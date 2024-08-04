Başkan Tinubu, yaşam pahalılığı krizinin ortasında Nijerya’daki protestolara seslendi

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Pazar günü televizyonda yayınlanan bir konuşmada Başkan Bola Tinubu, artan yaşam pahalılığını protesto eden Nijeryalılara, özellikle de gençlere seslendi.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Başkan onların hayal kırıklıklarını kabul etti ve diyaloğa açık olduğunu vurgulayarak gösterilerin askıya alınması ve şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

Sevgili Nijeryalılar, özellikle de gençlerimiz, sizi çok net duydum. Bu protestolara neden olan acıyı ve hayal kırıklığını anlıyorum ve hükümetimizin vatandaşlarımızın endişelerini dinlemeye ve endişelerini gidermeye kararlı olduğuna sizi temin etmek istiyorum.

Ancak barışı korumanın ve ülkeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek eylemlerden kaçınmanın önemini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü protestolar sırasında ölümleri bildirdi

Copy link to section

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerin geçen hafta başlamasından bu yana en az 13 protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Nijerya polisi ise tam tersine yedi kişinin öldüğünü kabul etti ancak ölümlerin sorumluluğunu reddetti.

Protestoların ilk günlerinde silahlı soygun, kundakçılık ve mala zarar verme gibi suçlarla suçlanan yaklaşık 700 kişi tutuklandı.

Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, “Hayatların kaybedildiği yerlerdeki güvenlik personeli, açlığı ve derin yoksulluğu protesto eden insanlarla uğraşırken kasıtlı olarak öldürmeye yönelik taktikler kullandı.” dedi.

İnsan hakları grubu polise, gözaltına alınan göstericileri serbest bırakması ve kalabalığı dağıtmak için öldürücü güç kullanmaktan kaçınması çağrısında bulundu.

Tinubu ekonomik reformları savundu

Copy link to section

Mayıs 2023’ten bu yana görevde olan Başkan Tinubu, yönetiminin petrol ve elektrik sübvansiyonlarının kısmen kaldırılması ve nairanın devalüasyonunu içeren ekonomi politikalarını savundu. Kendisi, bu önlemlerin yıllardır süren ekonomik kötü yönetimi tersine çevirmek için gerekli olduğunu savundu.

Tinubu konuşmasında barışın ve insan hakları sözleşmelerine bağlılığın gerekliliğini vurguladı.

Güvenlik görevlileri, Nijerya’nın da taraf olduğu gerekli insan hakları sözleşmelerine uygun olarak ülkemizde barışı, hukuku ve düzeni korumaya devam etmelidir.

Nijerya’nın ekonomik zorlukları ve hükümetin tepkisi

Copy link to section

1 Ağustos’ta başlayan protestolar, binlerce Nijeryalının sokaklara döküldüğünü ve diğer konuların yanı sıra petrol fiyatlarında ve elektrik tarifelerinde indirim talep etmek için çevrimiçi olarak harekete geçtiğini gördü.

Gösteriler, hükümet politikalarına yönelik yaygın hoşnutsuzluk ve yüksek yaşam pahalılığından kaynaklanıyor.

Ekonomik zorluklara yanıt olarak Tinubu, durumu hafifletmeyi amaçlayan çeşitli hükümet girişimlerinin altını çizdi.

Bunlar arasında altyapı projelerine yapılan harcamaların artması, üniversite öğrencilerine yönelik bir kredi programının başlatılması ve Nijerya’nın 36 eyaletinde binlerce konut inşaatı yer alıyor.

Tinubu, hükümet gelirlerinin yılın ilk yarısında iki katından fazla artarak 9,1 trilyon nairaya (5,55 milyar dolar) ulaştığını belirtti.

Ayrıca göreve gelmesinden bu yana borç ödemelerine ayrılan gelir oranı yüzde 97’den yüzde 68’e düştü.

Diyalog ve ileriye yönelik yol çağrıları

Copy link to section

Tinubu’nun diyalog çağrısı ve protestocuların endişelerini gidermeye yönelik güvencesi, yönetiminin devam eden krize tepkisinde kritik bir dönemece işaret ediyor.

Vatandaşların şikayetlerini dinleme ve gerekli reformları uygulama konusundaki kararlılığı, protestoların gelecekteki gidişatını ve Nijerya’daki genel ekonomik durumu belirlemede hayati önem taşıyacak.

Başkanın protestocuların hayal kırıklıklarını kabul etmesi ve barış çağrısı gerginliklerin hafifletilmesine yardımcı olabilirken, yönetiminin aldığı önlemlerin altta yatan ekonomik sorunlara çözüm bulmadaki etkinliği henüz bilinmiyor.

Protestolar, Nijerya’nın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara yönelik acil kapsamlı ve sürdürülebilir çözümlere duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

Tinubu bu çalkantılı dönemde ilerlerken odak noktası, hükümetinin gerekli ekonomik reformların uygulanmasını Nijerya halkının acil ihtiyaçları ve endişeleriyle nasıl dengelediği olacak.

Yönetişim ve istikrar için daha geniş çıkarımlar

Copy link to section

Nijerya’daki son protestolar, ekonomik politika kararlarının daha geniş sonuçlarını ve bunların sosyal istikrar üzerindeki etkisini vurguluyor.

Hükümetin halkın hoşnutsuzluğunu yönetme ve etkili reformları uygulama becerisi, düzenin korunması ve ekonomik toparlanmanın desteklenmesi açısından kritik öneme sahip olacak.

Tinubu yönetimi, uzun vadeli büyüme ve istikrar için zemin hazırlarken acil ekonomik sıkıntıları ele alma gibi ikili bir zorlukla karşı karşıya.

Başkanın son konuşması ve özetlenen tedbirler, bu zorlukların kabul edildiğini ve bunların ele alınmasına yönelik kararlılığı ortaya koyuyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.