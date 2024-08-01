İngiltere’de ev fiyatları 2022’nin sonlarından bu yana en hızlı yıllık artışı Temmuz ayında gördü

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Birleşik Krallık’ta ev fiyatları, emlak piyasasının Liz Truss’un mini bütçesinin etkisiyle sarsıldığı 2022’nin sonundan bu yana en hızlı yıllık oranda arttı.

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Mortgage kredisi veren Nationwide’a göre, ev fiyatları Haziran’daki %1,5 seviyesinden Temmuz ayında %2,1 arttı ve ortalama emlak fiyatı 266.334 £’a ulaştı.

Piyasanın toparlanması ve İngiltere Merkez Bankası’nın yaklaşan kararı

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En son veriler, İngiltere Merkez Bankası’nın olası bir faiz indirimine karar vermeye hazırlandığı dönemde geldi.

Merkez bankasının baz faiz oranı neredeyse bir yıldır %5,25 ile 16 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Karar, konut piyasasının seyrini daha da etkileyebileceği için yakından izleniyor.

Nationwide’ın baş ekonomisti Robert Gardner, son dönemdeki artışlara rağmen ev fiyatlarının hala 2022 yazındaki zirve seviyelerinin yaklaşık %2,8 altında olduğunu belirtti.

Konut piyasası faaliyeti son aylarda nispeten istikrarlı seyrediyor; konut alımı için onaylanan ipotek sayısı ayda 60.000 civarında.

Bu rakam, salgın öncesi seviyelerin yaklaşık %10 altındadır ancak yüksek faiz oranı ortamı göz önüne alındığında saygın olmaya devam etmektedir.

Uygun fiyat zorlukları devam ediyor

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Konut fiyatlarındaki olumlu eğilime rağmen, satın alınabilirlik birçok alıcı için önemli bir zorluk olmaya devam ediyor.

Gardner, ilk kez ev alacak tipik bir kişi için aylık konut kredisi ödemelerinin artık eve götürülen ücretin yaklaşık %37’sine denk geldiğinin altını çizdi. Bu oran, pandemi öncesindeki %28’di.

Gardner, yatırımcıların önümüzdeki yıllarda İngiltere Merkez Bankası baz oranında ılımlı bir düşüş beklentisinin borçlanma maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekti.

Ancak mevcut sabit faizli ipotek fiyatlarının halihazırda beklenen faiz oranlarındaki düşüşleri de hesaba katması nedeniyle etkinin ılımlı olacağı konusunda uyardı.

Karşılanabilirlik, ücret artışının konut fiyat artışını geride bırakması ve biraz daha düşük borçlanma maliyetlerinden gelen bir miktar destek sayesinde ancak kademeli olarak iyileşebilir.

Piyasa güveni ve olası faiz indirimleri

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Bestinvest by Evelyn Partners analisti Alice Haine, fiyat artışını devam eden karşılanabilirlik baskılarına rağmen konut piyasasına duyulan güvenin artmasına bağladı.

İngiltere Merkez Bankası’nın potansiyel faiz indiriminin piyasa aktivitesini daha da artırabileceğini öne sürdü.

Konut piyasası, yüksek borçlanma maliyetlerinin ve düşük arzın faaliyeti bastırdığı 2023’teki zorlu yolculuğun ardından yeniden canlanma işaretleri gösteriyor.

Zoopla’nın verilerine atıfta bulunarak 21 Temmuz’a kadar olan dört haftada üzerinde anlaşmaya varılan satış sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %16 arttığını belirtti. Bu artış ve altı yıl içinde piyasadaki en yüksek konut sayısı, satıcıların iyileşen koşullardan yararlanmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Propertymark’tan Nathan Emerson da bu duyguyu yineleyerek konut piyasasında pozitifliğin geri döndüğünü vurguladı.

Yeni hükümetin 2029 yılına kadar yaklaşık iki milyon yeni ev inşa etme taahhüdüyle birlikte faiz indiriminin konut sektörünü canlandırabileceğini vurguladı.

Taban oranı düşürmeye çalışabilecekleri yaygın olarak tahmin ediliyor ve bu faktörlerin birleşimi konut sektöründe bir canlanmaya yol açabilir.

Birleşik Krallık konut piyasası, konut fiyatlarının 2022’nin sonlarından bu yana en hızlı yıllık oranda artmasıyla birlikte toparlanma işaretleri gösteriyor.

Karşılanabilirlik zorlukları devam ederken, artan piyasa güveni ve İngiltere Merkez Bankası’nın potansiyel faiz indirimleri olumlu bir görünümü destekliyor.

Piyasa bu dinamikler doğrultusunda hareket etmeye devam ederken, yılın ikinci yarısının daha fazla büyüme ve istikrar getirmesi bekleniyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.