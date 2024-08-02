Dow’un resesyon korkusu nedeniyle 700 puanın üzerinde gerilemesiyle Wall Street’in güveni bozuldu

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S&P 500 endeksi, Temmuz ayına ilişkin şaşırtıcı derecede zayıf istihdam raporunun ardından durgunluk korkularının tetiklediği Cuma günü neredeyse iki yılın en kötü seansıyla karşılaştı.

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Geniş piyasa endeksi %1,8, Nasdaq Composite %2,2 ve Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 729 puan veya %1,8 düştü.

Keskin düşüş, yatırımcıların potansiyel piyasa türbülansına hazırlıklı olması nedeniyle artan ekonomik kaygıların altını çiziyor.

Majör endeksler ekonomik endişelerin etkisiyle düştü

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Stoklardaki keskin düşüş, beklenenden daha yavaş bir artış gösteren Temmuz ayı istihdam büyüme rakamlarından kaynaklandı.

Çalışma Bakanlığı, tarım dışı istihdamın geçen ay yalnızca 114.000 arttığını, bu rakamın Haziran ayında eklenen 179.000 işe göre önemli bir düşüş olduğunu ve ekonomistlerin öngördüğü 185.000 istihdamın altında olduğunu bildirdi. İşsizlik oranı da Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyesi olan %4,3’e yükseldi ve durgunluk korkularını daha da yoğunlaştırdı.

Gün içinde birçok büyük teknoloji şirketi önemli kayıplar yaşadı. Amazon’un ikinci çeyrek sonuçları gelir tahminlerini karşılayamadı ve şirket hayal kırıklığı yaratan bir tahmin yayınladı ve bunun sonucunda hisse senedi fiyatında %12,5’lik bir düşüş yaşandı.

Bu düşüş, %6,6 düşüşle Mayıs 2022’den bu yana en kötü gününü yaşayan tüketici ihtiyari sektörünü önemli ölçüde etkiledi.

Intel’in hisseleri, şirketin zayıf yönlendirme ve planlı işten çıkarma açıklamasının ardından %29 oranında düştü.

Nvidia da önceki günkü %6’lık kaybın ardından %5,5’ten fazla düşüş gördü.

Bu kayıplar, Büyük Teknoloji şirketlerinin yapay zekayla ilgili yüksek sermaye harcamalarına ilişkin artan endişelerle daha da arttı.

Tahvil piyasası hisse satışlarına tepki gösteriyor

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Yatırımcıların güvenlik arayışına girmesiyle 10 yıllık Hazine tahvili getirisi Aralık ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek %3,82’ye yerleşti.

Tahvillere doğru yönelen bu değişim, dik bir yükseliş trendinin ardından geriye dönüş yaşayan boğa piyasasında doğal bir seyir olarak görülüyor.

Haftaya önemli bir dalgalanma damgasını vurdu; önceki seansta yaşanan yoğun satışlar küresel borsaları etkiledi.

Çarşamba günü borsa, Fed’in mevcut oranları korurken Eylül ayında olası bir faiz indirimi sinyali vermesinin ardından toparlandı.

Cuma günü açıklanan zayıf istihdam rakamları birçok yatırımcının merkez bankasının daha erken harekete geçmesi gerektiğine inanmasına yol açtı.

Son dönemde borsalarda yaşanan düşüşler ekonomide süregelen belirsizliğin altını çiziyor.

Bazı yatırımcılar mevcut gerilemeyi doğal bir düzeltme olarak görürken, diğerleri zayıf istihdam büyümesinin ve artan işsizliğin daha geniş sonuçlarından endişe duyuyor.

Eylül ayında yapılacak olan Federal Reserve toplantısı, potansiyel faiz indirimlerine ilişkin daha fazla gösterge ve merkez bankasının ekonomik manzaraya ilişkin değerlendirmesi açısından yakından izlenecek.

Piyasa bu çalkantılı zamanlarda ilerlemeye devam ederken, yatırımcıların uyanık kalması ve değişen koşullara uyum sağlaması gerekecek.

Ekonomik göstergeler, kurumsal performans ve merkez bankası politikaları arasındaki etkileşim, piyasanın gelecekteki yönünü şekillendirmede çok önemli olacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.