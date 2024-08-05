Apple’ın yapay zekadaki yavaş ilerlemesi Buffett’ı satmaya mı sevk etti?

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Apple yakın zamanda üretken yapay zeka yarışına önemli bir giriş yaptı ve Haziran ayındaki WorldWide Geliştirici Konferansı’nda Apple Intelligence’ı tanıttı.

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Bu hamle, teknoloji devi için çok önemli bir an oldu; hisse fiyatında artışa yol açtı ve piyasa değerini bir noktada şaşırtıcı bir şekilde 3,5 trilyon dolara çıkardı.

Bu dönüm noktasına rağmen Apple yeni özellikleri benimsemekte sıklıkla geç kalıyor. Bununla birlikte, hakim pazar konumu ve benzersiz ekosistemi, tercih ettiği zaman çizelgesinde özellikler sunmasına olanak tanıyor. Bu trend, şu anda rakiplerin gerisinde kalan üretken yapay zeka teklifleriyle devam ediyor.

Apple’ın Yapay Zeka Vizyonu

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Apple’ın yapay zekaya yaklaşımı farklıdır ve OpenAI tarafından belirlenen yönergelere uymamaktadır. Bunun yerine, Apple Intelligence kendi yolunu çiziyor ve bu da yapay zeka alanına gecikmeli girişinin potansiyel etkisi hakkında soruları gündeme getiriyor.

Geçmişte, Apple’ın arayüzleri kullanıcılar tarafından iyi karşılanmıştır. Yaklaşan yapay zeka arayüzü Voice, özel bir sekreter gibi davranarak kullanıcıların verilerini, etkinliklerini ve günlük yaşamlarını yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu sonbaharda kullanıma sunulacak olan Öncelikli Bildirimler özelliği, kullanıcıların ertesi gün için görevleri planlamasına yardımcı olarak hiçbir toplantıyı veya önemli etkinliği kaçırmamalarını sağlayacak.

Apple Intelligence, kullanıcının verilerini kullanarak ses, görüntü, video ve diğer üretken yapay zeka işlevlerini birleştirerek kapsamlı bir yapay zeka deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Bu gelişmelere paralel olarak Apple, Siri’nin yeteneklerini geliştirmeyi planlıyor ve Google ile iPhone 16 için Gemini AI modellerinin lisanslanması konusunda görüşmelerde bulunarak makale yazma ve görsel oluşturmada yeni olanaklar açıyor.

Apple CEO’su Tim Cook heyecanını şöyle ifade etti: “Apple inovasyonunda yeni bir sayfa açmaktan heyecan duyuyoruz.

Apple Intelligence, kullanıcıların ürünlerimizle yapabileceklerini ve ürünlerimizin kullanıcılarımız için yapabileceklerini dönüştürecek.”

Rakiplerin gerisinde kalmak

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2024’ün ikinci çeyreğinde Apple’ın pazar payı, Huawei ve Samsung gibi teknoloji devlerinin şiddetli rekabeti nedeniyle %16’dan %14’e düştü. Bu düşüş Apple’ı Çin akıllı telefon pazarında üçüncü sıradan altıncı sıraya itti.

Huawei’nin sevkiyatları, esas olarak Pura 70 serisinin Nisan ayında piyasaya sürülmesinin etkisiyle yıllık bazda %41 arttı. Huawei, işletim sistemleri ve yapay zeka gibi alanlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi diğer bölgelerin 30 yılda başardığını 10 yılda başardığını iddia ediyor.

Benzer şekilde, Samsung’un yeni Galaxy S24 serisi, Circle to Search, Live Translation ve Generative Edit to Galaxy AI gibi yenilikçi AI özelliklerine sahiptir.

Apple şüphesiz AI girişimleri üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor olsa da, bu çabaların kaybettiği pazar payını geri kazanmaya yetip yetmeyeceğini zaman gösterecek. Apple’ın ürünleri çoğu zaman pazara geç çıksa da yüksek kaliteleriyle tanınır. Ancak yatırımcılar şirketin yapay zeka yarışındaki gecikmesi konusunda temkinli davranıyor.

Buffett’ın yatırımına etkisi

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Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’inin yakın zamanda Apple’daki hissesini azaltması, bu kararın arkasındaki nedenlere ilişkin soruları gündeme getirdi. Kesin gerekçe açıklanmasa da, Apple’ın yapay zeka alanındaki yavaş ilerlemesi ve azalan pazar payının Buffett’ın hamlesini etkilemiş olması muhtemel.

Pazar payındaki son düşüş ve rakiplerin yoğun rekabeti, Apple’ın karşılaştığı zorlukları vurguluyor. Şirket yapay zeka yeteneklerini geliştirmeye devam ederken teknoloji dünyası, Apple’ın pazar lideri konumunu geri kazanıp kazanamayacağını görmek için dikkatle izliyor. Apple’ın yapay zeka yeniliklerinin Buffett gibi yatırımcıları teknoloji devine olan güvenlerini korumaya ikna etmek için yeterli olup olmayacağını yalnızca zaman gösterecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.