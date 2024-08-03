Birleşik Krallık’ın 1,7 milyar dolarlık AI fon kesintisi gelecekteki teknolojik atılımlar için ne anlama geliyor?

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Birleşik Krallık’ın yakın zamanda 1,3 milyar £ (1,7 milyar $) değerindeki bilgi işlem altyapısı projelerini iptal etme kararı, teknoloji camiasında şok dalgaları yarattı ve yapay zekadaki teknolojik atılımların geleceği hakkında önemli sorular ortaya çıkardı.

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Önemli bir gerileme olarak görülen bu hareket, Birleşik Krallık’ın yapay zeka ve ileri bilgi işlem alanında küresel bir lider olma hedefini engelleme tehdidinde bulunuyor.

İptal edilen projeler arasında AI Araştırma Kaynağına 500 milyon £ tutarında bir taahhüt ve Edinburgh Üniversitesi’nde yeni nesil exascale bir bilgisayar inşa etmek için 800 milyon £ tutarında bir taahhüt yer alıyor.

Bu girişimler, Birleşik Krallık’ın, muazzam hesaplama gücü ve büyük miktarda veri gerektiren gelişmiş yapay zeka modellerini çalıştırmak için hayati önem taşıyan yüksek performanslı bilgi işlem yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmeyi amaçlıyordu.

Yapay zeka araştırma ve geliştirme üzerindeki anında etkiler

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Bu projelerin sonlandırılması Birleşik Krallık’ın yapay zeka araştırma ortamını doğrudan etkileyecektir.

Yüksek performanslı bilgi işlem kaynakları, karmaşık hesaplamaları ve büyük veri kümelerini yönetmek için sağlam altyapı gerektiren gelişmiş yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve eğitimi için hayati öneme sahiptir.

Yapay Zeka Araştırma Kaynağının, Birleşik Krallık’ın bu alandaki yeteneklerini güçlendirmesi, yenilikçiliği teşvik etmesi ve küresel rekabet avantajını sürdürmesi bekleniyordu.

Bu yatırımlar olmadan araştırmacılar ve geliştiriciler yapay zeka teknolojisinin sınırlarını zorlama becerilerinde sınırlamalarla karşılaşabilirler.

Bu, ilerlemenin yavaşlamasına ve çığır açan keşifler ve yenilikler için fırsatların kaçırılmasına neden olabilir.

Dahası, son teknoloji altyapının eksikliği, üst düzey yeteneklerin yapay zeka araştırmalarına daha iyi destek veren ülkelerdeki fırsatları aramaya itebilir.

Daha geniş teknolojik gelişmeler risk altında

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Exascale bilgisayar projesinin iptali özellikle endişe vericidir.

En az bir exaflop veya saniyede bir milyar milyar hesaplama gerçekleştirebilen sistemleri içeren Exascale hesaplama, süper hesaplamanın bir sonraki sınırı olarak görülüyor.

Bu teknoloji yalnızca yapay zeka için değil aynı zamanda iklim modellemesi, ilaç keşfi ve malzeme bilimi gibi çeşitli bilimsel ve endüstriyel uygulamalar için de kritik öneme sahiptir.

Birleşik Krallık’ta üst düzeyde bir bilgi işlem tesisinin bulunmaması, ülkenin bu önemli araştırma alanlarında geride kalabileceği anlamına geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi rakip ülkeler, üst düzey sistemler geliştirmede halihazırda önemli ilerlemeler kaydediyor ve kendilerini küresel teknolojik gelişmelerin ön saflarında konumlandırıyor.

Fonlamayı kesme kararının aynı zamanda daha geniş ekonomik sonuçları da var.

Yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka, ekonomik büyümenin itici güçleridir ve sağlık hizmetlerinden finans ve üretime kadar çeşitli sektörlerde ilerlemelere olanak tanır.

Birleşik Krallık, bu yatırımları azaltarak inovasyonu durdurma ve bu sektörlerdeki rekabet avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Ek olarak, ağırlıklı olarak en son teknolojiye sahip bilgi işlem kaynaklarına dayanan teknoloji endüstrisinde yatırımların azalması ve büyümenin yavaşlaması görülebilir.

Bu, daha az iş fırsatına yol açabilir ve yeni girişimlerin gelişimini engelleyerek sonuçta genel ekonomiyi etkileyebilir.

Hükümetin önceliklerinde değişiklik

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Yeni seçilen İşçi Partisi hükümetinin bu projeleri iptal etme kararı önceliklerdeki değişimi yansıtıyor.

Eski Başbakan Rishi Sunak yönetimindeki önceki yönetim, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlemin büyüme için stratejik alanlar olduğunu vurgularken, mevcut hükümet acil mali istikrar ve diğer acil ekonomik kaygılara odaklanıyor.

Bilim, Yenilik ve Teknoloji Dairesi (DSIT) sözcüsü, hükümetin ekonomik istikrarı yeniden sağlamak için “zor ve gerekli harcama kararları” aldığını belirtti.

Ancak fonların yapay zeka ve bilgi işlem projelerinden uzağa yeniden tahsis edilmesi, Birleşik Krallık’taki teknolojik inovasyona yönelik uzun vadeli vizyon hakkında endişeleri artırıyor.

Bu aksaklıklara rağmen Birleşik Krallık hükümeti, ülkenin bilgi işlem altyapısını geliştirmenin ve gelişen teknolojileri desteklemenin yollarını belirlemeyi amaçlayan bir Yapay Zeka Fırsatları Eylem Planı duyurdu.

Ancak bu planın ayrıntıları ve mevcut eğilimin tersine çevrilmesi üzerindeki potansiyel etkisi belirsizliğini koruyor.

Önemli yatırımların yokluğunda Birleşik Krallık’ın yapay zeka hedeflerini desteklemenin alternatif yollarını bulması gerekiyor.

Bu, özel sektörle daha fazla işbirliğini, uluslararası ortaklıkların desteklenmesini ve hedeflenen finansman ve politika girişimleri yoluyla yeniliğin teşvik edilmesini içerebilir.

Son karar, teknolojik ilerlemeyi yavaşlatma, çok çeşitli endüstrileri etkileme ve ülkenin küresel yapay zeka ortamındaki konumunu azaltma riski taşıyor. Bu etkileri azaltmak için, Birleşik Krallık’ın hızla gelişen yapay zeka alanında kilit bir oyuncu olarak kalmasını sağlamak için stratejik ve ileri görüşlü yaklaşımlar gerekli olacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.