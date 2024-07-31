Kritik minerallere yönelik küresel talep artarken Çin ön planda

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Son UNCTAD verilerine göre Çin şu anda dünyadaki temel maden işleme ve rafinaj kapasitesinin yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

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Çin, alüminyum, lityum, kobalt, nadir toprak metalleri, manganez ve doğal grafitin işlenmesinde lider konumda olup, onu küresel tedarik zincirlerinin merkezine yerleştirmektedir. Ayrıca Çin, dünyadaki bakır ve nikel işlemenin üçte birinden fazlasını gerçekleştiriyor.

Bakır, kobalt, lityum ve nikel gibi minerallere yönelik artan küresel talep, bunların elektrikli arabalar ve rüzgar türbinleri gibi yeni gelişen teknolojilerdeki öneminden kaynaklanmaktadır.

Dünya yeşil enerjiye geçtikçe, bu kaynaklara olan talebin katlanarak artması bekleniyor ve analistler 2050 yılına kadar üretimde büyük bir artış öngörüyor.

Değişen küresel üretim ortamı

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Çin’in temel mineral üretimindeki hakim konumuna rağmen diğer ülkeler de giderek paylarını artırıyor.

2010 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’da nadir toprak üretimi önemli ölçüde arttı.

Ayrıca Myanmar ve Tayland gibi ülkelerin son zamanlarda madencilik faaliyetlerini artırması küresel üretim modellerinde bir değişime işaret ediyor.

Hayati minerallere olan talep arttıkça, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler bu talebi karşılayacak şekilde kendilerini dikkatli bir şekilde konumlandırıyor.

Çin, bu hayati hammaddelerin işlenmesinde ve rafine edilmesinde büyük bir rol oynamaya devam ederken, yeni pazar aktörlerinin yükselişi, küresel üretim merkezlerinin çeşitlendiğini ve kritik mineral endüstrisinde değişen bir manzarayı gösteriyor.

Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi yeni teknolojilerin etkisiyle temel minerallere yönelik artan talep, önemli çevresel zorluklar ortaya çıkarıyor.

Bu minerallerin genellikle açık ocak yöntemleriyle çıkarılması, ormansızlaşmaya, habitat tahribatına, toprak erozyonuna, su kirliliğine ve ekosistemin bozulmasına yol açarak arazi bozulmasına ve biyolojik çeşitlilik kaybına katkıda bulunur.

Kritik minerallerin enerji yoğun üretimi ve işlenmesi, önemli miktarda sera gazı emisyonuna ve hava kirliliğine neden olur. Sürdürülebilir olmayan rafinaj ve eritme süreçleri iklim değişikliğini ve hava kalitesi sorunlarını daha da kötüleştirebilir.

Ek olarak, madencilik ve işlemeden kaynaklanan su tüketimi ve kirlenme, yerel su kaynaklarını tüketiyor, su kütlelerini tehlikeli bileşiklerle kirletiyor ve ekosistemlere zarar veriyor.

Bu minerallerin birden fazla ülkeye yayılan geniş tedarik zincirleri, aynı zamanda ulaşım emisyonları ve enerji kullanımı nedeniyle çevreyi de etkilemektedir.

Sürdürülebilir madencilik tekniklerini teşvik etmek, maden çıkarmanın çevresel etkisini azaltmak ve temel minerallere yönelik artan talebin çevresel yansımalarını hafifletmek için geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi stratejileri geliştirmek için çaba sarf ediliyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.