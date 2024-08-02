Fantom, EVM Chain lansmanından önce Sonic Labs olarak yeniden markalaşıyor

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Fantom, Ethereum ağına güvenli bir ağ geçidi sunan EVM zinciri Sonic’in ana ağ lansmanına bakıldığında artık resmi olarak Sonic Labs oldu.

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Merkezi olmayan finans ve kurumsal uygulamalar odaklı blockchain, X aracılığıyla yeniden markalaşmayı ortaya çıkardı ve yeni Sonic Labs’ın artık tüm platformlarda yayında olduğunu belirtti.

Sonic Labs’a göre yeniden markalama, Blockchain platformlarının Sonic’in piyasaya sürülmesi yönündeki yol haritasında ileriye doğru atılmış büyük bir adım.

EVM zincirinin yılın ilerleyen aylarında kullanıma sunulması bekleniyor ve mevcut çeşitli gelişmeler, FTM sahipleri, ağ geliştiricileri ve doğrulayıcılar da dahil olmak üzere proje topluluğuna daha fazla netlik sağlıyor.

🚀 As the launch of #Sonic approaches, we're eager to provide users, developers, stakers, and validators additional guidance on migrating to the new chain.



We'll continue to support our current Opera chain as well. — Sonic Labs (prev. Fantom) (@0xSonicLabs) August 1, 2024

Fantom’un Sonic yükseltmesi nedir?

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Sonic yükseltmesi, Fantom’un Aralık 2019’da piyasaya sürülen Opera zincirine kıyasla daha iyi ölçeklenebilirlik, güvenlik ve kullanıcı deneyimi sunan yeni teknolojisidir.

Opera saniyede 200 işlem gerçekleştirirken, yeni Sonic zinciri saniyenin altında kesinlik ile 2.000 TPS sunuyor.

Sonic Labs (önceki adıyla Fantom) CEO’su Michael Kong, Mart 2024’te Sonic Yükseltmesi’nin ana hatlarını çizdi. Sonic’teki ilk doğrulayıcı Nisan ayında yayına girdi.

Mayıs ayında Fantom Vakfı, Fantom Sonic’in test ağını duyurdu ve topluluk yeni kilometre taşını alkışlarken FTM fiyatının da arttığını gördü.

Sonic ile blockchain ağı, yalnızca saniyenin altındaki kesinlikte 2.000’den fazla TPS’yi değil, aynı zamanda yeni bir sanal makineyi, geliştirilmiş veritabanı depolamasını ve optimize edilmiş fikir birliğini de göz önünde bulundurur. Fantom Vakfı Mayıs ayında, Opera’ya yükseltmenin DeFi platformunun parçalama veya ek katmanlara gerek kalmadan ağını güçlendirmesine olanak tanıdığını söyledi.

Özellikle Sonic zinciri, Ethereum’a bağlanmak için özel bir L2 köprüsü kullanan bir Katman-1 platformu olarak tasarlandı.

Fantom Vakfı’na göre bu, Sonic’teki dApp’lerin Ethereum üzerine kurulu likiditeden, kullanıcılardan ve çok sayıda protokolden faydalanmasına olanak tanıyor.

Son duyurunun ardından Sonic Labs ekibi, Sonic zincirine yönelik desteğin Opera ile birlikte gerçekleşeceğini yineledi.

Bu arada Fantom Vakfı ve Sonic Labs yakın zamanda Sonic’in lansman ortağı olan Web3 altyapı platformu Alchemy ile ortaklık kurdu.

Sonic’e geçişin teşvik edilmesi

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Haziran ayında Fantom Vakfı, Sonic’in yerel tokeni olan 200 milyon S’yi, merakla beklenen lansman öncesinde ortak geçişini hızlandırmayı amaçlayan bir yenilikçi fonuna ayırdı.

Platform, 100 milyon dolarlık hızlandırma fonunun yanı sıra FTM sahipleri için FTM’den S’ye 1:1 geçişi teşvik eden airdrop ve bonus mekanizmalarını da duyurdu.

FTM şu anda geçen hafta %9 düşüşle 0,41 dolar civarında işlem görüyor. Altcoin son 30 günde değerinin %25’ini kaybetti.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.