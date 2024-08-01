Rolls-Royce hisseleri ilk yarının güçlü sonuçları ve temettü iadesinin ardından %11 arttı

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Rolls-Royce hisseleri (LON: RR) şirketin ilk yarıdaki güçlü sonuçlarını, temettüsünü yeniden uygulamaya koymasını ve iyimser kar tahminini açıklamasının ardından Perşembe günü %11’den fazla artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Hisse senedi Londra saati ile 11:30 itibariyle %10,7 daha yüksek işlem görüyordu.

Etkileyici ilk yarı performansı ve iyileştirilmiş tahminler

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Rolls-Royce, yılın ilk yarısında 1,1 milyar £ (1,4 milyar $) temel kar bildirdi; bu, piyasa beklentilerini aşarak geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde artış göstererek 673 milyon £’a ulaştı.

Şirket şu anda temel kârın 2024 için 2,1 milyar £ ile 2,3 milyar £ arasına çıkmasını bekliyor; bu, 2023 tam yıl sonuçlarında 1,7 milyar £’dan 2,0 milyar £’a çıkan tahmindir.

Buna ek olarak şirket, tüm yıl serbest nakit akışı tahminini önceki tahmin olan 1,7 milyar £’dan 1,9 milyar £’a çıkarak 2,1 milyar £’dan 2,2 milyar £’a yükseltti.

Bu revize edilmiş tahminler, şirketin devam eden dönüşümüne ve zorlu tedarik zinciri ortamında yol alma becerisine olan güvenini yansıtıyor.

Rolls-Royce’un temettü iadesi finansal esnekliğin sinyalini veriyor

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Önemli bir hamleyle Rolls-Royce, vergi sonrası temel kârın %30’luk ödeme oranıyla başlayarak 2024 yılının tamamı için temettü dağıtımına yeniden başlayacağını duyurdu.

Bu karar, COVID-19 salgınının havacılık sektörünü ciddi şekilde etkilediği 2020 yılında ödemelerin askıya alınmasının ardından hissedar dağıtımlarına geri dönüşe işaret ediyor.

Şirketi yeniden canlandırma göreviyle 2023 yılında görevi devralan CEO Tufan Erginbilgiç, geleceğe dair iyimserliğini dile getirdi.

Rolls-Royce’u yüksek performanslı, rekabetçi, dayanıklı ve büyüyen bir işletmeye dönüştürmemiz hız ve yoğunlukla ilerliyor. Proaktif olarak yönettiğimiz zorlu tedarik zinciri ortamında işin kazançlarını ve nakit potansiyelini genişletiyoruz.

Erginbilgic ayrıca şirketin 2024 hedefini yükseltmesine ve hissedar dağıtımlarını eski durumuna getirmesine olanak tanıyan artan finansal dayanıklılığın altını çizdi.

Optimizasyon ve maliyet verimliliği programlarına olan stratejik odağı meyvesini veriyor gibi görünüyor ve Rolls-Royce’u sürdürülebilir büyüme için konumlandırıyor.

Güçlü gelir artışı ve operasyonel iyileştirmeler

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Rolls-Royce’un grup gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 7 milyar sterlinden yılın ilk yarısında 8,2 milyar sterline yükseldi. Temel faaliyet kârı, önceki yıla göre 673 milyon £’a göre önemli bir artış göstererek 1,15 milyar £’a ulaştı.

Bu rakamlar, şirketin operasyonel verimliliğini artırma ve havacılık sektöründeki toparlanmadan yararlanma yönündeki başarılı çabalarının altını çiziyor.

Boeing ve Airbus gibi büyük havacılık üreticilerine tedarik sağlayan İngiliz havacılık ve savunma şirketi, Erginbilgic’in liderliğinde önemli bir yenilenme sürecinden geçiyor.

CEO’nun girişimleri, Rolls-Royce’u hızla gelişen endüstri ortamında gelişebilecek daha çevik ve rekabetçi bir kuruluşa dönüştürmeye odaklandı.

Piyasalar nasıl tepki verdi?

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Piyasanın Rolls-Royce’un duyurularına verdiği olumlu tepki, şirketin stratejik yönüne ve mali sağlığına duyulan güveni yansıtıyor.

Hisse senedinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması, yatırımcıların şirketin performansını ve gelecek beklentilerini onayladığı anlamına geliyor.

İleriye baktığımızda Rolls-Royce, operasyonel mükemmelliği ve finansal dayanıklılığı korumaya odaklanarak ilk yarıdaki güçlü performansını geliştirmeye devam etmeyi hedefliyor.

Şirketin tedarik zinciri zorluklarını aşma ve pazardaki konumunu güçlendirme becerisi, 2024 ve sonrası için iddialı hedeflere ulaşmada hayati önem taşıyacak.

Rolls-Royce’un ilk yarıdaki güçlü sonuçları kar tahminlerini yükseltti ve temettülerin yeniden verilmesi yatırımcıların güvenini önemli ölçüde artırarak hisse fiyatında kayda değer bir artışa yol açtı.

CEO Tufan Erginbilgic’in stratejik girişimleri şirketin dönüşümüne yön veriyor ve Rolls-Royce’u zorlu endüstri ortamında sürekli büyüme ve dayanıklılık için konumlandırıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.