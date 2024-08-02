Exxon ikinci çeyrekte kazançlarında yükseldi, Chevron düştü: Yatırımcıların bilmesi gerekenler

Piyasa değeri açısından ABD’nin en büyük petrol ve gaz şirketleri olan ExxonMobil ve Chevron, Cuma günü ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı ve zorlu bir pazardaki farklı stratejileri ve sonuçları vurguladı.

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Her iki şirket de azalan rafineri marjlarının baskısıyla karşı karşıyayken, Exxon fırtınayı Chevron’dan daha etkili bir şekilde atlatmayı başardı ve güçlü stratejik ayarlamalarını ve operasyonel verimliliğini sergiledi.

Exxon Mobil’in güçlü 2. çeyrek performansı

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ExxonMobil, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 7,9 milyar $ veya hisse başına 1,94 $’a göre %17 artışla 9,2 milyar $ veya hisse başına 2,14 $ net gelir bildirdi.

Bu performans, hisse başına kazancın 2,01$ olacağını öngören analistlerin beklentilerini aştı. Gelir de bir önceki yılki 82,91 milyar dolardan 93,06 milyar dolara yükseldi ve beklenen 90,99 milyar doları aştı.

Şirket, bu etkileyici sonuçlara Guyana ve Permiyen Havzası’ndaki rekor üretim seviyeleri ve kazancına 0,5 milyar dolar ekleyen Pioneer Natural Resources ile başarılı bir birleşme yoluyla ulaştı.

Buna ek olarak, Beaumont rafinerisinin genişlemesi marjları artırdı ve yüksek değerli ürün satışlarının yanı sıra yapısal maliyet tasarrufları, sektördeki düşük rafinaj marjlarının etkisinin hafifletilmesine yardımcı oldu.

Exxon ayrıca Pioneer birleşmesinin ardından 2024 üretim hedefini %13 artırarak günde 4,3 milyon varil petrol eşdeğerine (boepd) yükseltti.

Exxon Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Darren Woods şunları söyledi: “Düşük tedarik maliyetli Permian ve Guyana varlıklarımızdan, Exxon ve Mobil birleşmesinden bu yana en yüksek petrol üretimiyle üç ayda bir rekor üretim elde ettik. Ayrıca yüksek petrol üretiminde de rekor kırdık. değerli ürün satışları geçen yılın ilk yarısına göre %10 arttı. Pioneer ile dönüştürücü birleşmemiz, benzer anlaşmaların yaklaşık yarısında tamamlandı ve ProxximaTM, karbon malzemeleri gibi yüksek potansiyele sahip işlere yatırım yapmaya devam ediyoruz. ve neredeyse karbonsuz hidrojen.”

Chevron, düşük rafinaj marjlarıyla mücadele ediyor

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Buna karşılık Chevron, geçen yılın aynı çeyreğinde kazanılan 6 milyar $’a veya hisse başına 3,16 $’a göre önemli bir düşüşle 4,4 milyar $ veya hisse başına 2,43 $ kazanç bildirdi.

Kazançlar, analistlerin hisse başına kazancın 2,93 dolar olarak tahmin edildiği tahminlerinin gerisinde kaldı.

Chevron’un 51,18 milyar dolarlık geliri beklentileri aşsa da, düşük rafinaj marjları, artan işletme giderleri ve döviz dalgalanmaları nedeniyle kârı olumsuz etkilendi.

Chevron’un küresel net petrol eşdeğeri üretimi, PDC Energy’nin entegrasyonu ve kilit bölgelerdeki güçlü performansın etkisiyle %11 artışla günde 3,29 milyon varile yükseldi. Ancak şirketin ABD’deki satış sonrası kazancı, bir önceki yılki 1,08 milyar dolardan 280 milyon dolara düştü ve uluslararası satış sonrası kazancı ise 426 milyon dolardan 317 milyon dolara düştü.

CEO Mike Wirth operasyonel zorlukları kabul ederek şunları söyledi: “Bu çeyrekte güçlü bir üretim sağladık ve küresel arama portföyümüzü geliştirdik ancak operasyonel kesinti ve daha düşük marjlarla karşılaştık.”

Kazanç raporlarının ardından Chevron’un hisseleri %2,4 oranında düşerken, Exxon’un hisseleri de %1,63 oranında düştü.

Chevron’un hisse fiyatı geçen yıl yaklaşık %4,5 düşerken Exxon’un hisseleri %9 arttı.

Chevron’un, kendisine Exxon tarafından kontrol edilen Guyana petrol sahasında %30 hisse verecek olan 53 milyar dolarlık Hess satın alımı teklifi, Exxon tarafından açılan bir tahkim davası nedeniyle durduruldu.

Bu satın alma, tamamlandığında Chevron’un üretime dönük üretimini ve marjlarını potansiyel olarak artırabilir.

Genel olarak, Exxon’un güçlü performansı ve stratejik hamleleri onu enerji sektöründe olumlu bir konuma getirirken, Chevron’un karşılaştığı zorluklar ve devam eden satın alma çabaları yatırımcılara karışık bir fırsat ve risk paketi sunuyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.