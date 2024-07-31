Mudrex CEO’su WazirX hack’in kriz yönetiminin ‘derinden kusurlu’ olduğunu söyledi

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Hindistan kripto sektörünün önemli isimleri, WazirX’in hack sonrası kriz yönetimi tedbirlerine sesleniyor.

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Kripto borsası Mudrex’in CEO’su Edu Patel’e göre borsanın olaya tepkisi “son derece hatalı”.

31 Temmuz’daki bir LinkedIn gönderisinde Patel, WazirX’e yapılan saldırının “talihsiz” olduğunu ancak WazirX’in durumu ele almak için benimsediği yaklaşımın “takdir edilmediğini” söyledi.

Hindistan’ın en büyük borsalarından biri olan Mumbai merkezli WazirX, 230 milyon dolarlık kripto para birimi için saldırıya uğradı.

Shiba Inu ve Polygon’un Matic’i gibi diğer tokenlerin yanı sıra 15.000’den fazla Ethereum, borsanın çoklu imzalı cüzdanından çekildi ve borsanın 1:1 teminatını koruma yeteneği sekteye uğradı.

Borsanın hack sonrası raporuna göre olay, müşteri fonlarının %45’ini etkiledi.

Patel’e göre WazirX, hizmetleri derhal durdurması gerekirken, hack sonrası üç gün boyunca bilerek çalıştı. O devam etti:

Bu karar yalnızca kullanıcı güvenliğini tehlikeye atmakla kalmadı, aynı zamanda güveni de aşındırdı.

Hack sonrası suçlama oyunu

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Patel ayrıca borsanın kullanıcıların kafasını karıştıran kafa karıştırıcı adli tıp raporunu da eleştirdi.

25 Temmuz’da WazirX dahili soruşturmasını yayınladı ve olayın üç WazirX imzalayıcısının ve bir kripto para saklama hizmeti sağlayıcısı olan Liminal’in imzalarını içerdiğini kamuoyuna açıkladı.

Ancak borsa, imzalayanların makinelerinin “tehlikeye girmediğini” iddia etti. Günler sonra Liminal, sistemlerinin etkilenmediğini ve ihlal edilmediğini iddia eden bir rapor da yayınladı.

Patel, işbirliği eksikliğini eleştirerek, her iki tarafın da koordinasyonsuz paylaşım ve “suçlama oyununa” girişmek yerine “işbirliğine” ve “sorumluluğa” odaklanması gerektiğini belirtti.

Parmakla işaret etmek yalnızca gerçek sorunların ele alınmasına ve çözüm bulunmasına gölge düşürür.

Tartışmalı bir kurtarma planı

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Üstelik Mudrex kurucu ortağı, borsayı 55/45 varlık erişim planı öneren tartışmalı kurtarma stratejisi nedeniyle de eleştirdi.

Sosyalleştirilmiş zarar stratejisi olarak adlandırılan bu strateji, kullanıcıların varlıklarının %55’ine anında erişmesine izin verilmesini, ancak geri kalanının Tether’in USDT’sinde kilitlenmesini önerdi.

Pek çok kişiyi şaşırtacak şekilde bu, saldırıdan etkilenmeyen varlıkları elinde bulunduran kullanıcıları da içeriyordu.

WazirX, bunun şu anda tüm hizmetleri durduran platformun istikrarını korumaya yardımcı olacağını iddia etti.

Plan, kullanıcılara yönelik adaletsizlik algısı nedeniyle anında tepkiyle karşılaştı. Sektördeki etkili sesler, bunun kullanıcılara adil olmayan bir şekilde zarar yüklediğini savundu. Daha sonra WazirX, CEO Nischal Shetty’nin bir çözüm bulmak için topluluktan geri bildirim alması çağrısında bulunarak planı geri çekti.

Quick update about the poll. Your suggestions and feedback is how we'll be able to find a feasible solution 🙏 https://t.co/StawTcB1BP pic.twitter.com/XkLs5Jlmx9 — Nischal (Shardeum) 🔼 (@NischalShetty) July 29, 2024

Patel, tepkilerle karşılaştıktan sonra bunun gerici bir önlem olmaktan ziyade “ilk adım olması gerektiğini” savundu. WazirX’i, kullanıcıları bir bütün haline getirmeye öncelik veren bir kurtarma planı tasarlamaya çağırdı.

Yayınlandığı sırada saldırgan, çalınan tüm fonları birden fazla cüzdan arasında dağıtılan 59.097 ETH ile takas etmişti.