ARK Invest, büyük Coinbase hisse satışından sonra 3iQ Ether ETF’ye 21 milyon dolar yatırdı

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1 Ağustos 2024’te Cathie Wood’un ARK Invest’i, 21 milyon dolarlık önemli bir 3iQ Ether Staking ETF (ETHQ.U) satın alımı gerçekleştirirken aynı anda 14,6 milyon dolar değerinde Coinbase’i (Nasdaq: COIN) aktardı.

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Bu işlemler ARK’nın kriptoyla ilgili yatırımlarında stratejik bir yeniden düzenlemeye işaret ediyor.

3iQ Ether Staking ETF’nin 21 milyon dolar değerindeki 1,7 milyon hissesinin satın alınması, ARK’nın Kanada merkezli bu fona yaptığı ilk yatırımı işaret ediyor. Ether yatırımı yoluyla uzun vadeli sermaye kazancı sunmayı ve staking yoluyla pasif ödüller elde etmeyi amaçlayan ETF, son aylarda ilgi gördü.

2021’de 3iQ Ether ETF olarak piyasaya sürülmesinden ve ardından 2023’te staking’i de kapsayacak şekilde genişletilmesinden bu yana fon, yıldan bu yana yaklaşık %40 artan değeriyle önemli bir büyüme kaydetti.

Since our staking program began last October, the 3iQ Ether Staking ETF has seen +24% growth in its units outstanding. It is one of few Canadian ETH ETFs to see net creations in 2024 and is currently the only ETF with staking integrated today. Welcome new investors and thank you… pic.twitter.com/miHhidWRLI — 3iQ Digital Asset Management (@3iq_corp) June 14, 2024

Ark’ın 3iQ Ether Satking ETF’sine yaptığı yatırım, öncelikle yaklaşık bir milyon hisse satın alan ARK’nın Yeni Nesil İnternet ETF’sine (ARKW) tahsis edildi, geri kalan hisseler ise ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) aracılığıyla satın alındı.

Bu hamle, ARK’nın portföyünü Ethereum tabanlı varlıklarla çeşitlendirmeye yönelik artan ilgisini vurguluyor.

Ark, 14,7 milyon dolarlık Coinbase hissesi sattı

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ARK, 1 Ağustos’ta hisse senedi kapanış fiyatına göre değeri 14,7 milyon dolar olan 69.069 Coinbase hissesini sattı.

Hisse satışı, Coinbase’in 2024’ün ikinci çeyreği için 1,4 milyar dolarlık güçlü bir gelirbildirdiği döneme denk geldi ve bu da firmanın küresel olarak düzenleyici netliği artırma konusundaki ilerlemesini vurguladı. Bu, ARK’nın Nisan başından bu yana Coinbase hisselerini (Nasdaq: COIN) en büyük satışıydı.

Ancak buna rağmen Coinbase, ARK Fintech Innovation ETF’nin önemli bir bileşeni olmaya devam ediyor ve holdingin yaklaşık %10’unu oluşturuyor.

Ark ayrıca ARK 21Shares Bitcoin ETF ve Robinhood hisselerini de devretti

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Aynı gün (1 Ağustos), Ark Invest ayrıca ARK 21Shares Bitcoin ETF’nin (ARKB) 108.751 hissesini yaklaşık 6,9 milyon dolara sattı ve 282.435 Robinhood hissesini toplamda 5,7 milyon dolara sattı.

ARK Invest’in bu stratejik hamleleri, hem Ethereum’a yönelik yeniden konumlandırmayı hem de önde gelen kripto ve finansal platformlardaki paylarının yeniden değerlendirilmesini yansıtan, kripto para birimi yatırımlarına dinamik bir yaklaşımın altını çiziyor.

Ark’ın 3iQ Ether ETF’ye yaptığı yatırım , Faride Investors verilerine göre BlackRock’un Ether ETF fonuna yapılan girişlerin Grayscale’in Ethereum Trust’tan çıkışları geride bıraktığı, Ether ETF’lerinin 26,7 milyon dolarlık net giriş kaydettiği bir günde geldi.

Ayrıca, Coinmarketcap’e göre Ethereum’un (ETH) günlük en düşük seviyesi olan 2.988,65 doları test ettiği ve Bitcoin’in de günlük en düşük seviyesi olan 62.248,94 doları test ettiği bir zamanda, kripto piyasası önemli bir düşüş yaşıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.