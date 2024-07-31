Microsoft’un kaybı, Nvidia’nın kazancı: Yatırımcılar giderek artan yapay zeka harcamaları konusunda endişelenmeli mi?

Microsoft az önce 4. çeyrek kazançlarını açıkladı ve hisse senedi buna pek iyi yanıt vermedi. Duyurudan sonra hisse senedi %7 kadar düştü, ancak bugünkü işlem seansına girerken büyük bir kısmı toparlandı.

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Düşüşün nedeni bulut segmentinin büyümesindeki yavaşlamaydı. Özellikle CEO’nun şirketin önümüzdeki 6 ayda daha iyi bir büyüme beklediğini söylemesi nedeniyle bu başlı başına o kadar da büyük bir sorun olmayacaktı.

Yatırımcıları endişelendiren şey, şirketin yapay zekaya yönelik harcamaları artırmaya devam etme niyetinde olması. Bu sadece Microsoft için geçerli değil; diğer şirketler de yapay zeka alanında en iyi olmak için para dağıtmaya devam ediyor. Ancak Wall Street bu harcamaların sonuçlarının gelirlere yansımasını görmek için sabırsızlanıyor ki bu yazılım şirketleri için geçerli değil. #

Synovus Trust’tan Daniel Morgan şunları söyledi:

Sokağın pek sabrı yok. Milyarlarca dolar harcadığınızı görüyorlar ve bu miktarda bir gelir artışı görmek istiyorlar.

Nvidia ve AMD gibi donanım şirketleri, donanımı satarken yapay zeka yatırımlarının yatırım getirisini ölçebiliyor. Ancak donanım üzerinde modeller yetiştiren veya yazılım satan şirketler, yapay zeka yoluyla elde edilen gelirlerin net bir resmini vermekte zorlanıyor.

Harcamaların arttığı haberinin ardından Microsoft’un hisse fiyatı düşerken, Nvidia’nın hisseleri de bu harcamalardan doğrudan yararlanacağı için yükseldi. Nvidia pazar açılışında zaten %9 artış gösterdi.

Yapay zekanın harcama sorunu var

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Microsoft ve OpenAI’nin halihazırda 100 milyar dolarlık bir veri merkezi projesi için planları var. Google ve Amazon, yapay zeka şirketlerini satın almak veya ortaklıklar kurmak için büyük miktarda para harcıyor. Bu kadar büyük yatırımlar çip üreticilerine ve muhtemelen bu altyapıyı çalıştırma gücü sağlayan kamu hizmetlerine de büyük getiri sağlıyor.

Ancak yazılım şirketlerinin yatırımlarına kesin bir yatırım getirisi verme konusundaki isteksizliği endişe kaynağı oluyor ve aşırı harcama sorusunu gündeme getiriyor.

Başka bir deyişle, şirketler yapay zekaya milyarlarca dolar harcıyorsa yapay zeka milyarlarca dolar değerindeki sorunları çözebilecek mi?

Goldman Sachs’tan Jim Covello şunları söyledi: Düşük ücretli işleri son derece maliyetli teknolojiyle değiştirmek, teknoloji endüstrisini yakından takip ettiğim otuz yıl boyunca tanık olduğum önceki teknoloji geçişlerinin temelde tam tersi.

Covello’nun şüpheci olmasının bir nedeni var. Firmasında yapay zekanın uygulandığını görmüş ve bunun maliyeti konusunda kafası karışmış durumda.

Yapay zekanın şirket modellerimizdeki geçmiş verileri manuel olarak güncellemekten daha hızlı güncelleyebildiğini, ancak altı kat daha fazla maliyetle değer teklifinin henüz mevcut olmadığını gördük.

Dünyanın dört bir yanındaki diğer analistler yapay zeka konusunda daha iyimser. Ancak yatırımın geri dönüşünü sayısallaştırmanın bir yolu olmadığı sürece, bir şirketin acısının diğer şirketin kazancı olduğu bugünkü gibi günler yaşamaya devam edeceğiz.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.