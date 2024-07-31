ZKX protokolü, kullanıcı etkileşimi eksikliği ve azalan token fiyatları nedeniyle kapatılıyor

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Merkezi olmayan ticaret platformu ZKX Protokolü, ekonomik zorluklar nedeniyle faaliyetlerini durduruyor. Duyuru, stratejik finansman turunun tamamlanmasından sadece bir ay sonra geldi.

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Kurucu Eduard Jubany Tur, 31 Temmuz’da kapanışı duyurmak için X’e gitti ve projenin faaliyetlerine devam etmek için “ekonomik açıdan uygun bir yol” görmediğini ekledi.

Important Statement 30.07.24



With much regret, we have to announce the discontinuation of the ZKX protocol. Despite our best efforts, we have been unable to find an economically viable path for the protocol.



(1) All markets have been delisted, positions have been closed and all… — Eduard (@0xEduard) July 30, 2024

ZKX Ekonomik zorluklarla karşı karşıya

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Karar, “minimum” kullanıcı etkileşiminden kaynaklandı ve bu da işlem hacimlerinde önemli bir düşüşe neden oldu. Tur’a göre yalnızca birkaç kişi STRK ve ZKX ödüllerinin madenciliğini yapıyordu.

30 Temmuz itibarıyla proje, platformdaki tüm pozisyonları ve piyasaları kapatmıştır. Tüm kullanıcı fonları kullanıcının ticaret hesabına iade edildi ve Ağustos ayı sonuna kadar protokolün ana kişisel saklama hesabına aktarılmaya hazır olacak.

Gelirlerin azalmasıyla birlikte firma operasyonel maliyetleri karşılayamıyor. Tur, gelirin tamamının projenin bulut bilişim maliyetlerinin yalnızca “bir kısmını” karşılayabileceğini ekledi.

Bu nedenle maaşlar ve temel operasyonel maliyetler gibi diğer giderleri karşılamak “imkansızdı”.

Bu tür senaryolarda projeler genellikle ayakta kalabilmek için token varlıklarını tasfiye eder.

Ancak defi protokolü için bu mümkün değil çünkü yerel tokenı ZKX, son aylarda istikrarlı bir şekilde düşüş yaşıyor. Bu yazının yazıldığı sırada token son 24 saatte %53’ün üzerinde düşüş yaşadı.

ZKX’in zayıf performansı, tokenın büyük sahiplerinin nakite dönmesiyle daha da arttı.

Tur, ZKX’in 19 Temmuz’da gerçekleşen token oluşturma etkinliğinin “beklentileri karşılamadığını” sözlerine ekledi. Token, TGE’den bir gün sonra ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %97’den fazla düşüş yaşadı.

Tur’a göre defi pazarı, ZKX protokolü gibi projelere “gereğinden düşük” değer veriyordu ve “gözle görülür bir talep eksikliği” olduğunu da sözlerine ekledi.

Ayrıca Tur, merkezi olmayan finans sektöründe, tüm aktif projeler için bir zorluk olduğuna inandığı “daha geniş bir tükenme” olduğuna dikkat çekti.

Proje ayrıca farklı ağlara geçmeyi de düşündü ancak kod tabanını yeniden yazmanın önemli maliyetleri bu seçeneği geçerli kılmıyor.

Tur’a göre projede “sürekli hackleme ve dolandırıcılık girişimlerinde” de artış yaşandı ve bu da zorlukları daha da artırdı.

Kapatma kararı, projenin 19 Haziran’daki finansman turunda 7,6 milyon dolar toplamayı başarmasından yalnızca bir ay sonra geldi. Yatırımcılar arasında GCR, Flowdesk ve DeWhales vardı.

Defi projeleri güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya

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Geçtiğimiz yıllarda defi alanında birçok önemli saldırı yaşandı. Mayıs ayında Bitcoin katman 2 protokolü Alex Labs saldırıya uğradı.

Zincir üzerindeki dedektif ZachXBT’ye göre saldırının arkasında Kuzey Kore’nin Lazarus grubu vardı.

Aynı ay içinde, borç verme protokolünü bozan UwU bir istismara maruz kaldı. Saldırgan 19,4 milyon dolarla kaçmayı başardı.

Güvenlik firması Crystal Intelligence’ın Haziran 2024 tarihli bir raporu, son yıllarda defi platformlarının merkezi muadillerine göre önemli ölçüde daha fazla saldırıya maruz kaldığını vurguladı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.