Nvidia bir ‘balonun’ içinde mi? Hedge fonu Elliott yapay zeka yatırımlarıyla ilgili endişelerini dile getiriyor

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Yaklaşık 70 milyar dolarlık varlığı yöneten Florida merkezli bir hedge fonu olan Elliott Management, çip üreticisi devinin hisselerinin yapay zeka (AI) ile ilgili abartılı beklentiler nedeniyle bir “balon” içinde sıkışıp kaldığını öne sürerek yatırımcılarına Nvidia ile ilgili sert bir uyarıda bulundu. .

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Firma bu mesajı, bir kopyası Financial Times’ın eline geçen yakın zamanda müşterilere yazdığı bir mektupta iletti.

Elliott yapay zekanın uzun vadeli uygulanabilirliği konusunda şüpheci

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Mektupta Elliott Management, Nvidia’nın grafik işlem birimlerinin (GPU’lar) Büyük Teknoloji şirketleri tarafından devam eden yüksek hacimli satın alımları hakkındaki şüphelerini dile getirdi.

Riskten korunma fonu, Nvidia’nın hisse senedi fiyatlarını yönlendiren yapay zeka teknolojisinin gerçekten anlatıldığı kadar devrim niteliğinde olup olmadığını sorguladı.

Yapay zekanın sözde kullanımlarının çoğu hiçbir zaman uygun maliyetli olmayacak, hiçbir zaman gerçekten doğru çalışmayacak, çok fazla enerji tüketecek veya güvenilmez olduğu ortaya çıkacak.

Nvidia, OpenAI’nin ChatGPT’sinin arkasındaki teknoloji gibi büyük yapay zeka sistemlerini oluşturmak ve dağıtmak için gereken güçlü işlemciler konusunda pazarda baskın bir oyuncu haline geldi.

Microsoft, Meta ve Amazon gibi şirketler yapay zeka altyapısını geliştirmek için on milyarlarca dolar yatırım yaptı ve bu sermayenin önemli bir kısmı Nvidia’ya yönlendirildi. Buna rağmen Elliott Management, bu yatırımların uzun vadeli uygulanabilirliği konusunda ikna olmayı sürdürüyor.

Piyasa tepkileri ve daha geniş etkiler

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Riskten korunma fonunun uyarısı, üretken yapay zekaya duyulan ilginin körüklediği önemli bir yükseliş yaşayan çip stoklarının bir gerilemeyle karşı karşıya olduğu bir zamanda geldi.

Büyük şirketlerin yapay zekaya yoğun harcama yapmaya devam edip etmeyeceği konusundaki endişeler, sektördeki hisse senedi fiyatlarının yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

Örneğin Intel’in hisseleri, yaklaşık 15.000 kişiyi işten çıkarma planlarının açıklanmasının ardından %20 düştü.

Haziran sonunda 3,3 trilyon doları aşan piyasa değeriyle kısa süreliğine dünyanın en büyük şirketi haline gelen Nvidia’nın hisseleri, o zamandan bu yana %20’den fazla düşüş yaşadı. Bu düşüşe rağmen Nvidia’nın hisseleri yıl boyunca yaklaşık %120, geçen yılın başından bu yana ise %600’ün üzerinde artış gösterdi.

Bu oynaklık, yapay zekaya yoğun yatırım yapan teknoloji şirketlerinin karşılaştığı daha geniş belirsizlikleri yansıtıyor.

Elliott Management’ın ihtiyatlı yaklaşımı

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Elliott Management, teknoloji devlerinden oluşan Magnificent Seven grubu içindekiler de dahil olmak üzere “balon stokları” olarak adlandırdığı hisselere yatırım yapmaktan büyük ölçüde kaçındı.

Düzenleyici başvurular, Elliott’un Mart ayı sonunda Nvidia’da yaklaşık 4,5 milyon dolar değerinde küçük bir pozisyona sahip olduğunu gösteriyor, ancak bu yatırımın süresi belirsiz.

Riskten korunma fonu, yüksek uçan teknoloji hisselerinde açığa satış yapma konusunda da temkinli davranıyor ve böyle bir stratejiyi “intihara meyilli” olarak tanımlıyor.

Milyarder Paul Singer tarafından 1977 yılında kurulan Elliott Management, kuruluşundan bu yana yalnızca iki takvim yılında zarar bildiren güçlü bir geçmişe sahip.

Firma bu yılın ilk yarısında %4,5 oranında kazanç bildirdi. Elliott mektubunda yapay zekanın vaat edilen üretkenlik kazanımları ile gerçek performansı arasındaki uçurumun altını çizdi.

Firma, bugüne kadarki yapay zeka uygulamalarının toplantı notlarını özetleme, rapor oluşturma ve bilgisayar kodlamasına yardımcı olma gibi görevlerle sınırlı olduğunu, bu nedenle de bu yoğun ilginin yetersiz kaldığını savundu.

Yapay zeka pazarında düzeltme potansiyeli

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Elliott Management, Nvidia’nın hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlar bildirmesi durumunda yapay zeka yatırım balonunun patlayabileceğini ve bunun da yatırımcı güveninin “büyüsünü bozabileceğini” öne sürdü.

Bu senaryo, yapay zeka ile ilgili yatırımların ve bunların üretkenlik ve piyasa değeri üzerindeki gerçek etkisinin daha geniş bir şekilde yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.

Elliott Management’ın Nvidia ve daha geniş yapay zeka yatırım ortamı hakkındaki uyarısı, mevcut teknoloji patlamasının sürdürülebilirliği konusunda artan endişeleri vurguluyor.

Yapay zeka teknolojileri gelişmeye devam ettikçe, hem yatırımcılar hem de şirketler için zorluk, gerçek inovasyon ile spekülatif abartı arasında ayrım yapmak olacaktır.

Hedge fonunun temkinli duruşu, teknolojinin hızla ilerleyen dünyasında ölçülü beklentilere ve uzun vadeli değerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine olan ihtiyacın bir hatırlatıcısıdır.