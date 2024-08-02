Byju, 19 milyon dolarlık borç ödemesiyle iflastan kurtuldu ve BCCI’ya geri ödeme uzatma hakkı kazandı

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Hindistan’ın Ulusal Şirketler Hukuku Temyiz Mahkemesi (NCLAT), Cuma günü aldığı önemli bir kararla, kuşatılmış eğitim teknolojisi devi Byju’ya, Hindistan Kriket Kontrol Kurulu’na (BCCI) 19 milyon dolarlık borcunu kapatma şansı verdi.

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Bu karar, BCCI’nın bir zamanlar 22 milyar dolar değerindeki startup’a karşı başlattığı iflas işlemlerini durduruyor.

Borç kapatmayla ilgili önemli karar

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NCLAT’ın Chennai heyeti, Byju’nun kurucusu Byju Raveendran’ın, alt mahkemenin geçen ayki iflas kararı kararına itiraz etmesine izin verdi.

Mahkemenin kararı, geri ödemenin mali alacaklılara yönelik fonlardan başka yöne yönlendirilmek yerine Byju’nun kardeşi Riju Raveendran tarafından şahsen finanse edileceğine dair bir taahhütten etkilendi.

Mahkeme bu gibi durumlarda uzlaşmanın önemini vurgulayarak şunları ifade etti:

“Adaletin ilk saati uzlaşma saatidir ve şirket borçlusunun emriyle görevden uzaklaştırılan yöneticilerden biri tarafından baltayı CD ile gömme teklifi yapılmışsa, Mahkeme bir çözüm bulmak amacıyla Kural 11’e başvurabilir. Bu gerçekler ışığında, uzlaşma onaylandı ve itiraz başarılı oldu ve ihtilaflı karar iptal edildi.”

Bu karar Raveendran’ın Byju’nun kontrolünü elinde tutmasına izin veriyor. Ancak BCCI, Byju’nun ödemeleri kararlaştırıldığı şekilde yerine getirememesi durumunda temyiz başvurusunu yeniden başlatma hakkını saklı tutar.

Devam eden mali mücadeleler

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Bu zafere rağmen Byju’nun mali sıkıntısı henüz bitmiş değil.

Şirket hem Hindistan’da hem de yurt dışında çok sayıda iflas davasıyla karşı karşıya.

Bu yılın başlarında Byju’nun ABD birimi, Delaware’de Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunarak 1 milyar ila 10 milyar dolar arasındaki borçları listeledi.

Byju, uzaktan öğrenmedeki artışın etkisiyle, COVID-19 salgını sırasında hızlı bir büyüme yaşadı.

Başlangıç, Sequoia Capital, Tiger Global Management ve Silver Lake gibi büyük oyunculardan önemli yatırımlar aldı.

Bu sermaye akışı agresif bir satın alma stratejisini finanse etti; Byju’nun dünya çapında yaklaşık 20 şirketi yaklaşık 3 milyar dolar maliyetle satın almasıyla.

Ancak salgın azaldıkça Byju mali sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Uzaktan öğrenim talebindeki düşüş, startup sektöründeki genel yavaşlamayla birleştiğinde değerlemelerin ve finansman zorluklarının azalmasına yol açtı.

Kasım 2023’te Prosus, Byju’nun değerlemesini 3 milyar doların altına düşürdü.

BlackRock, Ocak ayında değerlemesini yaklaşık 1 milyar dolara düşürdü.

31 Mart 2023’te sona eren mali yıl için Byju’nun 8.553 milyar rupi (neredeyse 1 milyar dolar) zarar bildirmesi mali zorlukların ciddiyetini ortaya koyuyor.

Geçici erteleme

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BCCI ile yapılan anlaşma, Byju’ya iflasın geçici olarak ertelenmesini sağlıyor ancak şirketin daha geniş mali zorlukları hâlâ çözülmemiş durumda.

Diğer iflas davalarının sonucu ve operasyonlarını istikrara kavuşturma yeteneği, gelecekteki gidişatını belirlemede kritik öneme sahip olacak.

Yatırımcılar ve sektör gözlemcileri, Byju’s’un finansal yeniden yapılanmasını nasıl yönettiğini ve devam eden piyasa baskılarını nasıl yönettiğini görmek için yakından izleyecekler.

Şirketin yolculuğu, salgın sonrası ayarlamalar ve değişen ekonomik koşullarla boğuşan teknoloji startuplarının daha geniş mücadelelerini yansıtıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.