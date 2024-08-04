Küresel çevrimiçi danışmanlık pazarı 2032 yılına kadar ikiye katlanarak 4,14 milyar dolara ulaşacak

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

2023’te 2,35 milyar dolar değerinde olan küresel çevrimiçi danışmanlık pazarı, iki kattan fazla artarak 2032’de 4,14 milyar dolara ulaşacak.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

%6,52’lik bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) yansıtan bu büyüme, artan tüketici farkındalığı, teknolojik gelişmeler ve akıllı telefon kullanımının artmasından kaynaklanmaktadır.

Gelişmiş internet altyapısı ve kaygı ve depresyon gibi artan zihinsel sağlık sorunları bu genişlemeyi daha da artırıyor.

Çevrimiçi danışmanlığın faydaları

Copy link to section

Çevrimiçi danışmanlık erişilebilirlik, karşılanabilirlik ve kolaylık gibi önemli avantajlar sunar.

Bu faydalar pazarın büyümesini yönlendirmede çok önemlidir. Geleneksel danışmanlık hizmetlerinin az olduğu uzak veya kırsal bölgelerdeki bireyler, çevrimiçi platformlar aracılığıyla terapiye erişebilmektedir.

Fiziksel engelleri veya hareket etme sorunları olanlar da çevrimiçi hizmetleri faydalı buluyor. Çevrimiçi terapi, fiziksel ofis alanı ihtiyacını ortadan kaldırarak ve ulaşım ve idari maliyetleri azaltarak hem danışanların hem de terapistlerin masraflarını azaltır.

Ek olarak, planlamanın esnekliği ve küresel erişim potansiyeli, çevrimiçi danışmanlığı çekici bir seçenek haline getirmektedir.

Avantajlarına rağmen çevrimiçi danışmanlık tüm senaryolar için ideal değildir.

Şiddetli bağımlılığı veya karmaşık zihinsel sağlık sorunları olanlar gibi yoğun, uygulamalı tedaviye veya yüz yüze etkileşime ihtiyaç duyan kişiler, kişisel destek olmadan çevrimiçi terapiyi yetersiz bulabilir.

Bu sınırlama, özellikle daha acil ve doğrudan müdahaleye ihtiyaç duyanlar için pazarın büyümesini engelleyebilir.

Artan zihinsel sağlık sorunları fırsatlar yaratıyor

Copy link to section

Anksiyete ve depresyonun artan yaygınlığı, çevrimiçi danışmanlık pazarı için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Nisan 2020 ile Ocak 2021 arasında, Nisan 2020 ile Ocak 2021 arasında kaygının yaklaşık %33, depresyonun ise %20’nin üzerinde artmasıyla birlikte, COVID-19 salgını zihinsel sağlık sorunlarında bir artışa neden oldu.

Pandeminin zirvesinden bu yana bu oranlar azalmış olsa da ruh sağlığı hizmetlerine olan ihtiyaç hâlâ yüksek. Bu ısrarlı talebin çevrimiçi danışmanlık sektöründeki büyümeyi artırması bekleniyor.

Çevrimiçi danışmanlık büyük ölçüde istikrarlı internet erişimine, uygun cihazlara ve teknolojik yeterliliğe dayanır.

Özellikle yaşlı bireyler bu gereksinimlerle mücadele edebilir ve bu da terapi seanslarında potansiyel kesintilere yol açabilir.

Bu tür teknolojik zorluklar pazarın büyümesini engelleyebilir ve bu engelleri ortadan kaldıran çözümlere olan ihtiyacı ortaya çıkarabilir.

Çevrimiçi terapi segmentinin hakimiyeti

Copy link to section

Pazar, çevrimiçi terapi ve çevrimiçi rezervasyon olarak bölümlere ayrılmıştır ve çevrimiçi terapi hakim olmaya hazırdır.

Bu bölüm bireysel danışmanlık, çift terapisi, aile terapisi ve destek grupları gibi çeşitli zihinsel sağlık tedavilerini içerir.

Çevrimiçi terapi platformlarının sunduğu erişilebilirlik ve kolaylık, onları ruh sağlığı desteği arayanlar için popüler bir seçim haline getiriyor.

Aşk ve evlilik, ebeveyn ve çocuk, kariyer hayatı, sağlık ve diğerleri gibi pazar kategorileri arasında sağlık segmentinin en büyük paya sahip olması bekleniyor.

Artan yaşlı nüfusla birlikte kaygı, depresyon ve kronik hastalıklar gibi koşullar bu talebi artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 60 yaş ve üzeri küresel nüfusun 2020’de 1 milyardan 2050’ye kadar 2,1 milyara çıkması bekleniyor; bu da sağlık sektöründe çevrimiçi danışmanlığın yaygınlaşmasını destekliyor.

Kuzey Amerika pazar büyümesine öncülük edecek

Copy link to section

Kuzey Amerika’nın, artan zihinsel sağlık farkındalığı ve terapiye yönelik değişen tutumlarla desteklenen çevrimiçi danışmanlık pazarına liderlik etmesi bekleniyor.

Ulusal Akıl Hastalıkları İttifakı’nın istatistikleri, her beş ABD’li yetişkinden birinin ve altı gençten birinin her yıl akıl sağlığı sorunlarıyla karşılaştığını ortaya koyuyor ve bu da erişilebilir hizmetlere olan ihtiyacın altını çiziyor.

Çevrimiçi terapi platformlarından para kazanma süreci gelişiyor. Temel trendler arasında değere dayalı fiyatlandırma modelleri, entegre sağlık hizmetleri ve yapay zeka odaklı kişiselleştirme yer alıyor.

Platformlar, özelleştirilmiş deneyimler için yapay zekadan yararlanarak katmanlı abonelikler ve bütünsel sağlık paketleri sunabilir.

Kurumsal ortaklıklar ve veriden para kazanma da yeni gelir akışları sunarken, ücretsiz bir model, kullanıcıların ilgisini çekebilir ve onları zaman içinde premium hizmetlere dönüştürebilir.

Çevrimiçi danışmanlık pazarı, teknolojideki ilerlemeler ve ruh sağlığına sürekli odaklanmanın etkisiyle önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Sektör geliştikçe, bu trendler ve stratejiler sektörün gelecekteki gidişatını şekillendirecek ve hem sağlayıcılar hem de tüketiciler için yeni fırsatlar sunacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.