MicroStrategy, 2. çeyrekteki 123 milyon dolarlık zararın ardından Bitcoin alımı için 2 milyar dolar toplayacak

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi MicroStrategy, A sınıfı hisselerinin bir kısmını satarak BTC rezervlerini artırmanın yollarını arıyor.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Duyuru, firmanın 2024 yılının ikinci çeyreğinde 123 milyon dolarlık net zarar bildirdiği sırada geldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yakın zamanda yapılan bir başvuruya göre şirket, A sınıfı hisselerini satarak 2 milyar dolar toplamayı hedefliyor.

Başvuruda, satıştan elde edilen gelirin “bitcoin satın alınması da dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için” kullanılacağı belirtiliyor.

Başvuruda satışın ne zaman gerçekleştirileceği veya satışın ne kadarının Bitcoin satın almak için kullanılacağı belirtilmedi.

Başvuruya göre şirket, gelirin ne kadarının “belirli bir amaç için özel olarak kullanılacağını” belirlemedi.

Net kayıp Bitcoin stratejisini etkilemedi

Copy link to section

Başvuru, MicroStrategy’nin 2024’ün ikinci çeyreğinde hisse başına 5,74 dolar zararla 123 milyon dolar net zarar açıkladığı ikinci çeyrek mali sonuçlarıyla birlikte geldi.

Firmanın üç aylık geliri bir önceki yıla göre %7 düştü.

Ekonomik krize rağmen iş zekası şirketi, Bitcoin stratejisinin bir parçası olarak aynı çeyrekte 805 milyon dolara 2.222 Bitcoin satın aldı.

İlk olarak 2020’de açıklanan firma, bu plan kapsamında operasyonlardan elde edilen nakit akışlarını ve özsermaye ve borç finansmanından elde edilen gelirleri kullanarak Bitcoin almayı planlıyor.

Firma, Bitcoin’in sesli savunucusu olan CEO’su Michael Saylor ile birlikte, amiral gemisi kripto para birimini uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor.

Önceden belirlenmiş bir hedef miktar yok ve şirket, yıllar içinde periyodik olarak Bitcoin almaya devam etti. Yayınlandığı sırada firmanın toplam Bitcoin varlığı 226.500 BTC’de bulunuyor ve bu değer yazının yazıldığı sırada yaklaşık 14,7 milyar dolar değerinde.

Kazanç raporunda belirtildiği gibi Bitcoin deposu, Bitcoin başına ortalama 36.821 dolar fiyatla 8,5 milyar dolara satın alındı. Şirketin o sırada 786 milyon dolar harcadığı 11.931 BTC tutarındaki en son satın alma işlemi 20 Haziran’da gerçekleştirildi.

Mart ayında şirket, 623 milyon dolara 9.245 BTC daha satın almıştı. Her iki satın alma da borç ihracı yoluyla gerçekleşti.

Virginia merkezli şirket, kazanç çağrısı sırasında “Bitcoin Getirisi” adlı yeni bir performans göstergesini de açıkladı.

Şirketin Bitcoin varlıkları ile şirketin adi hisse senetlerini oluşturan seyreltilmiş tedavüldeki hisseleri ile dönüştürülebilir tahvillerden veya tatbik edilen hisse senedi opsiyonlarından oluşturulan ek hisseler arasındaki orandaki zaman içindeki yüzde değişimi takip eder.

MicroStrategy’nin Bitcoin getirisi yılbaşından bugüne %12,2’dir. Önümüzdeki üç yıl boyunca firma yıllık %4 ila %8’lik bir oranı korumayı planlıyor.

Bu yazının yazıldığı sırada MicroStrategy hisseleri %6’nın üzerinde düşüş yaşadı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.