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VSee Health Inc (NASDAQ: VSEE), Ava Robotics ile heyecan verici yeni bir ortaklığın desteğiyle Cuma günü hisselerini neredeyse üç katına çıkardı.

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Bu işbirliği, VSee’nin telesağlık teknolojisini Ava’nın robotik sistemlerine entegre ederek uzaktan, kişiselleştirilmiş hasta bakımına olanak tanıyarak yoğun bakım ünitelerini (YBÜ’ler) geliştirmeyi amaçlıyor.

Yeni duyurulan ortaklık, VSee’nin yazılımının Ava robotlarına entegre edilmesini sağlayacak ve telesağlık hizmetlerini önemli ölçüde geliştirecek.

İki şirketten yapılan ortak basın açıklamasına göre, bu entegrasyon, gelişmiş tıbbi bakımı büyük hastanelerden Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bölgesel ve daha küçük yoğun bakım ünitelerine kadar genişletecek.

Etkileyici sıçramaya rağmen hisse senedi önemli ölçüde aşağıda kalıyor

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VSee Health’in hisseleri Cuma günü kayda değer bir artış yaşadı ve fiyatı neredeyse üç katına çıktı.

Hisse senedi fiyatındaki bu çarpıcı artışa, işlem hacminde de bir artış eşlik etti; 6 milyondan fazla hisse el değiştirdi; bu, günlük ortalama 163.000 hisse hacmini çok aştı.

Bu etkileyici sıçramaya rağmen VSee Health’in hisseleri, Haziran başında ulaştığı yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyenin önemli ölçüde altında kalıyor.

VSee Health Eş CEO’su Imo Aisiku, modern tıpta dönüştürücü bir yenilik olarak telesağlığın önemini vurguladı.

Ava Robotics ile ortaklığın ülke genelinde yüksek kaliteli kritik bakıma erişimi demokratikleştireceğine ve üst düzey doktorların en uzak bölgelerdeki hastalara bile ulaşmasını sağlayacağına olan güvenini dile getirdi.

VSee Health’in hisse senedi fiyatındaki çarpıcı artışa rağmen yatırımcılara dikkatli davranmaları tavsiye ediliyor.

Hisse senedinin mevcut fiyatının 10 doların altında olması, onu piyasa manipülasyonuna ve oynaklığa karşı duyarlı hale getiriyor.

Potansiyel yatırımcılar, VSee Health’e girmeyi veya pozisyonlarını genişletmeyi düşünürken bu risklere karşı dikkatli olmalıdır.

Bu yazının yazıldığı sırada hisse senedi açılış zirvesi olan 6,25 dolardan 4,38 dolardan işlem görüyordu.

VSee Health’deki son gelişmeler

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Ava Robotics ile olan ortaklığına ek olarak VSee Health, erişim alanını ve yeteneklerini genişletme konusunda aktif olarak çalışmaktadır.

Geçen hafta şirket, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, hastaneler ve Fortune 20 şirketleri de dahil olmak üzere çeşitli müşterilere telesağlık ve faturalandırma hizmetleri sağlamak için SkywardRX ile bir işbirliği yaptığını duyurdu.

Bu hamle, VSee Health’in özellikle savunmasız gruplar için sağlık hizmetleri sunumunu ve erişimini iyileştirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Şirket ayrıca yakın zamanda iki yeni bağımsız yöneticiyi, David L. Wickersham ve Cydonii V. Fairfax’ı yönetim kuruluna atadı.

Ayrıca, VSee Health’in yan kuruluşu iDoc Telehealth Solutions, geçtiğimiz ay ABD Federal Hapishaneler Bürosu’na özel tıbbi hizmetler sağlamak üzere bir sözleşme imzaladı.

Her ne kadar şirket umut verici bir yükseliş ivmesi gösterse de, yatırımcıların VSee Health’in şu anda temettü sunmadığını, bunun da onu gelir odaklı yatırımcılar için daha az çekici hale getirdiğini unutmaması önemli.

Şirket bu büyüme ve dönüşüm döneminde ilerlerken gelecekteki gelişmeleri ve pazar performansını takip etmek çok önemli olacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.