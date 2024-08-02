BM gıda fiyat endeksi Temmuz’da hafif düştü

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Cuma günü yayınladığı son veriler, Temmuz ayı küresel gıda fiyat endeksinde hafif bir düşüşe işaret ediyor.

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Uluslararası ticareti en fazla yapılan gıda ürünlerinin fiyatlarını izleyen endeks, Haziran ayında revize edilen 121,0 seviyesinden 120,8 puana geriledi. Bu hafif düşüş, önceki dört ayda gözlenen yükseliş eğiliminin durakladığına işaret ediyor.

Hububat endeksi önemli düşüş kaydetti

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Endeksin genel düşüşünün temel nedeni, tahıl fiyatlarındaki kayda değer düşüş oldu.

Endeksin bu bileşeninde düşüş kaydedilerek küresel gıda piyasaları üzerindeki baskının bir miktar hafifletilmesi sağlandı. FAO’nun tahıl fiyat endeksi, iyileşen mahsul koşulları ve büyük üretim bölgelerindeki güçlü hasat beklentileri nedeniyle düştü.

Buna karşılık diğer gıda kategorilerinin fiyatları yükseliş eğilimi gösterdi. Bitkisel yağlar, et ve şeker endeksinin artması, küresel gıda pazarının karmaşık dinamiklerine katkıda bulundu.

Et, bitkisel yağlar ve şeker endeksleri artıyor

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Et fiyat endeksi, çeşitli bölgelerdeki yüksek talebin ve kısıtlı arzın yansıması olarak bir artış yaşadı. Bitkisel yağ fiyat endeksi, sıkı küresel stoklar ve beklenenden düşük üretim seviyelerinin etkisiyle yükseldi.

Şeker üreten başlıca ülkeleri etkileyen olumsuz hava koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle şeker fiyatları da arttı.

Yıllık analiz önemli bir düşüş gösteriyor

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FAO endeksi, haziran ayından temmuz ayına kadarki küçük düşüşe rağmen bir yıl önceki seviyesinden %3,1 daha düşüktü.

Daha da çarpıcısı, her ikisi de önemli tarım ürünleri ihracatçısı olan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yol açtığı jeopolitik çalkantı sonrasında Mart 2022’de ulaşılan zirvenin %24,7 altındaydı.

Endeksin hareketlerini etkileyen faktörler

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Temmuz verileri, küresel gıda piyasalarında hava koşulları, jeopolitik olaylar, arz ve talep dinamiklerindeki değişimler gibi çok sayıda faktörden etkilenen oynaklığın altını çiziyor.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya’da hava koşullarının iyileşmesi mahsul koşullarının daha iyi olmasına katkıda bulundu ve bu da tahıl fiyatlarının düşmesine yardımcı oldu.

Bitkisel yağlar ve şeker gibi diğer ürünler, kısmen sırasıyla Güneydoğu Asya ve Brezilya gibi önemli üretim bölgelerindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Et endeksindeki artış kısmen büyük pazarlarda devam eden yüksek talebin yanı sıra tedarik zincirindeki aksaklıklar ve bazı hayvancılık sektörlerindeki hastalık salgınlarına bağlandı.

Küresel gıda güvenliği için daha geniş çıkarımlar

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FAO gıda fiyat endeksindeki dalgalanmaların küresel gıda güvenliği üzerinde daha geniş etkileri var.

Son dönemdeki düşüş bir miktar rahatlama sağlasa da genel olarak yüksek fiyatlar, özellikle gıda ithalatına büyük oranda bağımlı olan düşük gelirli ülkeler için zorluk yaratmaya devam ediyor.

Bitkisel yağlar ve şeker gibi temel malların yüksek maliyetleri hane bütçelerini zorlayabilir ve gıda güvensizliğini daha da kötüleştirebilir.

Ayrıca Ukrayna’da devam eden çatışma küresel gıda tedarik zincirleri açısından risk oluşturmaya devam ediyor. Buğday, mısır ve ayçiçek yağının ana tedarikçileri oldukları göz önüne alındığında, Ukrayna ve Rusya’nın üretim ve ihracat faaliyetlerindeki aksamaların önemli etkileri var.

İleriye bakmak: ihtiyatlı iyimserlik

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Geleceğe baktığımızda küresel gıda fiyatlarına ilişkin temkinli bir iyimserlik var. İyileştirilmiş mahsul tahminleri ve büyük üretim bölgelerindeki güçlü hasat beklentileri, fiyatların istikrar kazanmasına yardımcı olabilir.

FAO, devam eden jeopolitik gerilimlerin, iklimle ilgili aksaklıkların ve ekonomik belirsizliklerin gıda pazarlarını etkilemeye devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Politika yapıcılara ve uluslararası kuruluşlara bu gelişmeleri yakından izlemeleri ve savunmasız nüfusları destekleyecek önlemler uygulamaları çağrısında bulunuluyor.

Küresel gıda tedarik zincirlerinin dayanıklılığının sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının altında yatan nedenlerin ele alınması, herkes için gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlardır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.