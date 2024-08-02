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Intel Corp (NASDAQ: INTC), kendisini yapay zeka (AI) sektöründe önemli bir oyuncu olarak kabul ettirmeye çalışıyor. Ancak Cascend Securities’in Baş Yatırım Stratejisti Eric Ross, Intel’in gerçek anlamda bir yapay zeka hissesi olmadığı konusunda uyarıyor.

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Ross, Intel’i son on yılda süreç teknolojisi ilerlemelerinde geri kaldığı için eleştiriyor ve bu da şirketin ikinci mali çeyrekte hayal kırıklığı yaratan kazançlarına katkıda bulunuyor.

İkinci çeyrekte Intel, veri merkezi gelirinde yıllık %3’lük bir düşüş bildirdi; bu da yapay zekanın yarı iletken devi için beklenen büyüme itici gücü olmayabileceğini gösteriyor.

Bu haberin ardından Intel’in hisseleri Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde %20’den fazla düşüş yaşadı.

Intel, TSMC’nin arkasında

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Ross, CNBC’ye katıldığında Intel’i, süreç teknolojisini agresif bir şekilde 14 nm’den 10 nm’ye ve ardından 7 nm’ye geçirmedeki başarısızlığından dolayı “eski tarih” olarak etiketledi.

Intel’in, teknoloji geçişlerini kusursuz bir şekilde gerçekleştiren Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi’nin (TSMC) neredeyse iki nesil gerisinde olduğunun altını çizdi.

Sonuç olarak Intel, TSMC’nin gelişmiş teknolojisinden yararlanan Gelişmiş Mikro Cihazlara (AMD) bile pazar payını kaptırıyor.

Ross ayrıca Intel’in ABD hükümetinin karadaki çip üretimine yönelik milyarlarca dolarlık girişiminden yeterince yararlanamadığına da dikkat çekti.

Kendisi, Intel’in süreç teknolojisinde TSMC’yi yakalamak için en az iki ila üç yıllık agresif yatırımlara ihtiyaç duyacağını, bunun da hisse senedini yakın ve orta vadede çekici olmaktan çıkaracağını öngörüyor.

Intel hisseleri kasvetli beklentilerin ortasında düştü

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Intel’in hisseleri, yalnızca hayal kırıklığı yaratan kazançlar nedeniyle değil, aynı zamanda küresel çalışan sayısını %15 azaltma planları nedeniyle de önemli bir darbe alıyor.

Bu, şirketin yıllık 10 milyar dolar maliyet tasarrufu sağlamayı hedeflemesi nedeniyle yaklaşık 18.000 çalışanın işten çıkarılacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Intel, Cuma günü dördüncü çeyrek için temettü ödemelerini askıya aldı.

Mevcut mali çeyrek için Intel, hisse başına 3 sentlik bir kayıpla 13,5 milyar dolara kadar gelir öngörüyor; bu, analistlerin hisse başına 31 sentlik kazanç ve 14,35 milyar dolarlık gelir beklentilerinin oldukça altında.

Rehberlikteki bu keskin zıtlık, Bank of America analisti Vivek Arya’nın Intel hisselerinin notunu “düşük performans” seviyesine düşürmesine ve fiyat hedefini Intel’in mevcut işlem fiyatına paralel olarak 23 dolara düşürmesine yol açtı.

Intel’in son zamanlardaki mücadeleleri, rekabetçi yarı iletken endüstrisinde karşılaştığı zorlukları vurguluyor.

Kendisini yapay zeka odaklı bir şirket olarak yeniden markalandırma çabalarına rağmen Intel’in teknolojik gecikmeleri ve stratejik yanlış adımları ilerlemesini engelledi.

Şirketin TSMC gibi sektör liderlerini yakalama ihtiyacı ve hükümet girişimlerinden etkili bir şekilde yararlanmadaki başarısızlığı, önünde zorlu bir yol olduğunu gösteriyor.

Ancak Intel’in önemli maliyet tasarrufu sağlama taahhüdü ve süreç teknolojisine gelecekte yapılacak potansiyel yatırımlar, sonuçta onu pazarda daha iyi bir konuma getirebilir.

Yatırımcıların Intel’in bu zorluklarla nasıl başa çıktığını ve son derece rekabetçi teknoloji ortamında yeniden ayağa kalkıp kalkamayacağını yakından izlemesi gerekecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.