Mastercard ikinci çeyrek kazançlarından sonra sıçradı, gelecek ‘gömülü finans’ mı?

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Mastercard (NYSE:MA) az önce 2. çeyrek kazançlarını açıkladı ve hisse senedi bugünkü işlem saatlerinde %4 artış kaydetti.

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Tüketicilerin çeyrek boyunca harcamaya devam etmesi nedeniyle şirket hem gelir hem de hisse başına kazançta artış kaydetti.

Hem kârlı hem de kârlılıktaki çift haneli büyüme, son kazanç açıklamasından bu yana hisse senedi fiyatındaki sürekli düşüşten endişe duyan yatırımcıları rahatlattı.

Çift haneli net gelir ve kazanç büyümesiyle işimizin her alanında güçlü bir çeyrek daha geçirdik. CEO Michael Miebach

Çeyrek gelir, 6,85 milyar dolarlık tahminlere karşın 6,96 milyar dolar olarak gerçekleşirken hisse başı kazanç 3,59 dolar olarak gerçekleşti ve 3,51 dolarlık tahminleri rahatlıkla geride bıraktı. Şirket şu anda analist tahminlerini üst üste dört çeyrekte geride bıraktı.

Ödemelerin geleceği

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Mastercard ABD pazarındaki en sağlam şirketlerden biridir. 2006’dan beri yıllık %30’un üzerinde getiri sunuyor.

Bu büyüme ancak kamuya yönelik ödeme işlemlerini iyileştirmek için değişimden ve daha yeni teknolojilerden faydalanan ileriye dönük bir yönetim tarzı sayesinde mümkün olmuştur.

Böyle bir değişim gözümüzün önünde gerçekleşiyor ve gömülü finansmanı içeriyor. Gömülü finans, ödeme olanaklarının finansal olmayan platformlara entegrasyonudur, böylece kullanıcılar verimsiz ödeme prosedürleri sıkıntısıyla karşı karşıya kalmaz.

EVP Jennifer Marriner’a göre yerleşik finans, ticaretin geleceğidir.

İnsanlar geleneksel finansal işlemlerden, finansal yükümlülüklerini yerine getirmenin modern, dijitalleştirilmiş ve entegre yollarına geçmek istiyor. Mastercard kendisini bu değişimin ön saflarında yer almaya hazırlıyor.

B2B tarafında, gömülü finans yoluyla işlerini kolaylaştırmanın bir yolu olduğunun farkına varıldığını kesinlikle görüyoruz.

Marriner, işletmelerin finansal işlemleri işletmeler için kolaylaştırma çabalarına işletmelerin olumlu yanıt verdiğini düşünüyor.

Şirketin SAP ve Oracle ile olan ortaklıkları yalnızca bu değişimi gerçekleştirmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bunun gerçekten de gelecek olduğunun farkına varmasını da sağlıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tokenizasyon ve temassız ödemeler gibi şeylerden en fazla fayda sağlayacağını düşünüyor.

Bu işletmeler halihazırda envanter yönetimi ve muhasebeye yönelik uygulamalar kullanıyor ve Mastercard, finansal işlemleri bu uygulamalara yerleştirerek dünya çapında binlerce işletmenin hayatını kolaylaştırabilir.

Mastercard kendisini gömülü finansta öncü olarak kabul ettirdikten sonra, tıpkı geçmişte olduğu gibi şirketin gelecekte de büyümesine devam etmesine yardımcı olacak özelleştirmeler ve sadakat programları gibi ek hizmetler sağlamaya geçebilir.

Grafik ne diyor?

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Grafiğe baktığımızda hisse senedinin kazançlardan hemen önce önemli bir destek seviyesinde işlem gördüğünü görüyoruz.

Yatırımcılar kazanç raporunu bekliyordu ve başka bir olumsuzluğu tetikleyecek bir değişken daha azaldığı için artık daha mutlu olacaklar.

Hisse senedi bu destek seviyesine saygı göstermeye devam ederse ve şirket temel düzeyde performans göstermeye devam ederse, şu anda hisse senedinde pozisyon alan yatırımcılar gömülü finans devriminden nakit elde etmek için iyi bir konuma sahip olacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.