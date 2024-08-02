ABD’de işsizlik oranı, daha geniş ekonomik kriz nedeniyle Temmuz ayında %4,3’e yükseldi

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ABD’de işsizlik oranı Temmuz ayında %4,3’e yükseldi; bu durum işe alımlarda belirgin bir yavaşlamaya ve derinleşen genel ekonomik kaygılara işaret etti.

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Çalışma İstatistikleri Bürosu’na (BLS) göre ekonomi, geçen ay yalnızca 114.000 iş ekledi; bu, pandeminin neden olduğu ekonomik bozulmanın damgasını vurduğu Aralık 2020’den bu yana en küçük artış oldu.

Bu istihdam artışı, işsizlik oranının Haziran ayındaki %4,1’de kalacağını öngören ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı.

Fed’in politika tepkisi inceleniyor

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Bu son istihdam raporu, Federal Reserve’ün para politikasına, özellikle de faiz oranlarını ayarlama zamanlamasına ilişkin endişeleri ateşledi.

Fed Başkanı Jay Powell daha önce merkez bankasının pandemi sonrası ilk faiz indirimini Eylül gibi erken bir tarihte başlatabileceğini öne sürmüştü.

Yavaş istihdam büyümesi ve artan işsizlik, Fed’in enflasyonu faiz indirimleriyle çözmek için çok uzun süre bekleyip beklemediği konusunda şüphe uyandırıyor.

İşsizlikteki artış kısmen geçici işten çıkarmalara ve hava şartlarına bağlı aksaklıklara bağlandı.

BLS, olumsuz hava koşullarının bazı çalışanları geçici olarak yerinden ettiğini ve bu durumun işsizlik oranındaki artışa katkıda bulunduğunu belirtti.

Bu kısa vadeli faktörlere rağmen genel eğilim işgücü piyasasında daha geniş bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Ücret kazanımları ve işgücüne katılım

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Artan işsizlik oranına rağmen bazı olumlu işaretler var.

Ücret artışları, son aylarda devam eden bir trend olan enflasyonu geride bırakmaya devam etti.

Ayrıca Temmuz ayında işgücüne katılım oranı da arttı; bu durum aktif olarak iş arayan kişi sayısındaki artışı yansıtıyor.

Ancak sağlık, inşaat ve belirli ulaşım ve depolama rolleri dışındaki sektörlerdeki istihdam artışı minimum düzeydeydi.

Özellikle imalat sektöründe 1.000 kişilik mütevazı bir artış görülürken, profesyonel ve ticari hizmetlerde 1.000 kişilik bir düşüş yaşandı.

Son işsizlik raporu hakkında yorum yapan Bitfinex türev ürünleri başkanı Jag Kooner şunları söyledi: “İstihdam raporunun yayınlanması potansiyel durgunluk gerilimlerini artırdı. %4,3 rakamı, tarihsel olarak güvenilir bir durgunluk göstergesi olan Sahm Kuralını tetikleyebilir.”

“Özellikle göçmenler arasında işgücüne katılımın artması ve iş arayanlar ile mevcut pozisyonlar arasında devam eden uyumsuzluk gibi faktörler de işsizlik durumuna katkıda bulundu. Bu karmaşıklıklar, ters çevrilmiş getiri eğrisiyle (başka bir durgunluk sinyali) birleştiğinde bir belirsizlik atmosferi yarattı “

Kooner, “İşsizlik rakamı FED’in enflasyonun kontrol altına alındığı yönündeki görüşünü destekliyorsa, Eylül ayında bir faiz indiriminin geleceğini görebiliriz, bu da Bitcoin için yukarı yönlü bir durum oluşturabilir” diye ekledi.

Federal Rezerv’in ekonomik görünüm üzerindeki kontrolü önemini koruyor. Fed, son açıklamasında faiz oranını yaklaşık %5,5 seviyesinde tutma kararı aldı. Powell, bir sonraki toplantıda faiz indiriminin düşünüldüğünü, bunun borçlanma maliyetlerini düşürebileceğini ve potansiyel olarak ekonomi genelinde talebi ve istihdamı canlandırabileceğini belirtti.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.