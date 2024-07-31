Kullanıcı etkileşimi 2024’ün en düşük seviyelerine ulaşırken Polkadot (DOT) Temmuz ayını düşüş eğilimiyle kapattı

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Polkadot (DOT) Temmuz ayında hoş karşılanmayan bir performans sergiledi ve aylık grafiğinde yaklaşık %12 kayıp yaşadı. DOT, Bitcoin’in %8 oranında artmasıyla düşük performans gösterirken, Ethereum son 30 gün içinde %2’lik kısa bir düşüş gördü.

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Kullanıcı katılımının azalması Polkadot’un son birkaç oturumdaki zayıflığına katkıda bulundu.

Altcoin’in kullanıcı etkinliği 2024’ün en düşük seviyelerine geriledi ve DOT’un gelecekteki fiyat hareketleri konusunda endişeleri tetikledi.

Polkadot kullanıcı etkileşimini reddediyor

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Blok verileri Polkadot’un zor durumunu doğruluyor; Relay Chain ve parachain aktivitelerinde yılın en düşük seviyeleri görülüyor.

Source – The Block

İstatistikler, Temmuz ayında Relay Chain’de yalnızca 170.111 adresin aktif olarak işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, Ocak 2024’ten bu yana en düşük aylık rakamı işaret ediyor.

Üstelik Relay Chain’de ilk kez işlem gören yeni cüzdanların sayısı 27.900 oldu; bu, Mart ayındaki 112 bin yeni adres zirvesinden %75 oranında büyük bir düşüş gösterdi.

Ayrıca Parachain platformunda kullanıcı aktivitesinde %21’lik bir düşüş görüldü.

Bu tür gelişmeler Polkadot’a olan kullanıcı katılımının ve ilgisinin azaldığını doğruluyor.

Yatırımcılar Polkadot’un potansiyel toparlanmasından emin

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Fiyat hareketleri Polkadot için çirkin bir tablo çizerken, zincir üstü göstergeler iyimserliğe işaret ediyor. Yatırımcılar düşen fiyatlara rağmen satış yapmıyor.

Subscan verileri, DOT’un 24 saatlik sahip hesabının dünden bu yana yaklaşık 80 oyuncunun katılmasıyla 1.354.554 ATH’ye yükseldiğini gösteriyor.

Yeni yatırımcıların gelişi DOT’un potansiyel toparlanma potansiyeline olan güveni gösteriyor. Dahası, hızla artan zincir içi hacim, sağlıklı ve aktif bir ekosistemi yansıtıyor.

Ayrıca Kısa/Uzun oranı, yatırımcıların yaklaşık %74’ünün DOT’ta uzun pozisyonlar gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu, yakın vadede korkunun hakim olmasına rağmen uzun vadeli iyimserliği yansıtıyor.

DOT fiyat görünümü

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Yerel token, yazının yazıldığı sırada geçen gün %3 düşüşle 5,52 dolardan el değiştirdi.

Polkadot, geçen ay değerinin %12’sini kaybederek Temmuz ayına kadar düşüş eğilimini sürdürdü.

Geçen ay DOT, temmuz başından bu yana yatay bir kanalda işlem görerek konsolidatif bir moddaydı; direnç 6,53 dolar ve destek 5,56 dolardı.

En yakın dayanağı (5,56 dolar) koruyamamak, DOT’u 8 ayın en düşük seviyesi olan 4,93 dolara itebilir.

Ancak önümüzdeki oturumlarda geniş piyasa gelişmeleri Polkadot’un gidişatını etkileyecek.

Bitcoin’in 70 bin dolardan 66 bin dolara hızlı düşüşüne rağmen uzmanlar piyasayla ilgili iyimserliğini koruyor.

Örneğin, kurumsal oyuncular BTC’yi bilançolarına eklemek üzereler; bu, önde gelen kripto ve altcoinleri beklenen yüksek seviyelere taşıyacak bir hamle.

"We now have additional companies coming out and saying we’re going to put #Bitcoin on our balance sheet as a strategic treasury asset." – @billfour pic.twitter.com/rAEBqkfxzS — Michael Saylor⚡️ (@saylor) July 30, 2024

Geniş piyasa duyarlılığının artması muhtemelen Polkadot’u düşüş trendinden kurtaracak.

Yükseliş dalgaları, SOT fiyatlarını 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamada 6,17 $ fiyat işaretine denk gelen yakın dirence itebilir.

Bu engelin aşılması, 7 dolarlık devasa bariyerin kapılarını açacak ve bunun ötesinde DOT sorunsuz bir şekilde yeni zirvelere yelken açacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.