Taco Bell’in AI arabaya servis zaferi, McDonald’s otomasyonunun zayıfladığı yerde gerçekleşti

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Taco Bell, Voice AI teknolojisini ülke çapında daha fazla konuma genişleterek fast-food hizmetinde yeni bir standart belirliyor. Bu yenilikçi yaklaşım yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Taco Bell’i rakiplerinin, özellikle de yakın zamanda benzer yapay zeka girişimleriyle mücadele eden McDonald’s’ın önüne koyuyor.

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Verimlilik ve müşteri memnuniyeti

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Taco Bell’in yapay zeka sistemi halihazırda 100’den fazla restoranda çalışıyor ve öncelikli olarak arabaya servis siparişlerini kolaylaştırmaya odaklanıyor. Teknoloji, bekleme sürelerini kısaltmayı, sipariş doğruluğunu iyileştirmeyi ve maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor; bunlar, daha iyi bir kâr elde edilmesine ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına katkıda bulunan temel faktörlerdir.

Yum’un Baş İnovasyon Görevlisi’nin açıklaması budur! Taco Bell’in ana şirketi Brands, yapay zekayı işine entegre etme konusunda şunları söyledi:

Çok güzel! Brands, heyecan verici yeni yeteneklerle dijital ve teknolojiyi işimizin her alanına entegre ediyor ve yapay zeka bu stratejinin temel bir parçası. Drive-thru Voice AI teknolojisinde iki yıldan fazla süren ince ayar ve test işlemlerinin ardından, bu teknolojinin operasyonları optimize etme ve müşteri memnuniyetini artırma konusundaki etkinliğine güveniyoruz. Lawrence Kim

Yapay zeka sistemi yalnızca verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda personeli restoran içinde daha kritik rollere yeniden tahsis ediyor. Bu hamle şu anda arabaya servise odaklanıyor olsa da, teknolojinin başarısı yakında yemek hizmetlerine de yayılarak müşteri deneyimini daha da dönüştürebilir.

Rakipler nasıl gidiyor?

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Taco Bell’in yapay zeka konusundaki başarıları, özellikle McDonald’s’ın son zamanlardaki aksaklıkları göz önüne alındığında dikkate değer.

Fast food devi, arabaya servis operasyonlarını optimize etmeyi amaçlayan yapay zeka teknolojisinin yanlışlıklar nedeniyle eleştirilerle karşılaşmasının ardından IBM ile ortaklığını sona erdirdi.

Sosyal medya tarafından güçlendirilen olumsuz müşteri geri bildirimleri, McDonald’s’ın stratejisini yeniden gözden geçirmesine yol açtı ve iki yıllık işbirliğinin sona ermesiyle sonuçlandı.

Tüm olumsuzluklara rağmen McDonald’s projeden vazgeçmiyor.

İlerledikçe IBM ile yaptığımız çalışmalar, arabaya servis için sesli sipariş çözümünün restoranlarımızın geleceğinin bir parçası olacağına dair bize güven verdi. McDonald’s’ın sözcüsü

Uluslararası olmak

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Taco Bell’in teknolojik yeniliğe olan bağlılığı ABD’nin ötesine uzanıyor. Şirket, Voice AI teknolojisini Avustralya’daki beş KFC lokasyonunda uygulamayı planlıyor.

Ölçek mütevazı olsa da şirketin teknolojisine olan güvenini yansıtıyor. Uluslararası pazarlardaki başarı sektör için yeni bir ölçüt oluşturabilir.

Taco Bell’in yaklaşımı teknolojik bir yükseltmeden daha fazlasını temsil ediyor; fast-food sektöründe operasyonel standartları yeniden tanımlama potansiyeline sahiptir.

Taco Bell, doğruluğu, verimliliği ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak konaklama endüstrisinde yapay zeka odaklı bir dönüşümün önünü açıyor.

Bu stratejik hamle yalnızca mevcut operasyonları geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Taco Bell’i gelişen yemek hizmeti teknolojisi alanında lider olarak konumlandırıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.