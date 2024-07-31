Tezos, Zilliqa, EOS, Celo, Velas ve gözden düşme

Geliştiriciler ve kullanıcılar için en iyi blockchain mücadelesini Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum ve Base gibi şirketler kazandı. Ethereum’u ele geçirmeyi ümit eden birçok rakip, önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı ve hayalet zincirlere dönüştü.

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Hayalet zincir, ekosisteminde herhangi bir gelişme ve dApp bulunmayan bir blockchain ağı olarak tanımlanıyor. Bu makale bu zincirlerden bazılarına bakmaktadır.

Tezo | XTZ

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Tezos, blockchain endüstrisindeki en iyi hayalet zincirlerden biridir. Yavaş hızları ve yüksek işlem maliyetleriyle bilinen bir blockchain ağı olan Ethereum’u devralmak için 2018 yılında başlatıldı.

Tezos, düşük işlem maliyetlerine sahip, inanılmaz hızlı bir blockchaindir ve modüler mimarisi sayesinde oldukça ölçeklenebilirdir. Yıllar geçtikçe ağ, pazarlamaya milyonlarca dolar harcadı.

En popüler pazarlama yaklaşımı, İngiltere Premier Ligi’nin (EPL) en popüler kulüplerinden biri olan Manchester United ile yaptığı ortaklıktı. Aynı zamanda Formula 1’de son iki şampiyonluğu kazanan Red Bull Racing takımının da lider ortağıydı.

Bu ortaklıklar dünyanın her yerinden milyonlarca insana ulaşmasına yardımcı oldu. Ancak ekosistemi hâlâ Solana ve Base gibi popüler blockchainlerin gerisinde kalıyor. Web sitesinde 17’si merkezi olmayan finans (DeFi) sektöründe olmak üzere 85 proje gösteriliyor.

Ek veriler, DeFi ekosisteminin diğer büyük zincirlere kıyasla nispeten daha küçük olduğunu gösteriyor. Toplam kilitli değeri (TVL) 54,2 milyon doların üzerinde ve stabilcoin piyasa değeri 50,2 milyon dolardır. Zirvede Tezos’un piyasa değeri 6,7 milyar doların üzerindeydi ve bu rakam 743 milyon dolara düştü.

Eğlenceli gerçek: Tezos, Bitcoin’in yedinci en büyük özel şirketidir. 400 milyon doların üzerinde değere sahip 6.170 jeton barındırıyor.

Zilliga | ZİL

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Zilliqa, son birkaç yılda önemli zorluklarla karşı karşıya kalan başka bir blockchain ağıdır. Bu dönemde, değeri 2,65 milyar doların üzerinde olan ilk 20 kripto para biriminden, 314 milyon dolar değerindeki küçük bir kripto para birimine geçti. Şu anda dünyanın en büyük 163. kripto para birimidir.

Zilliqa’nın düşüşü üzücü bir hikaye oldu çünkü Zilliqa, artık Near, Ethereum ve daha önce Elrond olarak bilinen MultiverseX gibi blok zincirleri tarafından benimsenen parçalama konseptini tanıtan büyük bir yenilikçiydi.

Zilliqa’nın ekosistemi daralmaya devam etti. Örneğin, yalnızca 1,74 milyon dolarlık bir DeFi TVL’si ve 3,18 milyon dolarlık bir stablecoin değerlemesi var.

EOS | EOS

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EOS, son birkaç yılda gözden düşen başka bir blockchain ağıdır. Ağ, ilk madeni para arzından (ICO) 4 milyar doların üzerinde para toplayan bir şirket olan Block.one tarafından destekleniyor. Block aynı zamanda 10 milyar doların üzerinde değere sahip 164.000’den fazla jetonla en büyük Bitcoin sahiplerinden biri.

EOS’un hedefi, yıllar içinde başaramadığı Ethereum’a sağlam bir alternatif yaratmaktı. Ayrıca ağına Ethereum Sanal Makinesi (EVM) yeteneklerini de dahil etti.

Veriler, EOS’un 2021’de zirve noktası olan 350 milyon dolardan 133 milyon doların üzerinde bir TVL varlığına sahip olduğunu gösteriyor. Ekosistemdeki en iyi dApp’lerden bazıları EOS REX, EOS RAM ve DefiBox’tur. Bu arada piyasa değeri 15 milyar dolardan 900 milyon dolara düştü. Tether ayrıca EOS’ta stabilcoin basmayı da durdurdu.

Velas Blockchain | 86

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Velas Blockchain de büyük bir düşüş yaşadı. Piyasa değeri bugün 1,2 milyar dolardan 18,4 milyon doların üzerine düştü. İlk 100 kripto paradan 818. sıraya yükseldi.

Aynı zamanda, DeFi platformlarındaki varlıkların hacmi 2021’de 50 milyon doların üzerindeyken yalnızca 1,29 milyon dolara yükseldi. 24 saatlik hacmi sadece 9 dolardı.

Bu, Ferrari’nin Formula 1 takımının baş sponsoru olarak milyonlarca dolar harcayan bir blockchain için büyük bir düşüş. Çoğu durumda şirketler, Ferrari sponsoru olmak için yılda 50 milyon doların üzerinde taahhütte bulunuyor.

Çift | ALIN

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Celo, 2023 yılında Ethereum katman 2 ağına geçiş yapan bir blok zinciri ağıdır. Katman 2 ağı, işlemleri zincir dışı olarak gerçekleştirerek ana blok zincirini güçlendirmeyi amaçlayan bir blok zinciridir. Sektör artık Arbitrum, Polygon ve Base Blockchain gibi şirketlerin hakimiyetinde.

Bu listedeki diğer blockchainlerin aksine Celo birçok geliştiricinin ilgisini çekti. DeFi Llama verileri, ekosisteminde 40’tan fazla dApp tespit etti. Ancak ağda kilitlenen toplam değer (TVL) 2021’de 1,2 milyar dolardan sadece 95 milyon dolara düştü. Bu fonların çoğu, 65 milyon dolar, 22,2 milyon dolar ve 2,91 milyon dolarlık varlığa sahip Mento, Uniswap ve Moola Market’te bulunuyor.

Hayalet zincirlere dönüşen başka ağlar da var. Belki de değeri 15 milyar doları aşan bir ağ olan Cardano en büyüğüdür. Diğer önemli olanlar Algorand, Mina Protokolü ve Kadena’dır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.