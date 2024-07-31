Tria’nın zincir soyutlaması ile DeFi desteği için enjeksiyon seti

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Tüketicinin ilk modüler zincir soyutlama platformu olan Tria, Injective blockchain ağını da kapsayacak şekilde genişledi. Olumlu gelişmeye rağmen INJ fiyatı Salı günü %6 düştü.

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30 Temmuz’da Tria ekibi Unchained’in Injective’e tanıtıldığını duyurdu.

Duyuruya göre bu entegrasyon, kullanıcıların herhangi bir kripto varlığını kullanarak Injective’deki herhangi bir zincire bağlanmasına olanak tanıyacak. Tria, köprülere, takaslara veya gaz ödeme zorunluluğuna gerek olmayacağını açıkladı.

Injective Labs CEO’su Eric Chen’e göre entegrasyon, kullanıcılara yük olan engellerin ve karmaşıklıkların artık önemli olmayacağı anlamına geliyor.

Buna cüzdan değiştirme, köprü oluşturma veya gas tokenleri için token alma gibi şeyler dahildir. Tria’nın ‘Zincirsiz’ altyapısı bunu yönetecek ve kullanıcıların Web3’ün avantajlarından yararlanmasına olanak tanıyacak.

Tria’nın Injective’deki Zincirsiz zincir soyutlaması

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Unchained, Cosmos SDK üzerine kurulu modüler bir zincir soyutlama Aktif Olarak Doğrulanmış Hizmetler katmanı 2 sunar.

AVS L2, kullanıcıların kullandıkları zincirden veya kullanıcı arayüzünden ayrılmadan birden fazla zincirdeki merkezi olmayan uygulamalarla etkileşimde bulunmasını mümkün kılan EVM uyumlu çift yürütme teknolojisi sağlar.

Tria’nın entegrasyonuyla Injective ekosistemindeki kullanıcılar artık Metamask ve Phantom dahil herhangi bir cüzdana bağlanabilecek.

Kullanıcılar ayrıca ister EVM uyumlu olsun, ister Solana tokenleri veya BTC olsun, herhangi bir zincirdeki herhangi bir varlığı köprü, takas veya gas gerektirmeden kullanabilecekler.

Tria’s plug-and-play chain abstraction module will soon be available to all developers.



Here is an early look into how dApps across the Injective ecosystem are beginning to integrate the chain abstraction module into their products. 🧵 — Tria (@useTria) July 30, 2024

Ayrıca, entegrasyonun Tria’nın Injective ekosistemine kolay katılım, birleştirilmiş varlıklar ve staking getirdiğini görmesi de dikkat çekicidir.

Bu, Injective’deki DeFi pazarını büyük ölçüde artırabilecek bir hareket.

Tria entegrasyonundan yararlanan protokoller

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Zincir soyutlama teknolojisini Injective’e getirmek için Tria, Helix, DojoSwap, Neptune Finance, Injera, Hydro Protokol, SA World, Kakeru ve Sushi Fighter dahil olmak üzere çeşitli Injective tabanlı dApp’lere bağlanıyor

Helix, Injective ağı için en iyi likidite protokolüdür, DojoSwap ise ekosistemin takas zinciridir.

Bu arada, Hydro Protokolü bir likit staking platformu sunuyor ve Neptune Finance, kullanıcıların saklama dışı bir küresel kredi ağına erişmesine olanak tanıyor.

Kullanıcılar herhangi bir zincirden herhangi bir tokeni yatırabilir ve Neptune Finance’in borç verme ve borç verme piyasasına katılabilir.

Diğer entegrasyon, kullanıcıların Injective’deki farklı varlıkları kullanarak etkileşime girebileceği bir GameFi altyapı platformu olan Coinbase ve Pantera destekli SA World ile gerçekleştirilir.

INJ fiyatı

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Tria entegrasyonu Injective için olumlu bir haber olsa da, yerli token şu anda daha geniş piyasa zayıflığı nedeniyle düşük işlem görüyor.

INJ, bu yazının yazıldığı sırada son 24 saatte %6’dan fazla düşüşle 23,24 dolar civarında el değiştirdi.

Ticaret hacmi %12 düşüşle yaklaşık 123 milyon dolara geriledi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.