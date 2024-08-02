ABD seçimleri: Harris’in kampanyası Temmuz’da Trump’ı geride bırakarak 310 milyon dolar getirdi

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Kamala Harris’in başkanlık kampanyası, Temmuz ayında 310 milyon dolar gelir elde ederek kayda değer bir bağış toplama kilometre taşına ulaştı.

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Politico’nun bir raporuna göre bu rakam, Donald Trump’ın aynı dönemdeki kampanyasından elde edilen 137 milyon doların iki katından fazla.

Harris’e önemli nakit avantajı

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Şu an itibariyle Harris’in kampanya ve bağlı komitelerinin elinde 377 milyon dolar nakit bulunuyor ve bu da ona, toplam fonu 327 milyon dolar olan Trump’a karşı 50 milyon dolarlık bir avantaj sağlıyor.

Bu mali liderlik, Joe Biden’ın yeniden seçilmeme kararının ardından Harris’in yarışa girmesinden bu yana artan desteğin altını çiziyor.

Demokratlardan güçlü destek

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Harris ülke genelinde Demokratları başarıyla harekete geçirdi. Associated Press’in yakın tarihli bir anketi, yaklaşık 10 Demokrattan sekizinin, Demokratların başkan adayı olması durumunda bir şekilde veya çok memnun olacağını gösteriyor.

Bu yaygın onay, Harris’in kampanya çabalarına devam ederken partisi içindeki güçlü konumunu vurguluyor.

Anketler Harris’in önemli eyaletlerde önde olduğunu gösteriyor

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Harris’in kampanyası aynı zamanda kritik dalgalanma eyaletlerinde de önemli ilerlemeler kaydediyor. Muhafazakar grup Rekabetçilik Koalisyonu tarafından yapılan yeni bir anket, Harris’in Pensilvanya ve Wisconsin’de sırasıyla %48 ila %45 ve %48 ila %46 marjlarla Trump’a liderlik ettiğini ortaya koyuyor.

Ek olarak, Michigan’da ikisinin de yüzde 45’i eşit durumda. Bu rakamlar, Harris’in 2024 başkanlık seçimleri için kritik öneme sahip eyaletlerdeki seçmenler arasında artan çekiciliğini gösteriyor.

Yaklaşan kampanya turu

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Bu ivmeden yararlanmak için Harris’in gelecek hafta Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada dahil olmak üzere birçok önemli eyalete seyahat etmesi planlanıyor.

Bu beş günlük kampanya turu sırasında seçmenlerle etkileşime geçecek ve bu önemli alanlarda mevcut liderliğini geliştirecek.

Koşu arkadaşı duyurusu yakında

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Harris’in aday arkadaşını önümüzdeki hafta Salı günü açıklaması bekleniyor.

Başkan yardımcısı pozisyonu için bildirilen finalistler arasında Minnesota Valisi Tim Walz, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Illinois Valisi JB Pritzker, Kentucky Valisi Andy Beshear, Arizona Senatörü Mark Kelly ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg yer alıyor.

Aday arkadaşının seçimi, kampanyasının konumunu daha da sağlamlaştırmada çok önemli olacak.

JD Vance incelemeye alındı

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Bu arada JD Vance, 2021’de Katolik bir gruba yaptığı konuşmada Alexandria Ocasio-Cortez’i çocuklara ve aileye yönelik “sosyopatik tutumu” nedeniyle eleştirdiği açıklamalar nedeniyle inceleme altına alındı.

Bu tartışma, 2024 seçimleri yaklaşırken devam eden siyasi söylemi daha da artırıyor.

Buna ek olarak, The Guardian’ın bir raporuna göre, kendine özgü peygamberlerin bulunduğu gezici bir çadır olan Cesaret Turu, Hıristiyanları Trump’a oy vermeleri için bir araya getirmek üzere hareketli eyaletler arasında yol alıyor.

Bu girişim, seçmen desteğini güvence altına almak için farklı siyasi gruplar tarafından uygulanan farklı stratejilerin altını çiziyor.

Kamala Harris’in etkileyici bağış toplama çabası ve Demokratlar arasında artan desteği, onu 2024 başkanlık yarışında zorlu bir aday olarak konumlandırıyor. Eldeki önemli miktardaki para ve kilit eyaletlerdeki olumlu anket rakamlarıyla kampanyası ilgi kazanıyor.

Aday arkadaşını açıklamaya hazırlanırken ve önemli bir kampanya turuna çıkarken, tüm gözler önümüzdeki haftalarda stratejisinin nasıl gelişeceğine odaklanacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.