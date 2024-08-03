Kamala Harris’in 2024 ABD seçimlerini kazanması durumunda yükselişe geçebilecek en iyi 4 hisse senedi

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2024 ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, Kamala Harris’in Oval Ofis’e adım atabileceği yönündeki spekülasyonlar güçlü olmaya devam ediyor.

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Donald Trump’ın Harris’in Joe Biden’dan daha kolay bir rakip olacağı iddiasına rağmen son gelişmeler Harris’in başkanlığının geçerli bir senaryo olduğunu gösteriyor.

Bu olasılıktan yararlanmak isteyen yatırımcılar, kendilerini Harris yönetiminden fayda sağlayacak hisse senetlerinde konumlandırmayı düşünebilirler.

İşte uzmanlarımızın Harris’in başkan olması halinde önemli kazanımlar elde edebileceğine inandığı dört önemli hisse senedi:

Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN)

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Harris’in başkanlığı altında, Rivian Automotive Inc. önemli ölçüde fayda sağlayacak şekilde iyi bir konuma sahip.

Kamala Harris’in Başkan Biden’ın yerli elektrikli araç (EV) üretimini teşvik etme taahhüdünü sürdürmesi ve hatta genişletmesi bekleniyor.

EV pazarının lider oyuncularından biri olan Rivian, ABD merkezli elektrikli araç üretimine yönelik artan destekten kazanç elde edecek.

Ayrıca Harris’in şu anki Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’i başkan yardımcısı olarak seçmesi durumunda Rivian’ın şansı daha da artabilir.

Buttigieg, elektrikli araçlara geçişin güçlü bir savunucusu oldu ve onun etkisi, yerli EV üretimini daha da destekleyen politikalara yol açabilir ve 2025’e girerken potansiyel olarak Rivian’ın stokunu artırabilir.

Organon & Co (NYSE: OGN)

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Kamala Harris’in kürtaj yanlısı duruşu Trump’ın yaşam yanlısı duruşuyla keskin bir tezat oluşturduğundan, 2024 seçimlerinin kürtajın yasal statüsü üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel.

Politika odağındaki bu değişim, Organon & Co gibi kadın sağlığıyla ilgilenen şirketlere fayda sağlayabilir.

Doğum kontrolü, üreme tıbbı, psikiyatri ve hormon replasman tedavisi de dahil olmak üzere kadın sağlığı konusunda uzmanlaşan Organon’un hisseleri bu yıl şimdiden neredeyse %50 arttı.

Harris yönetimi altında şirketin kadın sağlığına odaklanması daha fazla ilgi ve yatırım çekebilir ve potansiyel olarak hisselerini daha da yukarı taşıyabilir.

Tilray Brands Inc (NASDAQ: TLRY)

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Harris’in esrar yanlısı politikalara muhtemel desteği göz önüne alındığında, esrar stokları Harris’in başkanlığı altında önemli bir artış görebilir.

Esrarın yasallaştırılmasına daha az olumlu yaklaşan Cumhuriyetçi yönetimin aksine, Harris yönetimindeki Demokrat hükümetin esrar endüstrisini desteklemesi bekleniyor.

New York merkezli önde gelen kenevir üreticisi Tilray Brands Inc, geçen hafta dördüncü çeyreği için rekor mali sonuçlar bildirdi ve net gelirinde bir önceki yıla göre %26 artış kaydetti.

Tilray’in hisseleri, Nisan başındaki yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesine göre %35 düşüşe rağmen, Harris yönetiminin esrar sektörüne destek vereceğini öngören yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

Zscaler Inc (NASDAQ: ZS)

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Seçim sonucu ne olursa olsun, Zscaler Inc. siber güvenlik konusuna devam eden odaklanmadan faydalanmaya hazır.

CrowdStrike ve Microsoft’un son kesintileri, sağlam siber güvenlik çözümlerinin kritik önemini vurgulayarak Zscaler’in pazar konumunu güçlendirdi.

Zscaler yakın zamanda AI odaklı siber güvenlik yeniliklerini geliştirmek için Nvidia ile ortaklık kurdu. Wedbush Securities’teki analistlerin Zscaler’ı yapay zeka trendlerinden yararlanmak için iyi konumlanmış olarak gören olumlu bakış açısıyla hisse senedi büyüme için güçlü bir aday olmaya devam ediyor.

Nasdaq’da listelenen şirket, hisse başına kaybının 17 sentten 14 sente düşürülmesi beklentisiyle, üç aylık sonuçlarını Eylül başında açıklayacak.

Elektrikli araç üretimindeki ilerlemelerden kadın sağlığına ve esrar endüstrisine verilen desteğe kadar bu hisse senetleri Harris yönetiminde önemli büyüme fırsatları sunabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.