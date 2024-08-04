Berkshire’ın 76 milyar dolarlık hisse satışı: Buffett’ın Apple’daki hisselerini azaltma kararına ne sebep oldu?

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Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’i, 76 milyar dolarlık hisse satışı içeren daha geniş bir stratejinin parçası olarak iPhone üreticisi Apple’daki hissesini önemli ölçüde azalttı.

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Cumartesi günü yayınlanan belgelere göre şirket, ikinci çeyrekte Apple’daki pozisyonunu 50 milyar dolardan fazla azaltarak 84,2 milyar dolara düşürerek önemli yatırım karı elde etti.

Apple hisselerinde önemli düşüş

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Veriler, Berkshire’ın yaklaşık 390 milyon Apple hissesi sattığını gösteriyor; bu da hisselerinin yaklaşık yarısına denk geliyor.

Bu satışlar, diğer hisse senedi elden çıkarmalarıyla birlikte, 47,2 milyar dolarlık vergi sonrası gerçekleşmiş kazanç elde etti; bu, ilk olarak Buffett’ın yardımcılarından biri tarafından 2016’da başlatılan bir yatırımdan önemli bir getiri anlamına geliyordu.

Bu stratejik hamle, Berkshire’ın nakit varlıklarını önceki çeyreğe göre 88 milyar dolar artışla 277 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye çıkardı.

Şirket, Buffett’ın ABD’deki mevcut hisse senedi piyasalarına karşı temkinli duruşunu yansıtacak şekilde, bu gelirleri kısa vadeli Hazine tahvillerine yeniden tahsis etti.

Apple’a uzun vadeli bağlılık

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Önemli satışlara rağmen Buffett, Apple’a olan uzun vadeli bağlılığını yineledi. Mayıs ayında hissedarlara, Coca-Cola ve American Express gibi diğer önemli holdinglerin yanı sıra Apple’ın Berkshire için temel yatırımı olmaya devam edeceğini belirtti.

Berkshire’ın yıllık toplantısında Buffett, “Sermaye tahsis stratejisini gerçekten değiştirecek dramatik bir gelişme olmadığı sürece, en büyük yatırımımız olarak Apple’a sahip olacağız” dedi.

Ekledi,

“Ancak mevcut koşullar altında, hisse senedi piyasalarında mevcut olanın alternatifine baktığımda ve dünyada olup bitenlerin kompozisyonuna baktığımda nakit pozisyonu oluşturmayı hiç umursamıyorum, bunu oldukça çekici buluyoruz. .”

Tarihsel bağlam ve yatırım stratejisi

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Apple, özellikle ABD teknoloji hisselerinin daha geniş pazar kazanımları sağladığı göz önüne alındığında, son yıllarda Berkshire’ın en önemli sermaye yatırımlarından biri oldu.

Tarihsel olarak Buffett ve eski yatırım ortağı Charlie Munger, teknoloji şirketlerine yatırım yapma konusunda temkinli davranıyorlardı.

Özellikle Google gibi şirketlerdeki fırsatları kaçırdılar ve 2011’de IBM ile daha az başarılı bir girişimde bulundular.

Ancak 2016 yılında Buffett’ın Apple’a büyük yatırım yapmaya karar vermesiyle bu yaklaşım değişti.

Berkshire, o zamandan bu yana Apple hisselerine yaklaşık 40 milyar dolar harcadı; bu meblağa, yatırım yardımcısı Buffett ve Berkshire’a ait bir sigorta biriminin satın alımları da dahil.

Piyasa tepkisi ve gelecek planları

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Apple’ın hisseleri, Berkshire’ın yatırımını ilk açıklamasından bu yana yaklaşık yüzde 800’lük bir toplam getiri elde etti ve bu, bu stratejiden elde edilen önemli kazanımların bir göstergesi.

Berkshire yatırımcısı J Stern & Co’nun baş yatırım sorumlusu Christopher Rossbach, Apple hissesi satışlarının Buffett’ın değerleme disiplinine bağlılığını yansıttığını belirtti.

Rossbach şunları kaydetti:

“Nakit parayı nasıl dağıtacağı ve hisse senetleri arasında yatırım fırsatları bulup bulamayacağı ya da geri alım yoluyla hissedarlara iade edip edemeyeceği sorusu, ortadan kalkmayacak, devam eden bir soru olacak.”

Ek elden çıkarmalar ve finansal performans

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Berkshire, Apple’ın yanı sıra ikinci çeyreğin sonunda diğer pozisyonlarda da elden çıkarmaların devam ettiğini açıkladı.

Şirket, art arda 12 işlem gününde 3,8 milyar dolar değerinde Bank of America hissesi satarak bankadaki hissesini yüzde 12,1’e düşürdü.

Berkshire aynı zamanda Federal Rezerv’in son iki yılda belirlediği artan faiz oranlarından da yararlandı ve Hazine bonosu portföyündeki faiz gelirini önemli ölçüde artırdı.

Şirket, ikinci çeyrekte 2,6 milyar dolar, geçen yıl ise 8 milyar dolar faiz geliri elde ederek, 285 milyar dolarlık hisse senedi portföyünden elde ettiği 5,4 milyar dolarlık temettü gelirini aştı.

Berkshire’ın üç aylık sonuçlarından ekonomik bilgiler

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Berkshire’ın üç aylık kazançları, Buffett’ın yatırım perspektifleri ve ABD ekonomisinin genel performansı hakkında bilgi edinmek için yakından takip ediliyor.

Son sonuçlar, ekonomi genel olarak sağlam kalsa da ekonomik büyümenin yavaşladığını gösteriyor.

Faaliyet kazancı, Berkshire’ın sigorta birimindeki toparlanmanın etkisiyle önceki yıla göre yüzde 15 artarak 11,6 milyar dolara yükseldi.

Otomobil sigortacısı Geico’nun vergi öncesi aracılık karı, poliçe sahiplerine yönelik artan fiyatlara atfedilerek üç kattan fazla artarak 1,8 milyar dolara ulaştı.

Berkshire’ın demiryolu yan kuruluşu BNSF’nin gelirleri sabit kaldı; yüksek hacimli tüketici ürünleri sevkıyatı, kömür taşımacılığındaki düşüşle dengelendi. Marmon ve Iscar da dahil olmak üzere birçok imalat işletmesindeki satışlar çeyrek boyunca düşerken, NetJets ve Precision Castparts gibi segmentlerde gelirler arttı.

Ancak şirket, Fruit of the Loom ve restoran tedarik işinde satışlarda düşüş olduğunu fark etti.

Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’in Apple’daki hissesini önemli ölçüde azaltmaya yönelik stratejik kararı, mevcut hisse senedi piyasası ortamına temkinli bir yaklaşımın altını çiziyor.

Bu hamle, Apple’a olan uzun vadeli bağlılığı korurken, nakit rezervleri oluşturmaya ve daha istikrarlı yatırım fırsatlarından yararlanmaya yönelik daha geniş bir stratejiyi yansıtıyor.

Berkshire portföyünü ayarlamaya devam ederken finans camiası Buffett’ın sonraki adımları konusunda dikkatli olmaya devam ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.