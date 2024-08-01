Şili’nin ekonomik büyümesi duruyor: Haziran ayında sadece %0,1’lik artış beklentilerin altında kaldı

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Şili Merkez Bankası tarafından yayınlanan son Imacec ekonomik aktivite endeksi verilerine göre, Şili’nin ekonomik aktivitesi Haziran 2024’te yıllık bazda %0,1’lik marjinal bir artışla zar zor yükseldi.

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Bu büyüme oranı, Mayıs ayında kaydedilen %1,1’lik artıştan keskin bir yavaşlama anlamına geliyor ve %1,7’lik artış öngören piyasa tahminlerinin oldukça gerisinde kalıyor.

Karma sektörel performans, Şili ekonomisindeki temel karmaşıklıkları vurgulamaktadır.

Madencilik, büyük ölçüde lityum çıkarılmasındaki artıştan kaynaklanan %5,9’luk güçlü bir artışla dikkate değer bir parlak nokta oldu.

Bu sektörün büyümesi, pil üretimi ve yenilenebilir enerji teknolojileri için kritik önem taşıyan lityuma yönelik devam eden küresel talebi yansıtıyor.

Buna karşılık hizmetler sektörü ise %1,8’lik düşüşle dikkat çekici bir daralma yaşadı.

Bu düşüş, genel ekonomik performansı olumsuz etkileyen sorunlarla boğuşan bu sektörün karşılaştığı süregelen zorlukların altını çiziyor.

Ancak ticaret sektörü övgüye değer %4,3’lük bir artışla dayanıklılık göstererek genel ekonomik duruma olumlu katkıda bulundu.

Haziran ayındaki performans belirli sektörlerden de etkilendi

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Mevsimsel değişimlere göre ayarlandığında Şili’nin ekonomik faaliyeti Mayıs ayındaki %0,4’lük düşüşten toparlanarak Haziran ayında %0,3 arttı.

Bu küçük toparlanma, Şili ekonomisindeki doğal dalgalanmayı vurguluyor ve ekonomik eğilimlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesinde mevsimsel ayarlamaların önemini vurguluyor.

Bölgesel performansa daha derinlemesine bakıldığında ülke genelinde önemli eşitsizlikler ortaya çıkıyor. Bazı bölgeler uzmanlaşmış endüstrilerin yönlendirdiği güçlü bir büyüme yaşarken, diğerleri performanslarını engelleyen ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Bu bölgesel farklılıkları anlamak, Şili’nin ekonomik durumunu değerlendirmek ve kapsayıcı büyümeyi teşvik edecek hedefli stratejiler geliştirmek açısından çok önemlidir.

Haziran ayındaki ekonomik performans ekonominin belirli bileşenlerinden de etkilendi.

Otomobil ve motorlu araç satışları önemli bir rol oynadı; otomotiv sektöründe satışlar düştü.

Buna karşılık inşaat makine, ekipman ve malzemelerinin satışları daha olumlu bir eğilim gösterdi.

Haziran ayına ait düzeltilmemiş rakamlar, büyük ölçüde azalan otomobil satışları ve küçük ticari faaliyetlere bağlı olarak önceki aya göre %0,4’lük bir düşüş gösterdi.

Yıllık bazda hizmetler, öncelikle kişisel hizmetler ve ulaşımın etkisiyle %0,8’lik mütevazı bir artış kaydetti.

Ancak ticari hizmetlerde bir düşüş yaşandı ve mevsimsellikten arındırılmış rakamlarda bir önceki aya göre %0,2’lik bir düşüş yaşandı.

Haziran ayına ait genel tablo, Şili’de önemli sektörel ve bölgesel farklılıkların olduğu karma bir ekonomik ortamı yansıtıyor.

Başta madencilik ve ticaret olmak üzere bazı alanlar pozitif büyüme gösterirken, hizmetler ve otomobil satışları da dahil olmak üzere diğerleri zorluklarla karşılaştı.

Şili bu ekonomik dalgalanmalarla uğraşırken, dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek için sektörel ve bölgesel dinamiklerin incelikli bir şekilde anlaşılması gerekli olacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.