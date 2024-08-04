Su krizi yaklaşıyor mu? Amazon kuraklığı su seviyeleri, orman yangınları ve gıda güvenliği konusunda alarmlara yol açıyor

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Amazon Havzası, nehirlerinin birçoğunun zaten kritik derecede düşük seviyelerde olduğu kurak mevsime giriyor; bu da hükümetlerin, seyrüsefer kesintilerine ve artan orman yangınlarına karşı acil durum tedbirleri öngörmesine yol açıyor.

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Bu gelişme, dünyanın en kritik ekosistemlerinden birinde su mevcudiyeti ve çevresel istikrar konusunda artan endişeleri vurgulamaktadır.

Kuraklık birden fazla Amazon ülkesini etkiliyor

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Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütü (ACTO) tarafından yayınlanan teknik notta, “Amazon Havzası 2024 yılında son yıllarda yaşanan en şiddetli kuraklıklardan biriyle karşı karşıyadır ve bu kuraklık birçok üye ülkeyi önemli ölçüde etkilemektedir.” ifadesine yer verildi.

Bu organizasyon Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Peru, Surinam ve Venezuela’yı içermektedir.

Notta, güneybatı Amazon’daki birçok nehirde su seviyelerinin yılın bu zamanı için kaydedilen en düşük seviyede olduğu vurgulandı.

Brezilya büyük havzalarda su sıkıntısı ilan etti

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Pazartesi günü Brezilya’nın federal su kurumu, neredeyse Meksika büyüklüğündeki Madeira ve Purus havzalarında su sıkıntısı ilan etti.

Bunu, Acre eyaletinin ana şehrinde yaklaşmakta olan su sıkıntısı nedeniyle acil durum ilan etmesi izledi. 2023’e göre iki aydan daha uzun bir süre önce alınan bu önlemler, izlemeyi artırmayı, kaynakları harekete geçirmeyi ve federal yardım talep etmeyi amaçlıyor.

Geçen yılki kuraklık, nehir yunuslarının ölümü ve su taşımacılığına bağımlı olan toplulukların izolasyonu da dahil olmak üzere önemli çevresel ve insani etkilere yol açtı.

Navigasyon ve yerel topluluklar üzerindeki etki

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Soya fasulyesi ve yakıt için önemli bir su yolu olan Madeira Nehri’nin derinliği, 20 Temmuz’da Porto Velho yakınlarında 3 metrenin altına düştü.

Aynı derinliğe bir ay sonra 2023’te ulaşıldı. Gece saatlerinde navigasyon kısıtlandı ve geçen yıl olduğu gibi Brezilya’nın en büyük hidroelektrik santrallerinden ikisinin üretimi durdurabileceğine dair endişeler var.

Envira’da sığ nehirler ulaşımı engelliyor, tıbbi erişimi etkiliyor ve gıda fiyatlarını artırıyor.

Orman yangınları artıyor

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Bir diğer önemli endişe ise orman yangınlarındaki artıştır.

Ocak ayından Temmuz ayı sonuna kadar yaklaşık 25.000 yangın meydana geldi; bu, bu dönemde neredeyse yirmi yılın en yüksek rakamıydı. Amazon’da yangınlar öncelikle insan kaynaklı olup, meraları yönetmek ve ormansızlaşan alanları temizlemek için kullanılıyor.

Uzun vadeli iklim etkileri

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İklim krizi, 2023 kuraklığını daha da şiddetlendirerek birçok yerde kaydedilen en kötü kuraklıklardan biri haline getirdi ve bilimsel ölçekte maksimum “istisnai” seviyeye ulaştı.

Kuraklık olasılığının küresel ısınma nedeniyle 30 kat daha fazla olduğu tespit edildi; bu da iklim değişikliğinin Amazon üzerindeki ciddi etkisini ortaya koyuyor. El Niño fenomeninin geri dönüşü de daha kuru koşullara katkıda bulundu, ancak asıl etken bu değildi.

Amazon’daki şiddetli kuraklık, yağmur ormanlarının daha kuru bir duruma geçebileceği, ağaçların kitlesel olarak yok olmasına ve önemli miktarda CO2 salımına yol açabileceği bir devrilme noktasına ulaşılması konusunda endişeleri artırıyor.

Bu, küresel sıcaklıkları daha da yükseltebilir, bu da yağmur ormanlarının korunmasını ve fosil yakıtlardan uzaklaşmayı hayati hale getirebilir.

Bölgesel ve küresel yansımalar

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Amazon’da milyonlarca insan kuraklıktan etkilendi; nehirler yüzyılı aşkın sürenin en düşük seviyelerine geriledi; bu durum içme suyu kıtlığına, mahsullerin bozulmasına ve kurumuş hidroelektrik santraller nedeniyle elektrik kesintilerine yol açtı.

Kuraklık aynı zamanda kontrol edilemeyen yangınları da kötüleştirdi ve yüksek su sıcaklıklarına yol açarak nehir yaşamında kitlesel ölümlere neden oldu.

Uzmanlar, yoğunlaşan kuraklıklara hazırlık konusunda toplulukları desteklemek için hükümet müdahalelerinin gerekliliğini vurguluyor.

Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi, toplulukların değişen iklime uyum sağlamasına yardımcı olacak politikaların gerekliliğini vurguladı.

Yağmur ormanlarının sığır eti ve soya üretimi için büyük çapta tahrip edilmesi, temizlenen arazide daha az su tutulması nedeniyle kuraklık koşullarını daha da kötüleştirdi.

Son veriler, Amazon yağmur ormanlarının devrilme noktasına yaklaştığını ve el değmemiş ormanların %75’inden fazlasının 2000’li yılların başından bu yana istikrarını kaybettiğini gösteriyor.

Küresel gıda tedariki riskleri

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Kuraklığın etkisi çevresel kaygıların ötesine geçerek küresel gıda arzını etkiliyor.

Amazon bölgesi, hayvan yemi olarak muz, avokado, kavun ve soya fasulyesi dahil olmak üzere Birleşik Krallık’ın gıda ithalatı açısından kritik öneme sahiptir.

İklim değişikliğinin Güney Amerikalı çiftçiler üzerindeki etkileri, gıda fiyatlarının yükselmesine ve dünya çapında süpermarket raflarında boşluklara neden olabilir.

Amazon Havzasındaki şiddetli kuraklık, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve bu hayati ekosistemi korumak için ortak çabalara duyulan acil ihtiyacın altını çiziyor. Hükümetler ve kuruluşlar, çevre ve küresel gıda güvenliği üzerindeki uzun vadeli etkileri azaltmak amacıyla sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek ve etkilenen toplulukları desteklemek için işbirliği yapmalıdır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.