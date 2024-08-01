Temmuz ayında kripto saldırılarında artış görüldü, 16 büyük ihlalde 266 milyon dolar kaybedildi

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Kripto para sektörü, Temmuz 2024’te, bilgisayar korsanlarının 16 büyük ihlali organize etmesi ve varlıkların yaklaşık 266 milyon dolarlık çalınmasına yol açmasıyla önemli bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldı.

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Hırsızlıklardaki bu çarpıcı artış, 20 olayda Temmuz ayındaki kayıpların Haziran ayındaki 176 milyon doları aşmasıyla endişe verici bir eğilimin altını çiziyor.

Büyük ihlaller ve mağdurlar

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En dikkate değer saldırı, 18 Temmuz’da Hint kripto borsası WazirX’in ihlal edildiği ve 230 milyon doların üzerinde şaşırtıcı bir kayba yol açtığı, ayın toplam kayıplarının %86,4’üne karşılık geldiği zaman gerçekleşti.

Araştırmalar, bu büyük saldırının arkasında Kuzey Koreli siber suçluların olabileceğini öne sürüyor.

Blockchain güvenlik firması PeckShield’a göre çalınan WazirX fonları (toplam 61.154 Ether) 1 Ağustos itibarıyla hâlâ bilgisayar korsanlarının kontrolü altındaydı.

Temmuz ayındaki diğer önemli kurbanlar arasında 24 milyon dolar kaybeden Compound Finance ve 10 milyon dolarlık hırsızlığa maruz kalan köprü protokolü Li.Fi yer aldı.

Ek olarak, merkezi olmayan yapay zeka protokolü Bittensor ve likidite sağlayıcısı Rho Markets’in her biri 8 milyon dolar zararla karşılaştı.

Çalınan varlıkların birçoğu, bilgisayar korsanlarının çalınan fonların kökenlerini gizlemek ve tespit edilmekten kaçınmak için kullandığı yaygın bir taktik olan kripto para birimi karıştırıcısı Tornado Cash aracılığıyla aktarıldı.

Terra blockchain 6 milyon dolarlık hack saldırısına uğradı

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Temmuz ayının sonunda Terra blockchain büyük bir güvenlik olayıyla karşı karşıya kaldı.

Bilgisayar korsanları bilinen bir güvenlik açığından yararlanarak 60 milyon ASTRO tokenı, 500.000 USD, 3,5 milyon USD Coin ve 2,7 Bitcoin’in çalınmasına yol açarak toplamda 6 milyon dolar zarara yol açtı.

Saldırı, Terra’yı 11430400 blok yüksekliğinde operasyonları geçici olarak durdurmaya zorladı.

Geliştiriciler acil durum zinciri yükseltmesi ile hızlı bir şekilde yanıt vererek aynı gün blok üretimine devam ettiler.

Terra ekibi, oylama gücünün %67’sinden fazlasını elinde bulunduran doğrulayıcıların gelecekteki istismarları önlemek için düğümlerini güncellediklerini ve ek doğrulayıcıların da aynı şeyi yapmasının beklendiğini bildirdi.

Web3 güvenlik firması Cyvers’ın kurucu ortağı ve CEO’su Deddy Lavid, 2024 için hacker hedeflerinde rahatsız edici bir değişime dikkat çekti.

Akıllı sözleşmeye dayalı projelere yönelik artan sayıda saldırıyla, merkezi finans (CeFi) kuruluşları birincil hedefler olarak ortaya çıktı.

Lavid, bu ihlalleri hem kodlamadaki güvenlik açıklarına hem de kişisel ihmale bağladı.

Kalıcı tehditlerin ortasında rekor iyileşme oranı

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Hack ve dolandırıcılıklardaki artışa rağmen kripto piyasası dayanıklılık gösterdi.

2024’ün ikinci çeyreğinde çalınan fonlar için %77’lik rekor bir kurtarma oranı görüldü.

Hacken’in Web3 Güvenlik Raporu 2024 2. Çeyreğine göre, hırsızlıklarda kaybedilen 512,9 milyon doların 347,4 milyon doları başarıyla kurtarıldı veya donduruldu.

Raporda, “ard arda ikinci çeyrekte, kurtarılan fon miktarının endişe verici hırsızlık oranlarına rağmen umut verici bir durum olduğu” vurgulandı.

Bununla birlikte, X (eski adıyla Twitter) gibi platformlar dolandırıcılık faaliyetleri için sıcak nokta olmaya devam ederken, kripto para birimi dolandırıcılığı tehdidi devam ediyor.

Bir web3 dolandırıcılık önleme şirketi olan Scam Sniffer, platformdaki hesap taklitleri nedeniyle her ay yaklaşık 50 milyon doların kaybedildiğini ortaya çıkardı.

Kripto hırsızlıklarındaki bu artış, sektörde gelişmiş güvenlik önlemlerine ve dikkatliliğe duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.