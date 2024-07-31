Tether (USDT), 2024’ün ilk yarısında rekor kıran 5,2 milyar dolarlık kâr bildirdi

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Tether Holdings Limited, 2024’ün ilk yarısında etkileyici bir mali performans sergiledi ve 5,2 milyar dolarlık kayda değer bir getiri sergiledi.

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Kripto para piyasası başka bir potansiyel yükselişin eşiğindeyken, Tether’in güçlü kazançları hem yatırımcıların hem de sektör içerisindeki kişilerin dikkatini çekti.

Tether announces $5.2B profit in first half of 2024 in attestation



$98 Billion in US Treasuries through direct and indirect



Monster printhttps://t.co/cDPwNGvgTy pic.twitter.com/oVz7EelEI0 — Zaheer (@SplitCapital) July 31, 2024

Tether Holdings, ikinci çeyrek beyanında 2024’ün ikinci çeyreği için 1,3 milyar dolarlık net faaliyet karı açıkladı. Resmi şirket raporunda şunlar vurgulandı:

“2024’ün ilk çeyreğindeki ivmeyi temel alan 2024’ün ikinci çeyreği, 1,3 milyar dolarlık net faaliyet karı ile önemli bir dönüm noktası oldu; Tether’in şimdiye kadarki en iyi sonucu, yılın ilk yarısında 5,2 milyar dolarlık rekor net kar elde etti.”

Tether dünya çapında ABD’nin en büyük 18. tahvil sahibi

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Onay, Tether’in 97,6 milyar dolarlık ABD Hazine varlığıyla övünen önemli rezervlerini vurguladı ve bu da onu Almanya’yı bile geride bırakarak dünya çapında 18’inci en büyük tahvil sahibi haline getirdi.

Ayrıca Tether’in net konsolide özsermayesi 30 Haziran 2024 itibarıyla 11,9 milyar dolara ulaştı ve Grup Özsermayesi ikinci çeyrekte 530 milyon dolar arttı.

Bitcoin’in fiyat dalgalanmalarının tetiklediği 653 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kayba rağmen Tether’in performansı, altın yatırımlarındaki gerçekleşmemiş 165 milyon dolarlık kazançla desteklendi. Raporda şunlar kaydedildi:

“2024’ün 2. çeyreğinde, Grup Özsermayesi, BTC fiyatlarındaki düşüş (-653 milyon dolarlık gerçekleşmemiş PnL’ye karşılık gelir) dikkate alındıktan sonra 520 milyon dolar arttı, altının olumlu performansıyla kısmen dengelendi (pozitif 165 milyon dolarlık gerçekleşmemiş PnL’ye karşılık geldi) ).

Şirket, ikinci çeyrek getirilerinin bir kısmını ekosistemi desteklemek ve USDT’nin istikrarını sağlamak amacıyla taktiksel projelere yeniden yatırım yapmak için kullandı.

Üstelik Tether Holdings, elde ettiği kârla Bitcoin satın alma planlarını da açıklamıştı.

Bu nedenle, firmanın milyarlarca dolarının bir kısmını önde gelen kriptoya yatırım yapmak için kullandığına dair haberler yakında piyasalara hakim olabilir.

Bu arada son eylemler şirketin BTC satın alma hamlesiyle uyumlu.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, Bitcoin’in geleneksel finansa alternatif bir varlık olduğunu belirtti.

Bitcoin is an option against human's finance.

No one can change it, no one can tame it.

Whenever you'll need Bitcoin, it's gonna be there for you. — Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) July 30, 2024

Lider kripto paranın manipülasyona karşı bağışık olduğunu, bunun da onu adil ve şeffaf bir finansal araç haline getirdiğini ekledi.

Ardoino, kripto para birimlerinin değişken doğasına rağmen Bitcoin’in istikrarlı kaldığını vurguladı.

Bu, Bitcoin’in kazançlı bir zenginlik deposu ve ekonomik çalkantılar sırasında güvenilir bir korunma aracı olduğu anlatısını güçlendiriyor.

Bu bağlamda Tether Holdings, devasa Bitcoin alımlarıyla dijital varlık piyasasını sarsacak bir sonraki firma olabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.