisse senedi orta vadeli direnci olan 33,2 $’ın üzerine çıkarsa bu pozisyona ekleme yapmalılar.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.