ABD neden Nvidia’nın bu İsrailli girişimi 700 milyon dolara satın almasını araştırıyor?

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ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Nvidia’nın İsrailli yapay zeka girişimi Run:ai’yi (Run) satın almasıyla ilgili potansiyel antitröst ihlallerini araştıran bir soruşturma başlattı.

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Soruşturma, Nvidia’nın pazar hakimiyetine ve yapay zeka sektöründeki stratejik hamlelerinin rekabetçi sonuçlarına ilişkin artan endişeleri vurguluyor.

Rekabet kaygıları ve pazar etkisi

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Nvidia, TechCrunch tarafından 700 milyon dolar olarak tahmin edilen işlemle Nisan ayında Run’ı satın aldığını duyurdu.

Ancak Adalet Bakanlığı’nın soruşturması, bu anlaşmanın ortaya çıkan rekabeti engelleyip engelleyemeyeceği ve Nvidia’nın yapay zeka donanım pazarındaki hakim konumunu daha da sağlamlaştırıp sağlamlaştıramayacağı konusunda soruları gündeme getiriyor.

Tartışmalara aşina olan kişi, DoJ’nin işlemin rekabetçi etkisini değerlendirmek için piyasa katılımcılarına başvurduğunu belirtti.

Soruşturmanın kapsamı, Nvidia’nın satın alınmasının hızla gelişen yapay zeka sektöründeki potansiyel rakipleri baskılayıp baskılayamayacağının incelenmesini içeriyor.

Nvidia’nın soruşturmaya yanıtı

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Soruşturmaya yanıt olarak Nvidia, uyumluluk ve yeniliğe destek konusundaki kararlılığını vurguladı.

Şirket şunları söyledi:

“Nvidia haklı olarak kazanıyor ve tüm yasalara titizlikle uyuyor. Her sektör ve pazardaki yenilikçileri desteklemeye devam edeceğiz ve düzenleyicilerin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi sağlamaktan mutluluk duyacağız.”

Yapay zeka ve büyük teknolojiye yönelik incelemelerin artması

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Nvidia’nın Run’ı satın almasına ilişkin soruşturma, ABD’li düzenleyicilerin yapay zeka endüstrisindeki, özellikle de büyük teknoloji şirketleriyle ilgili rekabete aykırı davranışlara ilişkin yoğun incelemelerinin ortasında geldi.

DoJ’nin antitröst bölümünün başkanı Jonathan Kanter, Haziran ayında AI sektöründeki “tekel darboğazları” hakkındaki endişelerini dile getirerek GPU’lar gibi temel donanımlara ve büyük dil modellerini (LLM’ler) eğitmek için kullanılan verilere erişime odaklandı.

Nvidia, yapay zeka sistemlerinin eğitimi ve dağıtımı için kritik önem taşıyan gelişmiş GPU’lar konusunda pazara hakim durumda. Daha önce Nvidia ile işbirliği yapan Run, GPU kullanımını optimize eden ve potansiyel olarak Nvidia’nın yapay zeka pazarındaki yeteneklerini artıran bir platform geliştirdi.

Nvidia’nın uygulamalarını araştırmak

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Soruşturmanın bir parçası olarak DoJ, GPU’ların kıtlığı ve AI gelişimindeki hayati rolleri göz önüne alındığında önemli bir ilgi alanı olan Nvidia’nın çiplerini nasıl tahsis ettiğine dair ayrıntılı bilgi arıyor.

Ayrıca hükümet avukatları, GPU’ların yapay zeka uygulamalarını hızlandırmasına olanak tanıyan ve şirketin en önemli araçlarından biri olarak kabul edilen Nvidia’nın yazılım platformu Cuda’yı da araştırıyor.

Soruşturma, ABD düzenleyicilerinin yapay zeka endüstrisindeki potansiyel antitröst sorunlarını ele almaya yönelik daha geniş bir çabasının bir parçası.

Haziran ayında, DoJ ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC), kritik AI oyuncularının antitröst gözetimini bölmek için bir anlaşmaya vardı; DoJ, Nvidia’ya ve FTC’nin Microsoft ve ChatGPT’nin arkasındaki geliştirici OpenAI’yi denetlemesine odaklandı.

Nvidia ve yapay zeka endüstrisi için çıkarımlar

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Adalet Bakanlığı’nın araştırmasının sonucunun Nvidia ve daha geniş yapay zeka endüstrisi için önemli etkileri olabilir.

Soruşturma, Nvidia’nın Run’ı satın almasının muhtemelen rekabete zarar vereceğini tespit ederse, bu, pazar gücünün konsolidasyonunu önlemek ve yeni ortaya çıkan yapay zeka girişimleri için eşit bir oyun alanı sağlamak için tasarlanmış düzenleyici eylemlere yol açabilir.

Nvidia’nın yapay zeka donanım pazarındaki hakimiyeti ve stratejik satın almaları, rekabetçi pazar dinamiklerinin sürdürülmesinde düzenleyici incelemelerin öneminin altını çiziyor.

Araştırma, düzenleyicilerin inovasyonun desteklenmesi ile tekelci uygulamaların önlenmesi arasında denge kurma konusunda karşılaştıkları zorlukları vurguluyor.

DoJ’nin Nvidia’nın Run’ı satın almasıyla ilgili soruşturması, yapay zeka sektöründeki rekabete aykırı davranışlar ve büyük teknoloji şirketlerinin stratejik manevraları hakkında artan endişeleri yansıtıyor.

Düzenleyiciler Nvidia gibi endüstri devlerinin eylemlerini incelemeye devam ederken, bu araştırmanın sonucu yapay zeka gelişimi ve rekabetinin gelecekteki manzarasını şekillendirebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.