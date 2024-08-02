Kuzey İrlanda, Gerçek Geçim Ücretini benimseme konusunda neden İngiltere’nin gerisinde kalıyor?

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Kuzey İrlanda, önemli sayıda düşük ücretli işçiye sahip olmasına rağmen, Gerçek Geçim Ücreti’ni benimseme konusunda Birleşik Krallık’taki diğer bölgelerin gerisinde kalıyor.

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Çözüm Vakfı tarafından hesaplanan Gerçek Geçim Ücreti, Londra dışında saat başına 12 £ olarak belirlendi. Bu gönüllü standarda rağmen, Birleşik Krallık’ta 15.000’den fazla işletme akredite olurken, Kuzey İrlanda’da 100’den az işletme akredite edilmiştir.

Birleşik Krallık’taki mevcut ücret yapısı

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Birleşik Krallık’ın ücret yapısı çeşitli kademelerden oluşmaktadır.

Ulusal asgari ücret yasal olarak uygulanabilir ve yaşa göre değişmektedir; oranlar 18 yaşın altındaki işçiler ve çıraklar için saat başına 6,40 £ ve 18-20 yaşları arasındakiler için saat başına 8,60 £’dur.

Yine yasal olan ulusal geçim ücreti, 21 yaş ve üzeri işçiler için saat başına 11,44 £ seviyesinde bulunuyor.

Kuzey İrlanda’nın yavaş ilerlemesi

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Geçim Ücreti NI Bölge Müdürü Mary McManus, Kuzey İrlanda’nın Gerçek Geçim Ücreti’ni yavaş yavaş benimsemesi konusundaki endişelerini dile getirdi.

İskoçya’nın nüfusu üç kat daha fazla olmasına rağmen, akredite işveren sayısının 40 kat daha fazla olduğunu vurguladı.

Galler’de yaklaşık 600 akredite işveren bulunmaktadır. McManus, Kuzey İrlanda’nın gecikmesini, Birleşik Krallık’taki en yüksek oranlardan biri olan Gerçek Geçim Ücretinin altında kazanan işçi oranının yüksek olmasına bağlıyor.

Resmi rakamlar, Kuzey İrlanda’daki çalışan işlerinin %15,6’sının geçen yıl Gerçek Geçim Ücretinin altında ücret aldığını ortaya koyuyor; bu oran, Birleşik Krallık ortalaması olan %12,9’un önemli ölçüde üzerindedir.

Bu, yaklaşık 190.000 işçinin eşiğin altında kazandığı anlamına geliyor.

Düşük ücretli işçi oranının en yüksek olduğu seçim bölgeleri arasında Belfast West, Foyle, Fermanagh ve South Tyrone ile East Londonderry yer alıyor; burada beş işçiden biri eşiğin altında kazanıyor.

Kadınlar ve yarı zamanlı çalışanlar orantısız bir şekilde etkileniyor.

İşçi Partisi hükümetinin ulusal asgari ücret teklifi

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Birleşik Krallık hükümetinin ulusal asgari ücreti artırma ve uygunluk yaşını düşürme planları, Kuzey İrlanda’nın ücret durumunu etkileyebilir.

İşçi Partisi hükümeti, yaşam masraflarını dikkate alan ve uygun yaşı 21’den 18’e düşüren bir geçim ücreti getirmeyi amaçlıyor.

Bu değişiklik bir milyon işçiye daha fayda sağlayabilir ve 18-20 yaş arası asgari ücretle çalışanlar için %33’lük bir artış sağlayabilir.

Ancak bu durum, özellikle konaklama ve perakende gibi yüksek işgücü maliyetli sektörlerdeki işletmeler için zorluklar yaratabilir.

Uzmanlar asgari ücretteki önemli artışların enflasyon ve işsizliği etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Asgari ücrette tahmin edildiği gibi %7 ila %10’luk bir artış daha bu sorunları daha da kötüleştirebilir.

Daha yüksek ücret maliyetleri ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sınırlayabilir.

İşçi Partisi hükümetinin Asgari Ücreti yaşam masraflarıyla uyumlu hale getirme önerisi önemli bir politika değişikliğini temsil ediyor.

Yetkililer ilk kez ücret düzeylerini belirlerken geçim masraflarını dikkate alacak.

Bu reform, genç ve yaşlı işçiler arasındaki ücret eşitsizliklerini gidermeyi amaçlıyor.

Düşük Ücret Komisyonu bu faktörleri tavsiyelerine dahil etmekle görevlendirilecek.

Daha yüksek ücretler yaşam standartlarını iyileştirip tüketici harcamalarını artırabilirken, aynı zamanda işletmelerin operasyonel maliyetlerini de arttırarak mal ve hizmet fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

Konaklama ve perakende gibi düşük kar marjına sahip sektörler, personeli azaltmadan veya hizmetlerde kesinti yapmadan bu maliyetleri karşılamakta zorlanabilir.