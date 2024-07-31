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Vaccinex Inc (NASDAQ: VCNX), Alzheimer tedavisi için olumlu erken aşama sonuçları bildirmesine rağmen Çarşamba günü %40 endişe verici bir düşüş yaşadı.

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Biyoteknoloji şirketi, SIGNAL-AD çalışmasının pepinemab antikorunun AD hastaları tarafından iyi tolere edildiğini gösterdiğini söyledi. Çalışmaya toplam 16 klinik merkez katıldı ve bunların hiçbiri tedaviye bağlı herhangi bir ciddi yan etki bildirmedi.

Önceki denemeler, pepinemabın multipl skleroz ve Huntington hastalığı hastalarında da iyi tolere edildiğini ortaya koymuştu.

Baş araştırmacı Eric Siemers, bugün Philadelphia’daki Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı’nda SIGNAL-AD çalışmasının en önemli sonuçlarını sundu.

Vaccinex hisseleri şu anda Şubat ortasındaki yılbaşından bu yana en yüksek seviyesine kıyasla %50’nin üzerinde düşüş yaşadı.

SIGNAL-AD deneme sonuçlarının önemi

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Çarşamba günkü basın açıklamasına göre Pepinemab ayrıca Alzheimer ile ilişkili hafif bilişsel bozukluğu (MCI) olan hastalarda FDG-PET sinyalinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış sağladı.

Önceki bir HD çalışması, pepinemab’ın bir dizi merkezi bilişsel ve psikolojik ölçümde performansı artırmada etkili olduğunu gösterdi. Vaccinex Inc.’in CEO’su Maurice Zauderer bugün yatırımcılara şunları söyledi:

SIGNAL-AD çalışmasının sonuçlarının, pepinemab’ın, hastalık ilerlemesinde erken etkilendiği bilinen bir beyin bölgesinde, beyin metabolik aktivitesinde hastalıkla ilişkili karakteristik azalmayı önlediğini gösterdiğine inanıyoruz.

Yaklaşık 7,0 milyon Amerikalının şu anda Alzheimer hastalığıyla yaşadığı göz önüne alındığında sonuçlar oldukça anlamlı. Alzheimer Derneği’ne göre, 60 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 18’e kadarı Alzheimer’la ilişkili MCI’dan muzdarip. Bunların %30’undan fazlası beş yıl içinde demans geliştirme riskiyle karşı karşıyadır.

Hafif bilişsel bozukluğun ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek bir tedavi, aslında risk altındaki popülasyonun üretken ömrünü uzatabilir.

Yine de Vaccinex hisseleri Çarşamba günkü olumlu güncellemeye şu ana kadar yanıt vermedi.

Vaccinex stoğu, ilk çeyrekteki daralmanın azalmasına rağmen düşüşte

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Haber, Vaccinex’in ilk çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıklamasından birkaç ay sonra geldi.

VCNX’in nakit benzerleri ve menkul kıymetler de dahil olmak üzere Mart ayı sonunda 3,0 milyon dolar nakiti vardı; bu, 2024’ün başındaki 1,5 milyon doların iki katıydı.

Biyoteknoloji şirketi, bir yıl önce 5,0 milyon dolar veya hisse başına 20,89 dolar iken, ilk çeyrekte 3,9 milyon dolar veya hisse başına 2,94 dolar kaybetti. Net zarardaki yıllık düşüş kısmen geçen yılın aynı çeyreğine göre düşen Ar-Ge maliyetleriyle ilgiliydi.

Ancak genel ve idari giderler geçen yılki 1,7 milyon dolara kıyasla 1,8 milyon dolara yükseldi. Vaccinex hisseleri Wall Street tarafından çok geniş bir şekilde kapsanmıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.