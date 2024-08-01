Güney Kore’deki kripto borsaları denetim ücreti ödeyecek

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Güney Kore’de lisanslanan kripto para borsaları denetim ücretine tabi olacak. Yeni yetki, ülkenin Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasasının bir parçası.

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Yerel basında çıkan haberlerde, ücretlerin kripto borsasının geçtiğimiz mali yıldaki işletme gelirinin işletme gelirine göre uygulanacağı ileri sürülüyor.

Özellikle ücretler, 10.000 won başına 2,686818 olarak belirlenen katkı oranı kullanılarak hesaplanır.

Bu nedenle, bir borsanın elde ettiği her 10.000 won için, Mali Denetleme Hizmetine (FSS) denetim ücreti olarak yaklaşık 2,686818 won ödenecektir.

Daha büyük borsalar baskıyı hissedecek

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Tahminlere göre Upbit, Bithumb ve Coinone gibi önde gelen kripto borsalarının ücretleri 300 milyon wona kadar çıkabilir.

Denetleme ücretleri, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP’ler) Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası tarafından belirlenen yönergeler dahilinde çalışmasını sağlayan denetimler ve gözetim de dahil olmak üzere FSS’nin düzenleyici faaliyetlerini finanse edecek.

Ancak bu ücret yalnızca geçen yıl işletme geliri 3 milyar won veya daha fazla olan borsalar için geçerli.

Örneğin kripto borsası Korbit, geçen yılki 1,7 milyar wonluk geliri nedeniyle bu harcamadan muaf tutulacak.

Bu arada, kripto borsası Upbit’in gelirine göre 272 milyon won’a (yaklaşık 200.000 $) yakın ödeme yapması bekleniyor.

Yetki, revize edilen ‘Finansal Hizmetler Komisyonu Kurulması vb. Kanunun Yürürlük Kararnamesi’nin bir parçası olarak getirildi. ve güncellenen ‘Finansal Kurum Bağışları vb. Tahsilatına İlişkin Yönetmelik’ 1 Temmuz’da açıklandı.

Başlangıçta, bu ücretin uygulanmasının ertelenmesi bekleniyordu, ancak 19 Temmuz’da yürürlüğe giren Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından FSS’nin yaklaşan denetimi nedeniyle süreç hızlandırıldı.

Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası

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Yeni yasa kapsamında, VASP’ler için, kullanıcıların varlıklarının en az %80’inin soğuk depoda tutulması zorunluluğu da dahil olmak üzere çeşitli gereksinimler getirildi. Ayrıca, bu fonların şirket fonlarından ayrılması ve getiri elde etmek için “risksiz” varlıklara yatırılması gerekiyor.

Ayrıca kripto borsaları, dolaşımlarını doğrulamak ve teknik incelemeleri incelemek gibi alım satım için listelenen kripto para birimlerini de yeniden değerlendirecek.

Belirtilen gereksinimi karşılamayan herhangi bir kripto varlığın listeden çıkarılması gerekecektir.

Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası, FTX ve Terra Luna çökmelerine doğrudan bir yanıttı. Güney Kore her iki kuruluş için de önemli bir pazardı ve bunların çöküşü Güney Korelilerin milyarlarca dolar değerinde zarara uğramasına neden oldu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.