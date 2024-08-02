Vergi avantajları ve altın vizelerle Portekiz yabancıların gözdesi haline geliyor

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Portekiz, güneş ışığı ve sardalyadan daha fazlasını arayan zengin göçmenler için hızla ana destinasyon olarak ortaya çıkıyor.

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Dünya Dijital Vakfı’nın, yer değiştirmeyi düşünen binden fazla varlıklı bireyle röportaj yaptığı ‘Portekiz’deki Varlıklı Gurbetçiler Araştırma Raporu 2024/25’e göre, ülkenin çekiciliği uygun vergi rejimlerinde, güvenliğinde, mükemmel sağlık hizmetlerinde ve genel yaşam kalitesinde yatmaktadır. .

Vergi teşvikleri ve ikamet programları

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Zengin gurbetçilerin en önemli çekiciliklerinden biri Portekiz’in avantajlı vergi politikalarıdır. 2009 yılında uygulamaya konan Alışılmış Olmayan İkamet (NHR) vergi rejimi özellikle cazipti ve on yıldır yabancı mukimlere önemli vergi avantajları sunuyordu.

Her ne kadar bu rejimin yerini 2025 yılında yeni NHR 2.0 planı alacak olsa da, özellikle teknoloji profesyonelleri, girişimciler ve yüksek net değere sahip bireyler için cazip olmaya devam etmesi bekleniyor.

Bu program, yerel faydaların korunmasını sağlarken yabancı zenginliği ve yenilikçiliği desteklemeye devam edecektir.

Ayrıca, Portekiz’in yatırım yoluyla Altın Vize ikamet programı, uluslararası yatırımcıları çekmede önemli bir faktör olmuştur.

Bu program, düzenlenmiş fonlara 500.000 Avro yatırım yapan AB üyesi olmayan vatandaşlara oturma izni verir.

Beş yıl sonra yatırımcılar, AB çapında hareket özgürlüğü sunan daimi oturum ve hatta vatandaşlık için başvurabilirler.

Bu program, gayrimenkul yatırımlarından yenilenebilir enerji, sağlık, teknoloji ve turizm gibi sektörlere kayarak ekonomik büyümeyi ve çeşitliliği teşvik etti.

Güvenlik ve yaşam kalitesi

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Güvenlik, varlıklı gurbetçiler için en önemli endişe kaynağıdır ve Portekiz, düşük suç oranları ve misafirperver ve güvenli olma ününü sunmaktadır. Amsterdam’dan gelen zengin bir göçmen olan Mathilda Green’e göre,

Portekiz bir sığınak gibi hissediyor. Lizbon’da günün veya gecenin herhangi bir saatinde kendimi güvende hissetmeden dolaşabilirim.

Portekiz ayrıca, özellikle Lizbon, Porto gibi şehirlerde ve Algarve gibi popüler bölgelerde yüksek standartta sağlık hizmetlerine ve gelişen bir lüks emlak piyasasına sahiptir.

Zengin gurbetçilerin akını, Cascais, Comporta ve Ferragudo gibi bölgelerdeki mülklerin çarpıcı konumlar ve mükemmel yatırım getirileri sunmasıyla lüks emlak piyasasında bir patlamaya yol açtı.

Emlak Piyasası Endeksine göre Portekiz emlak piyasasının 2024 yılında Kuzey Amerika, Avrupa ve Birleşik Krallık’a kıyasla iki kat daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Dijital göçebelerin yükselişi

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Portekiz’in zengin kültürel mirası ve konuksever topluluğu, yabancılar için önemli cazibe merkezleridir. Ülke, tarihi cazibe ile modern olanakların eşsiz bir karışımını sunarak uluslararası aileler için ideal bir yer haline getiriyor.

Dijital göçebelerin ve girişimcilerin yükselişi Portekiz’in büyüyen start-up ekosistemine de katkıda bulundu. Lizbon gibi şehirler, daha düşük vergiler ve canlı bir girişimcilik ortamı sayesinde uluslararası yeteneklerin merkezi haline geldi.

Başarılı bir göçmen topluluğu

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Rapor, Portekiz’in ABD, Kanada, İngiltere, İsrail gibi ülkelerden ve Avrupa ile Asya’nın çeşitli yerlerinden varlıklı aileleri çekmeye devam ettiğini gösteriyor.

Bu bireylerin ilgisini ülkenin siyasi istikrarı, uygun vergi ortamı ve yüksek yaşam kalitesi çekiyor.

Portekiz’e taşınan varlıklı aileleri destekleyen çevrimiçi bir platform olan Portekiz Yolları Başkanı Paul Stannard şunları söylüyor:

“Ülkenin güvenliği, zengin kültürü, uygun vergi rejimleri ve gelişen lüks emlak piyasası sayesinde Portekiz’e gelen yüksek net değere sahip kişilerin akışında herhangi bir yavaşlama yok.”

Portekiz’in vergi teşviklerinden Altın Vize programına kadar uzanan stratejik girişimleri, yüksek yaşam kalitesi ve kültürel zenginliğiyle birleştiğinde, onu zengin yabancılar için giderek daha popüler bir destinasyon haline getiriyor.

Ülke, uluslararası yetenek ve yatırımı çekmek için gelişmeye ve politikalarını uyarlamaya devam ettikçe istikrarlı, misafirperver ve müreffeh bir ortam arayanlar için en iyi seçenek olmaya devam ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.