ABD hisse senetleri zayıf ekonomik verilerin ortasında düşüşte: Ne yanlış gitti?

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ABD hisse senetleri, hayal kırıklığı yaratan ekonomik veriler ve çip stoklarındaki keskin düşüş nedeniyle Perşembe günü öğleden sonra önemli bir satış baskısıyla karşılaştı. Bu durum, Fed’in Eylül ayında olası bir faiz indirimi sinyali vermesinin ardından üç ana endeksin tamamında kayıplara yol açtı.

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S&P 500 neredeyse %1,5 oranında düşerken, Nasdaq Composite Çarşamba günkü güçlü kapanışın ardından neredeyse %2,5 düşerek önceki kazanımlarını tersine çevirdi. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yaklaşık 600 puanlık, yani %1,4’lük bir düşüş gördü.

Bu eğilimin devam etmesi halinde piyasa için yılın en kötü günü yaşanabilir.

Haftaya girerken yatırımcılar Big Tech’in kazançlarını yakından takip ediyordu.

Microsoft ve AMD, duyurulara makul kazanç raporlarıyla başladı.

Microsoft’un büyümesindeki yavaşlamaya rağmen şirketin yapay zeka harcamalarına olan bağlılığı bir miktar iyimserlik sağladı.

META, piyasadaki daha geniş çaplı çöküşe rağmen stokunu %5 artışla koruyarak etkileyici sonuçlar elde etti.

Ancak teknoloji sektörü beklendiği kadar kötü performans göstermedi. Peki piyasadaki çalkantıların nedeni ne?

Kazaya ne sebep oluyor?

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Bugün açıklanan son ekonomik veriler resesyon korkusunu yeniden alevlendirdi. İşsizlik başvuruları geçen yılın ağustos ayından bu yana en büyük artışını kaydederken, ISM İmalat Endeksi’nin ekonomik daralmaya işaret ederek hayal kırıklığı yaratan %46,8’lik bir rakam bildirmesiyle endişeler arttı.

Bu durum yatırımcıları korkuttu ve 10 yıllık Hazine tahvili getirisini %4’ün altına itti.

Federal Reserve Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarının değişmeyeceğini ve yakın gelecekte olası bir faiz indirimiyle birlikte yakın zamanda yaptığı açıklama da piyasada kaygıya katkıda bulundu. Yatırımcılar artık Fed’in ekonomik durumu yanlış değerlendirmiş olabileceğinden korkuyor.

Ekonomik veriler, tam anlamıyla bir resesyona olmasa da, bir gerilemeye işaret etmeye devam ediyor. Hisse senedi piyasası, Fed’in bu yıl üç kez faiz indirimi yapma ve 10 yıllık tahvil getirilerinin %4,00’ün altına düşme olasılığıyla boğuştuğu için kafa karışıklığı içinde.

Ekonomist Chris Rupkey, “Resesyon rüzgarları sert esiyor” dedi. “Borsa gülse mi ağlasa mı bilemiyor.”

Yatırımcılar endişelenmeli mi?

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Bu durumun resesyona mı yoksa dot-com balonuna mı benzediğini tespit etmek zor.

Teknoloji hisseleri piyasanın yükselmesinde önemli rol oynadı ancak yüksek değerlemeleri her zaman performanslarıyla haklı çıktı.

Ancak teknoloji hisselerinin önceki yılın ivmesini sonsuza kadar sürdüremeyeceği yönünde artan bir görüş var.

GDO portföy yöneticileri, “Şu anda megacap’lerden 2000 yılına göre daha düşük performans beklendiği yönünde örtülü bir beklenti var” dedi. “Gerçek anlamda bugün riskler daha düşük.”

Yüksek teknoloji değerlemeleri mevcut piyasa çöküşünün ana nedeni olmasa da teknoloji şirketlerinden elde edilen zayıf kazançlar durumu daha da kötüleştirebilir. Apple bugün piyasa kapanışından sonra üç aylık kazançlarını açıklayacak ve hayal kırıklığı yaratan bir performans işleri daha da karmaşık hale getirebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.