Starbucks’ın müşterilerine 1,77 milyar dolar kahve borcu var: Ne hazırlanıyor?

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İnsanlar Starbucks’ı kahve satan yer olarak biliyor. Şirketin aynı zamanda bir mini banka olduğunu öğrendiklerinde bu pek çok kişi için sürpriz oluyor. Starbucks hediye kartları ona perakendeciler arasında benzersiz bir konum kazandırdı.

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Talep gören ve sevdiklerinize mutlu bir şekilde hediye olarak verilen bu hediye kartları, Starbucks’ı beklenmedik bir finansal güce dönüştürdü.

Şirketin üçüncü çeyrek kazancına göre şu anda 1,77 milyar dolar değerinde kullanılmamış hediye kartları duruyor. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %9 arttı.

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Müşterilerini alacaklı olarak kullanan ilk şirket Starbucks değil. İşte nasıl çalışıyor? Şirketler müşterilerine daha sonra kullanmak üzere para yükleyebilecekleri mobil uygulamalar veya hediye kartları sunuyor.

Bunun amacı kullanıcılara kahvelerinin parasını kolaylıkla ödeme kolaylığı sağlamaktır. Ve çalışıyor. İnsanların hemen harcamayacaklarını çok iyi bilerek bakiyelerini kartlarına yüklemelerinin nedeni budur.

Ancak bu kolaylık, faizsiz para şeklinde şirkete çok daha fazlasını kazandırıyor. PayPal gibi bazı şirketler, herhangi bir faiz ödemeden çok sayıda müşterinin parasını elinde tutabiliyor. Ama yedek olarak tutmaları gerektiği için harcayamıyorlar.

Walmart gibi diğer şirketlerin de Starbucks ile benzer miktarda kullanılmamış hediye kartı var.

Ancak Walmart’ın 20 katından fazla satış yapması, bu faizsiz paranın etkisinin minimum düzeyde olduğu anlamına geliyor.

Ancak Starbucks için işler farklı. Faizsiz bir kredi olarak değerlendirebiliriz. Ancak işler ilginçleşiyor çünkü şirket bunu para olarak değil Kahve olarak ödemek zorunda kalıyor.

Üstelik ödenmeyen bakiyesi de her yıl artıyor. Geçen yıl, kullanılmayan hediye kartlarından 196,1 milyon dolar gelir elde edildi.

Bu değer arttıkça Starbucks, bu bakiyelerin hiçbir zaman kullanılamayacağını fark etti. Dolayısıyla bu artık bir ticari sır değil. Şirket bunu açıkça açıklıyor ama bakiye giderek artıyor.

Starbucks, kullanılmamış hediye kartı geliri sağlama konusunda olağanüstü bir iş çıkarıyor. Ancak işin ana konusu olan kahve satışı pek iyi gitmiyor.

Hayal kırıklığı yaratan 3. çeyrek kazancı

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Şirket geçen akşam üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve kahve satma konusunda kötü bir iş çıkarıyor. Kuzey Amerika gelirlerinde %2, küresel gelirlerde ise %3 azalma bildirdi.

Bu, şirketin satışlarının art arda ikinci çeyreğidir. Tüketiciler enflasyonla mücadele ederken kahve tüketimini azaltıyorlar gibi görünüyor.

Bu şekilde düşün. McDonald’s, müşterilerine 5 dolarlık yemek teklifi teklif ettikten sonra satışlarının düştüğünü bildirdi. O halde Starbucks nasıl insanların mağazalarına gelip buzlu kahve için 6 dolar ödemelerini bekleyebilir?

Bu, özellikle pazar payını elinden alan rakiplerin varlığında yönetimin cevaplamakta zorlandığı bir sorudur. Analist RJ Hottovy şöyle diyor:

Maliyet konusunda daha bilinçli olan tüketiciniz, başka yerler buluyor ya da sadece evde bir şeyler yapıyor. Dutch Bros gibi bazı arabaya servis kahve zincirlerinde de daha fazla rekabet var

Hisse şu ana kadar %17 düşüşle zorlu bir yıl geçirdi. Kaç kişi hediye kartı bakiyelerini kullanmayı unutursa unutsun, sorunlar yakın zamanda ortadan kalkmayacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.