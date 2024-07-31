XRP, agresif balina faaliyetinin ortasında 4 ayın en yüksek seviyesine yükseldi
- XRP, agresif balina faaliyetinin ortasında %8 ila 4 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
- Topluluk potansiyel SEC anlaşması hakkında spekülasyon yaparken Ripple'ın tokenı da artıyor.
- XRP şu anda son 30 günde %35'ten fazla artışla 0,65 doların üzerinde işlem görüyor.
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Ripple’ın kripto para birimi ve XRP Defterinin yerel tokenı olan XRP, son 24 saat içinde %8’lik fiyat artışıyla Bitcoin ve Ethereum’u geride bırakıyor.
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XRP fiyat tablosuCopy link to section
Aşağıdaki günlük grafikte görülebileceği gibi XRP fiyatı 0,63 doların üzerine çıktı. Bu, 19 Temmuz’daki %8’lik düşüşten bu yana ilk kez yeniden test ettiği ve daha yüksek bir seviyeye ulaştığı anlamına geliyor.
Bunu yaparken boğalar, XRP’nin Mart ayındaki düşüş eğiliminden bu yana en yüksek fiyat seviyesi olan 0,65 doları yeniden ziyaret etti. Yükseliş flama formasyonu dikkate alındığında yükseliş eğiliminin kırılması muhtemel.
Ripple tokeni şu anda geçen hafta %7’den fazla ve 30 günde %35 artış gösterdi; bu getiriler XRP’yi Temmuz ayında en çok kazananlar arasına yerleştirdi. XRP fiyatı neden artıyor? İşte olası katalizörlerden bazılarına bir bakış.
Balinalar agresif bir şekilde XRP satın alıyorCopy link to section
Zincir içi içgörüler ve piyasa istihbarat platformu Santiment, XRP’nin son birkaç gündeki fiyat performansının balina birikiminde kayda değer bir artışın ortasında geldiğini belirtiyor. Son beş haftada 10.000 veya daha fazla XRP’ye sahip yeni adreslerin sayısı 2.380’i aştı.
Sonuç olarak, XRP Defterindeki balina ve köpekbalığı adresleri altı ayın en yüksek seviyesi olan 279,4 bini aştı.
Santiment analistleri X hakkında şunları yazdı: “Bu cüzdanlar ile XRP’nin piyasa değeri arasındaki korelasyon 2024 boyunca inkar edilemezdi.”
SEC, Ripple ile anlaşmak üzere mi?Copy link to section
XRP’nin günün en iyi 10 kripto para biriminden daha iyi performansı, aynı zamanda Ripple ve SEC davasıyla ilgili yeni spekülasyonların ortasında geliyor.
Topluluk, SEC ile 1 Ağustos 2024’te yapılması planlanan toplantının, düzenleyicinin Ripple ile bir anlaşmaya varmasını sağlayabileceği görüşü karşısında iyimser görünüyor.
Temmuz 2023’te XRP, 0,47 dolardan 0,94 dolara yükselerek 24 saat içinde %73’ün üzerinde patlama yaşadı. Bu yükseliş, ABD’li bir yargıcın XRP’nin bir menkul kıymet olmadığı yönündeki kararının ardından geldi.
Bir anlaşmanın duyurulması Ripple topluluğundan böyle bir tepki görebilir. SEC’in kripto menkul kıymetler konusunu ele almaya yönelik son hamlesi de genel pazara büyük bir destek sağlayabilir.
Ripple’ın Brezilyalı Fenasbac ile ortaklığıCopy link to section
Olumlu yönlerden bazıları, Ripple’ın Merkez Bankası Sunucuları Ulusal Birlikleri Federasyonu olan Fenasbac ile ortaklık kurduğuna dair son duyuruyla da ilgili olabilir.
İki taraf arasındaki ikinci işbirliği, Brezilya’daki fintech inovasyonunu geliştirmek için Ripple’ın blockchain teknolojisinden yararlanmayı amaçlıyor. Ripple ve Fenasbac bunu ‘Next’ adlı bir hızlandırıcı program aracılığıyla ilerletecek.
Ripple çok sayıda ortaklığa imza attı ve Latin Amerika’daki çekiş gücü önemli.
Ancak şirket bir blog yazısında “hedefli yatırım” için ilk ülke olarak Brezilya’yı seçtiğini söyledi. Brezilya’nın geliştirici topluluğunun, dijital ödeme altyapısının ve kripto para birimiyle ilgili politikaların bu hamlenin anahtarı olduğunu belirtti.
XRPL’den yararlanan girişimlere verilen destek, XRP’ye ilişkin genel düşünceyi artırıyor.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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