Eli Lilly’nin tirzepatid enjeksiyon sonuçları başka bir boğa koşusunu tetikleyebilir: İşte nedeni

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) yakın zamanda tirzepatid enjeksiyonunun etkinliğine odaklanan SUMMIT 3. aşama denemelerinden ümit verici sonuçlar aldığını duyurdu.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Olumlu bulgular yatırımcıların ilgisini çekti ve hisse senedi bugün %3 oranında arttı.

Bu sonuçlar sadece Eli Lilly için önemli değil, aynı zamanda korunmuş ejeksiyon fraksiyonu (HFpEF) ve obezite ile kalp yetmezliğinden muzdarip milyonlarca hasta için de potansiyel barındırıyor.

Umut verici deneme sonuçları

Copy link to section

SUMMIT faz 3 deneme sonuçları, tirzepatidin kalp yetmezliği riskini plaseboya kıyasla %38 azalttığını ortaya çıkardı. Ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm önemli ikincil uç noktalar başarıyla karşılandı:

Plaseboya kıyasla kalp yetmezliği riskini %38 oranında azalttı.

Tüm önemli ikincil uç noktalar başarıyla karşılandı. Bunlar arasında egzersiz kapasitesi, 52 haftada başlangıca göre ortalama vücut ağırlığında azalma ve inflamasyon belirteci yüksek hassasiyetli C-reaktif proteinde azalma yer aldı.

Etkinlik tahmininde plasebo için %2,2’ye kıyasla %15,7’lik bir ağırlık azalmasına yol açtı.

Tedavi rejimi tahminine göre, plasebo için %2,2’ye kıyasla vücut ağırlığında %13,9’luk bir azalmaya yol açtı.

Bu sonuç neden önemli?

Copy link to section

Sonuç önemlidir çünkü HFpEF (korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği) tüm kalp yetmezliği vakalarının %50’sini oluşturur. ABD’de bunların %60’ı obeziteden de muzdariptir.

Kalbin sol pompalama odasının sertleşmesi ve normal şekilde dolamaması durumudur. Tirzepatid sayesinde bu sorun nihayet çözülebilir.

Şirket şimdi SUMMIT çalışmasının bulgularını FDA’ya sunacak ve onlardan olumlu bir yanıt almayı umuyor. İlaç onaylanırsa tirzepatid, Eli Lilly’nin portföyünün temel taşı haline gelebilir ve geliri önemli ölçüde artırabilir.

CEO, tirzepatid sıkıntısının yakında sona ermesi gerektiğini söyledi

Copy link to section

CEO David Ricks, tirzepatid sıkıntısının yakında sona ereceğini iddia ederek bugün yatırımcılara bir iyi haber daha verdi. Bu açıklamayı Bloomberg ile yaptığı röportaj sırasında yaptı.

LLY’nin kilo verme ilaçları Zepbound ve Mounjaro’nun bazı dozları bir süredir FDA’nın eksiklik listesinde yer alıyor. Aslında Mounjaro 2022’den beri bu listede.

Şirket ilk olarak Nisan ayında arzın sıkı kalmasını beklediğini belirtmişti. Ancak CEO’nun yorumları yatırımcıların güvenini ve umutlarını artırdı.

Grafik ne diyor?

Copy link to section

LLY hisseleri son zamanlarda ABD piyasasının genel olarak düzelmesi nedeniyle düşüşte. İlaç denemesinin duyurusu, hisse senedinin aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi önemli bir destek seviyesini test etmek üzere olduğu bir zamanda geldi.

Bir yıldan fazla bir süre önce başlayan trend çizgisine yaklaşılmak üzereydi ancak hisse senedi fiyatı hiçbir zaman oraya ulaşmadı. Yatırımcılar muhtemelen bu çizginin yeniden test edilmesini bekleyecek ancak yatırımcılar, yukarıdaki olumlu gelişmelerin ardından yeniden teste gerek kalmayacağını ve hisse senedinin yükseliş yolculuğuna devam edebileceğini umut edecek.

Bugün piyasada düşüş yaşanırken, yatırımcılar LLY hisselerinin hâlâ %3 yukarıda olmasıyla teselli bulacaklar. Ancak bunun geçici olup olmadığını zaman gösterecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.